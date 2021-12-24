Куда сходить в Томске 24 – 31 декабря

Новый каток в 600 квадратных метров откроется в субботу возле МКЦ ТПУ. 25 декабря по случаю открытия там пройдет праздник с украшением елки студентами. Начало – в 18:00. О том, куда еще можно сходить в последнюю неделю уходящего года и чем заняться в Томске читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Новогодние мастер-классы

Автор: гостевая "Белозерье" Автор: гостевая "Белозерье"

Если хотите приготовить новогодние подарки для близких и друзей своими руками, приходите в гостевую «Белозерье» в воскресенье 26 декабря. Там будут работать сразу несколько мастерских: по росписи деревянного сувенира, созданию ватной елочной игрушки и новогодней открытки в смешанной технике. Гости уйдут оттуда с тремя сувенирами из дерева, двумя игрушками на елку и двумя открытками. А в перерывах между мастер-классами вас ждет чаепитие у растопленной русской печи и фотосессия у ели, украшенной в традициях начала XX века. Участие платное. Запись по телефону: 89138289318. Когда: 26 декабря в 15:00 Где: гостевая «Белозерье» (ул. Пушкина, 24)

Новогодняя экскурсия по главному корпусу ТПУ

Автор: Служба новостей ТПУ Автор: Служба новостей ТПУ

Если вам интересна история Нового года и как отмечали его и Рождество люди, которые жили в прошлых веках, приходите на экскурсию в главный корпус ТПУ 25 декабря. Сотрудники музея истории ТПУ подготовили новогоднюю программу. Посетители экскурсии узнают, как в Томске отмечали Новый год и Рождество до революции и после, какие блюда были обязательными на праздничном столе, а познакомятся с новогодними традициями студентов и сотрудников ТПУ. Никто не уйдет без фотографии у елки, которую нарядили в университете. Продолжительность мероприятия — 30 минут. Предварительная запись по телефону: 70-56-71. Когда: 25 декабря с 12:00 до 17:00 Где: главный корпус ТПУ (пр. Ленина, 30)

Органный концерт «Рождество в Париже»

Хотите ощутить дух европейского Рождества – приходите 28 декабря в органный зал Томской филармонии. В этот вечер там можно будет послушать французские рождественские мелодии. Рождество во Франции один из самых (если не сказать – самый) любимых церковных и семейных праздников. И звучание органа – неизменный его «атрибут». Также ни одно Рождество там не обходится без ноэлей – старинных рождественских песен. Французские композиторы во все века создавали свои вариации и фантазии на тему ноэлей. На концерте ноэли будут звучать в своем оригинальном варианте на французском языке в исполнении Юлии Шинкевич. О музыкальных традициях французского Рождества расскажет музыковед Василина Сыпченко. За органом в этот вечер – Мария Блажевич. В программе: Сен-Санс, Видор, Франк, Боэльман, Мессиан, Бедар, рождественские французские песни. Когда: 28 декабря в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Премьера спектакля «С QR Годом!»

Автор: группа ТЮЗа Вконтакте Автор: группа ТЮЗа Вконтакте

На сцене ТЮЗа под Новый год – премьера спектакля «С QR годом!». События в постановке разворачиваются 31 декабря, когда всюду царит предпраздничная суета и в воздухе витает дух нового года. Главный герой спектакля – не исключение. Он возвращается домой с большими пакетами, готовится встречать гостей. Но оказывается, что встречать никого не надо. Останется ли он один или в самую волшебную ночь в году окажется в стране детства? Узнаете, если придете на премьеру. Авторы постановки обещают много-много песен, танцев, ностальгических картинок и, конечно, новогоднее настроение. Режиссеры: Владимир Бутаков и Игорь Савиных. Новогоднее действие будет показано в ТЮЗе всего 4 раза, так что не пропустите. Когда: 25 декабря в 18:00 Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Немецкий праздник Йоль

Йоль — древнегерманский праздник, который отмечают в день зимнего солнцестояния. С ним связано много интересных традиций: одним из символов праздника было йольское дерево, которое украшали лакомствами, дети ходили из дома в дом с подарками в виде яблок с гвоздикой, и ни одно празднование не обходилось без сожжения «йольского полена». Только сначала его нужно было найти в течение двенадцати часов до полуночи на земле хозяина дома. Интересно узнать о других традициях праздника? Приходите 27 декабря в Российско-немецкий дом. Гостям не только расскажут о древнем немецком празднике, но и научат танцевать йольские танцы и петь традиционные песни, познакомят с мифическими существами. Желающие смастерят «Йольский светильник», а те, кто верит в гадания, попробуют предсказать будущее. Возрастные ограничения: 14+ Обязательна предварительная регистрация по ссылке. Когда: 27 декабря с 18:30 до 22:00 Где: Российско-немецкий дом (ул. Красноармейская, 71)





Новогодние премьеры в «Скоморохе»

Автор: группа театра Вконтакте Автор: группа театра Вконтакте

Куклы и актеры театра «Скоморох» приглашают маленьких зрителей и их родителей на две новогодние премьеры, которые будут показывать с 25 по 31 декабря и со 2 по 9 января. Режиссер-постановщик заслуженная артистка России Марина Дюсьметова и художник-постановщик Максим Дюсьметов приготовили для ребятишек сказку Михаила Супонина «О счастье простом да о Змее Золотом». Спектакль поставлен по мотивам сказа П. Бажова «Золотой волос». Это история о жажде богатства и истинной любви, которая побеждает все. Ради своей любимой главный герой – охотник Айлып отправляется в подземное царство, где его ждет множество испытаний. Еще один премьерный спектакль – «Рождественская история» по Чарльзу Диккенсу. Ставил его режиссер Игорь Казаков, известный в Беларуси и Европе. Постановка полна музыки, песен и, конечно, волшебства. Также в праздники в театре «Скоморох» покажут уже полюбившиеся спектакли: «Мороз Иванович», «Принцесса-птичка» и «Подарок Дедушке Морозу». Когда: 25-31 декабря Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

Новый год в сельском парке «Околица»

Автор: группа парка "Околица" Вконтакте Автор: группа парка "Околица" Вконтакте

Если вы предпочитаете отдых на свежем воздухе, можете в выходные отправляться в «Околицу». 25 и 26 декабря всех гостей ждут шумные семейные игры, снежные забавы, хороводы, квесты с подарками и творческие мастерские по росписи пряников, изготовлению снежинок и новогодних витражей. А с 12:00 до 14:00 в выходные там будет работать Резиденция Деда Мороза. Так что если ваш ребенок или вы сами спешите встретиться с главным новогодним волшебником, чтобы передать ему свое заветное желание – планируйте на субботу или воскресенье. Когда: 25 и 26 декабря с 12:00 до 14:00 Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)

Предновогодние представления в «2+ку»

В последнюю неделю уходящего года в театре «живых» кукол томичей взрослых и маленьких как всегда ждут волшебные истории и самые милые герои. В субботу 25 декабря в 12:00 можно будет посмотреть «Зимнюю сказку» Ксении Синегубовой про пряничного человечка Хрустика, который очень хотел попасть на праздник к детям, вылез из корзинки для печенья и попал в историю. В 14:00 место Хрустика на камерной сцене займет любимец публики Ежик. Вместе с Ольгой Сигаль они будут философствовать о жизни. А в 16:00 можно посмотреть видеопоказ спектакля Владимира Захарова «Маленький принц», который задевает за живое даже взрослых. В воскресенье в 14:00 Ксения Синегубова и гномик Огонек расскажут «Как исполняются желания», а в 16 часов Ольга Астанина и Кот соберут «Чемодан для моря». Завершит день постановка Владимира Захарова в записи «Автостоп». Мест в театре «2+ку» не так много, они не бронируются заранее, поэтому приходите за полчаса до спектакля. Когда: 25-26 декабря Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Музыкальная сказка «Щелкунчик»

Прологом к новогодним праздникам станет самая известная сказка Гофмана на музыку Чайковского. Больше сотни лет «Щелкунчик» живет на театральных подмостках всего мира. Томский академический симфонический оркестр даст новую интерпретацию новогодней «пряничной» сказке о рождественском чуде, о любви и отваге. Иллюстрировать сюжет в такт музыке будет песочная анимация. Главный дирижер – Михаил Грановский.

Художественное слово – Лариса Окишева и Евгений Шевелев. Режиссер – Вера Тимофеева. На волшебную сказку приглашают и зрителей до года, и тех, кто постарше. Да и взрослые, предполагают авторы проекта, проникнутся постановкой. Когда: 26 декабря в 12:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Концерт авторской песни «По парам»

Лучшее занятие, которое можно придумать на зимний вечер – послушать хорошую музыку в приятной компании, считают в Доме культуры «Томский перекресток». Поэтому 26 декабря приглашают всех любителей авторской песни на концерт «По парам». В этот вечер на сцене выступят Владимир Трубин и Алексей Пономаренко, Альбина и Виктор Павлюк, Игорь Иванов и Дарья Соловий, Наталья Нелюбова и Валерий Городецкий. Концерт приурочен к Международному дню бардовской песни и Новому 2022 году. Когда: 26 декабря в 17:00 Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

Новогодние премьеры в Театре драмы