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Куда сходить в Томске 27 августа — 2 сентября

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Любителей песен о любви и лете приглашают на концерт «Провожая лето», который пройдет в Доме искусств 29 августа. Выступает — клуб авторской песни «Притяжение». Вход свободный. Начало — в 18:00. О том, как еще интересно можно провести последние летние выходные читайте в афише.

Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

«Чистобег» на стадионе «Политехник»

Необычный эко-забег пройдет в субботу 28 августа на «Политехнике». Он приурочен к премьере новых серий «Патриота» на ТНТ. Пройдет забег в духе сериала. Так что берите за руку товарища и — вперед, на «Тропу здоровья».

Участники «Чистобега» преодолеют дистанцию в 9,3 километра. Одновременно они будут собирать мусор, который встречается на маршруте.

Принять участие в забеге может любой желающий. Чтобы удобнее было собирать мусор, участников разобьют на пары. Кто соберет больше всех мусора — получит чемодан зелени.

Когда: 28 августа в 10:00

Где: стадион «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20/1)

«Школа кукольника» для детей

Если вашему ребенку интересно, как делаются куклы на запястье, приходите на мастер-классы кукольников в театр «2+ку». Пройдут они 28 и 29 августа в 12:00. Ребятам расскажут об истории возникновения театральной куклы, как можно самому сделать персонажа, в чем особенности общения куклы со зрителем. И, конечно, ребятишки сами попробуют сделать кукол, которых можно будет оставить себе на память. Занятия проведет преподаватель изобразительного искусства и прикладного творчества, ведущий мастер-педагог летних театральных смен в театре «2+ку» Ярослава Беспалова. 

Мастер-классы бесплатные, но обязательно нужно записаться заранее по телефону: 89528069690.

Для нас важно, чтобы в результате общения с детьми сохранилась максимальная искренность и честность, рассказывает директор по развитию «2+ку» Светлана Пантелеева. Под руководством опытного куратора ребята пройдут путь от задумки до реализации своей идеи, смогут самостоятельно сделать куклу и научатся с ней общаться.

Автор:  страница театра "Мабу" Вконтакте

В последние летние дни в «2+ку» продолжаются гастроли нижегородского театра «Мабу». Сергей Маврин с Котом Бобом рассказывают добрые сказки для детей и рассуждают о жизни со взрослыми. «Добрые сказки старого кота» можно послушать и посмотреть 27 августа в 19:00, 29 августа в 16:00, а спектакль для взрослых «Диалог животных» покажут 29 августа в 18:00.

Билет для взрослых - 400 рублей, детский - 200. 

Также в афише театра на выходные спектакль местных актеров — Ольга Горелова и ее Кот расскажут сказку про «Чемодан для моря и других полезных вещей».

Когда: 27-29 августа

Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Концерт Дениса Мацуева

По случаю 75-летия Томского симфонического оркестра музыканты дадут концерт вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым. Это - один из самых популярных пианистов нашего времени. В своих произведениях он совмещает новаторство и традиции русской фортепианной школы. Сегодня Денис Мацуев - желанный гость центральных концертных залов мира.

В программе томского концерта:

Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Шостакович. Праздничная увертюра.

Если нет возможности посетить концерт, можете присоединиться к онлайн-трансляции на сайте Филармонии.

Когда: 30 августа в 19:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Мастер-класс по созданию гербария

Автор:  ТВ2

Маленьких томичей, которые хотят научиться создавать гербарий, приглашают в субботу на мастер-класс. Пройдет он в Музее истории Томска.

Исследователи от шести лет познакомятся с богатой флорой нашей области, узнают много интересного и полезного о сибирском разнотравье, использовании растений в быту, правилах их сбора и заготовки, а также научатся самостоятельно создавать гербарий из понравившихся трав и цветов.

Также будет возможность посетить музейную фитозону на Воскресенской горе, где представлены разнообразные аборигенные растения. Здесь у каждого цветка и травинки есть своя легенда и народное применение.

На экскурсию обязательно предварительно записаться по телефону: 65–72–55.

Когда: 28 августа в 14:00

Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Выставка «Томск-Луна» в планетарии

Автор:  pxhere.com

В Томском планетарии работает выставка «Томск-Луна», посвященная 60-летию первого пилотируемого полета в космос. Экспозиция создана совместно с Московским политехническим музеем.

Посетителям выставки расскажут, что связывает Томск с покорением космоса, кто создал буровой агрегат для автоматической станции «Луна-16», а кто должен был выйти на поверхность Луны в скафандре «Кречет-92». Гости узнают о первых полетах четвероногих космонавтов, а в холле увидят самую большую модель экспозиции  – это легендарный ракетоноситель «Восток-1» в масштабе 1:10. Именно на ракетоносителе «Восток-1» совершил свой знаменитый полёт Юрий Гагарин, который  дал мощнейший толчок развитию науки и техники.

Посетить выставку можно самостоятельно или с подробной лекцией гида о каждом экспонате.

Запись по телефону: 90-34-39.

Когда: в августе

Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82А)

Пешеходные экскурсии по городу

Автор:  ТВ2

В субботу любители пешеходных экскурсий могут прогуляться по улице Дворянской, сейчас — Гагарина. Ее особенность в том, что начинается она от одной площади, заканчивается — на другой. Участники экскурсии пройдут по этому маршруту, заглянут в дворики старинных усадеб и поговорят о судьбах проживавших здесь когда-то жителей. Место сбора — Музей истории Томска, 28 августа в 14:00.

Субботним вечером можно послушать «Сказания Заисточья». Прогулка по историческому району города включает в себя Московский тракт, улицу Татарскую и окружающие их улицы на берегу Томи ниже Еланей. Раньше здесь жили купцы, ремесленники и предприниматели. Именно в Заисточье находится много памятников деревянной архитектуры Томска. Послушать истории экскурсовода об их жителях и полюбоваться резьбой старинных теремов можно 28 августа в 17:00. Место встречи — арка Городского сада.

Когда: 28 августа

Где: улицы города

Симфонический балет-поэма «Проект Бетховен»

Любители балета могут сходить на показ «Проекта Бетховен». Симфонический спектакль Джона Ноймайера – дань уважения гению. Хореографа до глубины души потрясла музыка композитора, и он поставил полнометражный балет по произведениям Бетховена к 250-летию с его дня рождения.

За основу взяты «Героические вариации», Симфония № 3, а также Соната для фортепиано № 7 ре мажор и Струнный квартет № 15 ля минор.

Русские субтитры.

Когда: 29 августа в 15:00

Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Закрытие летнего концертного сезона в Музейном саду

Автор:  сайт Томского краеведческого музея

Проводить лето с музыкой можно будет в субботу в Музейном саду. 28 августа там пройдет традиционный симфонический Open air. В программе: пленэрная музыка, кофе, чай, десерты, коктейли и несколько фотозон. 

В этом году Open air пройдет под знаком юбилеев – 75 лет Томской филармонии и Томского академического симфонического оркестра, а также 100-летнего юбилея Томского областного краеведческого музея.

На концерте можно будет услышать произведения русских и европейских классиков, которые звучали в середине ХХ века, когда симфонический оркестр играл на открытых площадках города. Если вы считаете себя знатоком, испытайте себя в викторине на знание шедевров мировой классики. Победители получат от Филармонии пригласительные билеты на симфонические концерты нового сезона и выставки Томского областного краеведческого музея.

Выступают Томский академический симфонический оркестр под руководством Михаила Грановского и солисты Томской филармонии.

В случае дождливой или ветреной погоды концерт пройдет в Органном зале Томской филармонии, под крышу «переедут» выставки и угощения.

Когда: 28 августа в 19:00

Где: Музейный сад (пр. Ленина, 75)

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