Куда сходить в Томске 26-31 марта. Афиша

Полезно

За 15 лет работы томский театр «Индиго» ни раз становился победителем всероссийских и международных конкурсов. Узнать больше об уникальном инклюзивном проекте профессиональных и слабослышащих актеров можно из фильма. Показ запланирован на 27 марта в зрелищном центре «Аэлита». О других интересных событиях Томска на предстоящей неделе читайте в афише.



!!! Все мероприятия, указанные в нашем обзоре, проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!



Пешеходные экскурсии по Томску

Тот, кто интересуется историей родного города, может изучать ее самым приятным образом — прогуливаясь по старинным улочкам и глядя на деревянные дома, в которых эти самые события и происходили. Ближайшая экскурсия, которую организует Музей истории Томска, пройдет в пятницу, 26 марта. Ее главный герой — старец Феодор Кузьмич, один из самых загадочных святых нашей страны. Участники экскурсии услышат многочисленные легенды, которые рассказывали о таинственном старце и много чего еще интересного.

Продолжительность экскурсии — полтора часа. Начало — 26 марта в 13:00.

А вечером воскресенья 28 марта все желающие приглашаются на экскурсию со смотровой площадки. Организаторы обещают показать участникам «знатной вершины пригорок», так четыре века назад томские воеводы назвали южный мыс Воскресенской горы, где сейчас находится Музей истории Томска.



На этой экскурсии вы услышите увлекательные рассказы об истории и особенностях старых районов и достопримечательностей города, которые видны со смотровой площадки.

Начало экскурсии 28 марта в 17:00.



Когда: 26 и 28 марта Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Капустник в «Профессорской квартире»

Фото: из группы музея в Фэйсбуке

За год пандемии многие соскучились по общению. Особенно — с интересными людьми. Одна из таких встреч намечается в «Профессорской квартире». 26 марта там пройдет весенний Капустник. Причем, не просто веселые театральные посиделки. Организаторы хотят возобновить традиции проведения мероприятий, которые устраивались в Томске начала XX века.

В «Профессорской квартире» гостям представят юмористические рассказы и стихи Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко, Саши Чёрного в исполнении Ольги Радионовой, а также песни и романсы в исполнении Валерия Городецкого. И, конечно, обязательно будет пирог с капустой.

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: +79069574787. ⠀

Когда: 26 марта 18:30 Где: музей «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30)

Органное путешествие во Францию

Мечтали посетить Францию? Перенеситесь туда в воскресенье 28 марта. Место отправления — органный зал Томской филармонии. Главный проводник — Дмитрий Ушаков. Под аккомпанемент короля музыкальных инструментов он расскажет о восьми великих храмах Франции: Нотр-Дам-де-Пари, Святой Магдалены, церкви Сен-Сюльпис, Святого Роха, Святой Троицы, Сен-Мерри и Святого Августина.

Также юные любители классики узнают об органистах, которые служили в этих соборах и услышат их произведения. В программе концерта — музыка Л. Вьерна, Л.Д. Лефебюр-Вели, К. Сен-Санса, А. Гильмана, Ш. Видора, Э. Жигу.

Когда: 27 марта в 12:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 78)

Презентация авторского альбома «Ул. Миргородская, 58/2»

Фото: из группы студии "Акцент" vkontakte

Традиционный концерт ко дню рождения Юрия Миргородского состоится в воскресенье 28 марта в Доме культуры «Томский перекресток». Томский музыкант в городе известен в первую очередь как основатель студии «Акцент», которая в этом году отметит 30-летний юбилей. За эти годы у студии сформировался как детский, так и взрослый составы. Выступления некоторых из них можно будет услышать на предстоящем концерте.

В программе вечера: презентация авторского альбома «Ул. Миргородская, 58/2» c «Группой поддержки», детско-юношеские коллективы под руководством Юрия Миргородского, группа «LOS CHICOS» и Павел Евграфов.

Когда: 28 марта в 18:00 Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

Мини-выставка старых фотографий

Если вы любите разглядывать старинные фотографии, можете отправляться в Музей истории Томска. Там открыта новая мини-выставка «Фотоателье Н.С. Юнышева». Экспозиция познакомит гостей с работами двух известных томских мастеров фотографии – Николая Юнышева и Артемия Хаймовича. Мастера работали в дореволюционное время.

Студия Юнышева проработала дольше других. Фотограф снимал не только томичей-представителей всех слоев общества, но и городские улицы. Поэтому по его работам вполне можно изучать историю.

Возрастной ценз 7+

Когда: с 10 до 19 без выходных Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Афиша театра «2+Ку»

Фото: из группы театра vkontakte

В субботу в театре Живых кукол покажут восстановленные спектакли Владимира Захарова «Соло для Медвежонка» и «Про Ежика». В воскресенье к этим постановкам прибавится «Он живой и светится». С подробным расписанием театра можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что места на спектакли в театр «2+Ку» не бронируются. Приходить нужно минут за 20-30 до представления. В зале висит мешочек-касса, где вы самостоятельно приобретаете благотворительные билеты на спектакли и видео-показы.

В среду 31 марта в театре «2+Ку» пройдет литературный вечер по книге Экзюпери «Планета людей». В нем примут участие Илья Гваракидзе, Лариса Окишева и Ирина Шишлянникова. Начало — в 19:00. Бронирование билетов по телефону: 8 913 846 0474.

Когда: 27-31 марта Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Выходные в сельском парке «Околица»

Фото: из группы парка vkontakte

Если вы любите проводить выходные активно на свежем воздухе, вас ждут в субботу в «Околице». 27 марта там пройдет праздник сказок и затей. Волшебный Ларчик раскроет свои секреты большим и маленьким гостям сельского парка. Но чтобы он открылся, участникам конкурсов придется постараться: проявить смекалку и ловкость.

Вас ждет увлекательный квест с головоломками, заданиями и соревнованиями. И, по традиции, конечно, много народных игр и забав. Самые смелые и ловкие не уйдут без призов.

Когда: 27 марта в 12:00 Где: парк «Околица» (с. Зоркальцево)

Шоу хитов «QUEEN» и «SCORPIONS»

Культовые композиции «QUEEN» и «SCORPIONS» в мощнейшем союзе симфонического оркестра и мастеров современного рока будут звучать для томской публики 30 марта.

«STILL ROCKING YOU» QUEEN & SCORPIONS SYMPHONY SHOW включает в себя хиты, которые знают наизусть миллионы людей со всего мира. Зрители отзываются о концертах трибьют-шоу как о «мистическом явлении» и показателе «всей музыкальной силы».



Участник проекта — Сергей Арутюнов — прославивился своим знаменитым хитом «На Заре 2020». Он обладает уникальной способностью менять тембр. Невероятный диапазон музыканта покорил поклонников шоу «Голос» и других популярных конкурсов. Его вокал был признан эталоном музыкальных возможностей.



Когда: 30 марта в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)



Премьера фильма «Годзилла против Конга»