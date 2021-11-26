Куда сходить в Томске 26 ноября – 2 декабря

28 ноября в Доме искусств пройдет концерт клуба авторской песни и поэзии «Притяжение». Если вы любите песни о золотом времени года, планируйте на вечер воскресенья. Начало в 16:00. Вход свободный. О том, куда еще можно сходить и что посмотреть в Томске читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Выставка авторских кукол

Автор: группа Музея деревянного зодчества Вконтакте

Если вам нравится любоваться авторскими куклами, а, может, вы их коллекционируете, обязательно посетите выставку «Кукольные истории-2», которая открылась 26 ноября в Музее деревянного зодчества. В экспозиции можно увидеть работы томских художников: авторских кукол, игрушки, мебель, посуду и прочие тематические атрибуты. Экспонаты выполнены в различных стилях и техниках исполнения. Также на выставке можно будет увидеть антикварные открытки, винтажные кружева, книги, вышивки и картины. А для тех, кто тоскует по временам СССР, представлена композиция «Куклы наших мам», посвященная игрушкам советских времен. Когда: 26 ноября – 30 января Где: Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Соревнования по рубке шашкой

Томичей и жителей города 27 ноября приглашают на соревнования по рубке шашкой, посвященные подвигу кубанских казаков в битве за Москву в 1941 году. 19 ноября 1941 года казаки 4-го эскадрона 37 Армавирского кавалерийского полка из корпуса генерала Л. Доватора на день остановили колону немецких танков, рвавшихся к Москве, и погибли. Если вы интересуетесь старинным искусством фланкировки, приходите на площадь у Музея истории Томска в субботу. Начало соревнований в 14 часов.



Когда: 27 ноября в 14:00



Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Вечер советской поэзии и песни

Если вы еще раздумываете над тем, как поздравить маму с праздником в ближайшее воскресенье, сводите ее на вечер советской поэзии и песни, который пройдет в театре «2+ку». 28 ноября в День матери знаменитое актерское трио – Лариса Окишева, Илья Гваракидзе и Ирина Шишлянникова – представят музыкально-поэтическую программу «Хорошая девочка Лида». В программе лирического вечера: стихи и песни 1960 - 80-ых годов. Артисты очень надеются на то, что зрители в зале будут им подпевать. Если вы готовы перенестись в прошлое и провести теплый советский вечер в дружеской атмосфере, приходите в воскресенье в 19:00. Бронирование и приобретение билетов в WhatsApp по номеру: +7 909 540 78 92. Когда: 28 ноября 19:00

Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Благотворительная выставка в пользу бездомных кошек

Если вы хотите помочь бездомным кошкам из частных приютов Томска, приходите на благотворительную выставку «По ту сторону мистики», которая проходит в Центре татарской культуры. Там можно приобрести картины томских художников, флористические композиции, валяные игрушки, свечи ручной работы и художественные фотографии. Все вырученные деньги будут направлены на содержание бездомных животных. 28 ноября гостей выставки ждет развлекательная программа. В 13:00 начнется концерт татарских коллективов, посвященный Дню матери. В 14:00 – показ миниспектаклей с участием актеров Колледжа искусств. В 15 часов стартует экскурсия по подземелью, а в 16:00 можно будет попасть на мастер-класс по рисованию. Если вдруг вы ищете верного друга, можете найти его прямо там. В залах экспозиции будет лежать альбом с фотографиями и описанием 40 питомцев, которые ждут своего хозяина. Когда: 27 ноября – 3 декабря Где: Центр татарской культуры (ул. М. Горького, 35)

Концерт «Шекспир в музыке»

Если вы – поклонник творчества Шекспира, вам стоит посетить необычный концерт. Слушателей ждут удивительные музыкальные открытия на вечные шекспировские темы.

Музыкальную картину мира английского драматурга создаст Томский симфонический оркестр. От ранних светлых комедий «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего» до зрелых трагедий, прославивших в веках имя драматурга - «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир» - словом, все шекспировское мироздание предстанет перед слушателями концерта «Шекспир в музыке».



К творчеству великого английского драматурга и поэта обращались многие композиторы на протяжении последних трех столетий. Одни мелодии у всех на слуху, например, Свадебный марш Мендельсона из комедии «Сон в летнюю ночь». Другие, такие как Песни Шута на музыку Шостаковича из «Короля Лира», узнает далеко не каждый. И те, и другие у вас будет возможность услышать в этом концерте. Главный дирижер – Михаил Грановский. Литературный ведущий – Андрей Колемасов. Концерт будет транслироваться в режиме online на сайте филармонии.

Когда: 28 ноября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Гаражная распродажа

Томичей приглашают на гаражную распродажу, посвященную Дню матери. Пройдет она в воскресенье. Там можно будет купить или продать вещи за символическую плату, а также обменять. На распродаже можно будет найти детскую верхнюю одежду, развивающие игрушки и карнавальные костюмы, а также много других новогодних товаров.

Все лоты, выставленные на гаражную распродажу, по условиям должны быть в хорошем состоянии. В программе также мастер-классы для мам и детей. Когда: 28 ноября с 11:00 Где: детско-родительский центр «Птенец» (ул. Никитина, 56)

Музыкальный спектакль «Эдит Пиаф. Исповедь»

Автор: группа Северского музыкального театра Вконтакте

Северчане и томичи, у которых есть пропуск в Северск, в субботу смогут посмотреть спектакль о знаменитой французской певице Эдит Пиаф. Этой маленькой хрупкой женщине в жизни пришлось столкнуться со множеством испытаний. Она падала и вновь поднималась благодаря желанию петь и любить. Спектакль, поставленный сибирским режиссером Петром Зубаревым, расскажет историю французской певицы с того времени, когда она уже стала легендой и впервые познала настоящую любовь. Исповедь Эдит Пиаф откроет зрителям трогательные моменты истинных переживаний, о которых не знали шумные концертные залы. Хотите узнать историю звезды – присоединяйтесь к показу. Главную роль исполняет ведущая артистка-вокалистка Северского музыкального театра Алла Зорина. Когда: 27 ноября в 21:00 Где: Северский музыкальный театр (Северск, пр. Коммунистический, 119)

Выходные в театре «2+ку»

Последние осенние выходные в этом году томичей приглашают провести в теплой компании актеров театра «2+ку». В субботу маленьких и взрослых гостей встретят Гном Огонек, Ежик, Медвежонок и Дениска. В воскресенье свои истории расскажут Кот, Медвежонок и Ежик. Подробное расписание спектаклей можно посмотреть здесь. Не важно, на какую из постановок вы попадете, уйдете из театра с легким сердцем и чувством, что побывали в сказке. Когда: 27-28 ноября Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Балет «Красное и черное»