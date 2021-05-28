Куда сходить в Томске 27 мая - 1 июня

Полезно

27 мая в России отмечают День библиотек. Томские библиотеки присоединились к празднику и подготовили для взрослых и маленьких жителей города целую программу. В окружении стеллажей с книгами пройдут квесты, шоу, конкурсы, библиотечный диктант и другие интересные мероприятия. Куда еще можно сходить и чем заняться в Томске в последние весенние выходные расскажем в афише.

!!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!



Фестиваль «мУкА. Склады искусства»

28 мая стартует второй паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства». Он посвящен проблеме сохранения культурного наследия Томска и его творческому осмыслению современными художниками. Гостей фестиваля ждут графические интервенция, арт-резиденция, выставка, женский стендап и другие интересные события.

Тема нынешнего фестиваля — «(Раз)Очарованный круг» — обращается к проблематике локального контекста, культурного наследия и инноваций в развитии городской среды.

Место проведения — площадка у моста через речку Медичка. На нем разместят граффити и public-art объекты. В их создании примут участие художники из Томска и Новосибирска.

Гости фестиваля — стрит-художник Владимир Абих и Александр Васин.

Подробную программу фестиваля смотрите здесь. Регистрация по ссылке.

Когда: 28-30 мая Где: университетская роща ТГУ возле моста через речку Медичка (пр. Ленина, 36)

«Летние праздники» в музее для детей

О том, как воспринимали мир наши предки расскажут гостям от шести лет в Музее истории Томска в субботу. 29 мая там пройдет тематическое занятие для детей. На нем вспомнят о том, что раньше люди были близки к природе и расскажут, почему все праздники были связаны с ее явлениями и сменой сезонов. А так как впереди — лето, сотрудники музея, конечно, расскажут про летние тпраздники и покажут, как они проходили.

Игровое занятие пройдет в стилизованной русской избе. Там маленькие гости поиграют и узнают, почему побаивались «воробьиных ночей», когда украшали свои дома берёзками и как отмечали День Ивана Купалы.

Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.

Когда: 29 мая в 13:00 Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Пешеходные экскурсии по Томску

Днем в субботу 29 мая томичи и гости города смогут прогуляться по Воскресенской горе — месту основания Томска, послушать легенды и полюбоваться панорамой весеннего города со смотровой площадки. Экскурсия начнется в 14:00 от Музея истории Томска. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.

Субботним вечером экскурсоводы предлагают всем желающим разгадать «Загадки Ново-соборной». Во время прогулки вы узнаете историю одной из главных площадей города и Троицкого собора. Место встречи — арка у Городского сада в 17:00.

В воскресение томичи могут прогуляться по местам зарисовок Павла Кошарова. Первый профессиональный томский художник жил и работал во второй половине 19 века. Он рисовал городские сюжеты в цвете. Сравнить Томск нынешний и тот, что был больше ста лет назад можно 30 мая. Старт в 14:00 от Музея истории Томска. Запись по телефону: 65–72–55.

А воскресным вечером экскурсоводы предлагают пройти по улицам, где разворачивались события романа «Томские трущобы». Участники прогулки услышат легенды подземелья, истории про криминальную обстановку города и раскроют другие тайны Томска. Начало — в 17:00. Место встречи — арка Городского сада.

Когда: 29-30 мая Где: улицы города

Сказки с оркестром: «Алые паруса»

Если вы любите повесть Александра Грина «Алые паруса», послушайте ее в новом формате — под звуки музыки ХХ века в исполнении Томского симфонического оркестра.

Этот проект соединит то, что задумал сам автор: чудо сказки и чудо музыки. Художественное слово — Вера Тимофеева. Иллюстрирует песочной анимацией Екатерина Бирюкова.

Если вы хотите еще раз вспомнить историю о девушке Ассоль, которая мечтала об алых парусах, и капитане Грее, решившем осуществить ее необычную мечту, приходите на концерт.

Когда: 30 мая в 12:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Выставка «Томск-Луна»

Фото: из группы планетария в Фэйсбуке

Если вы или ваш ребенок интересуетесь темой космоса, посетите новую выставку, которая на днях открылась в Томском планетарии. Она посвящена 60-летию первого пилотируемого полета в космос.

Выставка создана совместно с Московским политехническим музеем. ⠀ Гости планетария узнают, что связывает Томск с покорением бескрайнего космоса, кто создал буровой агрегат для автоматической станции «Луна-16» и кто должен был выйти на поверхность Луны в скафандре «Кречет-92». Посетителям выставки расскажут о первых полетах собак в космос и легендарном ракетоносителе «Восток-1», модель которого, кстати, стоит в холле планетария.

Запись на экскурсию по телефону: 90-34-39.

Когда: с 27 мая Где: планетарий (пр. Ленина, 82а, стр1)

Путешествие в сказку «Волшебник изумрудного города»

Фото: сайт ТГПУ

Если ваш ребенок читал «Волшебника Изумрудного города», ему понравится детский праздник, который пройдет 1 июня. Вместе со Страшилой, Элли, Железным дровосеком и другими героями участники будут проходить станции и выполнять тематические задания. Кстати, участники не только вспомнят события сказки, но и лучше узнают самого писателя. С помощью виртуальной карты они попадут в мир интересов Александра Волкова. А он, между прочим, был не только писателем, а еще математиком и переводчиком. Увлекался наукой, музыкой, спортом, столярным делом и рыболовством.

Во время праздника для маленьких и взрослых гостей будут работать площадки с мастер-классами по робототехнике, силуэтной композиции, шаржу, изготовлению открыток и сувениров. Программу дополнят веселые экологические и спортивные игры, анимационная площадка и фото-зона, будет организован просмотр мультфильмов.

Праздник посвящен 130-летию со дня рождения Александра Волкова. Серия юбилейных мероприятий продолжится в Томском педуниверситете осенью и зимой.

Когда: 1 июня в 16:30 Где: Научная библиотека ТГПУ (ул. Герцена, 66)

Спектакли живых кукол

Медвежонок и Гномик Огонек приглашают взрослых и маленьких томичей провести последние весенние выходные в их приятной компании. 29 и 30 мая в театре «2+ку» показывают спектакли «Груффало. Дочурка Груффало» и «Как исполняются желания».

Главный персонаж постановки «Груффало. Дочурка Груффало» — мышонок, который гулял по лесу. Он такого напридумывал, что сам не ожидал все это увидеть. А что это было — зрители сами увидят 29 мая в веселых теневых историях по книгам Джулии Дональдсон. 30 мая гостям расскажут «Как исполняются желания». Гномик Огонек откроет тайны о том, почему звезды падают и перестают светиться, а также научит правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось.

В программе показов на выходные — спектакль «Автостоп» Владимира Захарова для взрослых в записи.

Подробная афиша театра здесь.

Когда: 29-30 мая Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Детский фестиваль «Вверх»

Фото: из группы фонда "Меркурия" Вконтакте

Традиционно 1 июня в День защиты детей в Томске пройдет фестиваль таланта и творчества детей «Вверх». Организует его — благотворительный фонд «Меркурия».

Артисты на сцене —воспитанники детских учреждений Томска. Номера для этого концерта они готовили несколько месяцев. Тема нынешнего фестиваля — мир будущего. Каким он будет по их мнению, 120 ребят расскажут своими песнями, танцами и творческими номерами в других жанрах. Поздравьте маленьких артистов с праздником, подарите внимание, улыбку и свои аплодисменты.

Желающие могут внести вклад в формирование подарочного фонда для этих ребят и приобретение расходных материалов для мастер-классов.

Вход свободный. При себе иметь защитную маску.

Когда: 1 июня в 14:00 Где: ДК «Облсовпроф» (пр. Ленина, 55)

Фильм «Подсолнухи Ван Гога»