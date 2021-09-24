Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Полезно
  3. Куда сходить в Томске 24-30 сентября
Полезно

Куда сходить в Томске 24-30 сентября

ТВ2 ТВ2

На вечер с элементами осенней грусти и безудержного смеха приглашает томичей Константин Мыльцев. Кто знает томского барда, тот помнит, какой он удивительный рассказчик и душевный исполнитель. Сольный концерт Константина состоится в субботу 25 сентября в Доме культуры «Томский перекресток». Начало — в 17:00. О том, чем еще можно будет заняться в ближайшие дни и куда сходить в Томске, читайте в афише.

Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Спектакль «Соло для Медвежонка»

Автор:  театр "2+ку"

Любите гулять по лесу? Хотите посидеть у костра на берегу озера? Все это можно сделать вместе с Медвежонком в театре «2+ку». Спектакль Владимира Захарова восстановила и играет его ученица Анна Хомутинниикова. Она, как и ее учитель, любит лес, а еще пишет сказки и осваивает компьютерную мультипликацию. Медвежонок с Анной приезжают в Томск раз в две недели из Новосибирска.

В спектакле говорится о любви к лесу и природе в целом. Звучит тема переработки отходов и ответственного отношения к природе. Приключения Медвежонка случаются под музыку любимых композиторов Владимира Захарова — Алексея Архиповского, Ивана Смирнова, Сергея Клевенского.

О том, какие еще спектакли можно посмотреть в театре «2+ку» в ближайшие дни, смотрите здесь.

Когда: 24 сентября в 19:00 и 25 сентября в 14:00

Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Открытие сезона в Северском музыкальном театре

25 сентября пройдет праздничное открытие 64-го сезона Северского музыкального театра. В этот вечер зрителей ждет яркий концерт и много приятных сюрпризов.
«Брызги шампанского» в первую очередь оценят любители жанра мюзикл. Программа впитала в себя легкость и бесшабашную энергетику молодости и драйва. Зрители услышат отрывки из легендарных и успешных мировых мюзиклов «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Чикаго», «Призрак оперы», а также эстрадные зарубежные шлягеры.

Когда: 25 сентября в 18:00

Где: Северский музыкальный театр (Северск, пр. Коммунистический, 119)

Лекция для школьников о самом распространенном элементе во Вселенной

Томских школьников, которые интересуются точными науками, приглашают в политехнический университет на открытую лекцию о водороде — самом простом и распространенном элементе во Вселенной. 28 сентября ее прочитает замруководителя Центра компетенций НТИ по новым и мобильным источникам энергии Института проблем химической физики РАН Алексей Паевский.

Он расскажет об истории открытия элемента, его использовании, данных, которые сейчас о нем известны, а также о водородной энергетике и водородном транспорте.

Если вы не можете пойти на лекцию, присоединяйтесь к ней онлайн. Трансляция пройдет здесь.

Когда: 28 сентября в 16:30

Где: главный корпус ТПУ (пр. Ленина, 30, аудитория № 234)

Концерт саксофонной музыки от мультиинструменталиста из Израиля

Поклонники саксофонной музыки на вечер воскресенья могут планировать поход в Большой концертный зал. Там выступит звезда израильской сцены J.Seven. В программе — золотая коллекция мировых шедевров романтической музыки.

Музыкант-мультиинструменталист владеет не только саксофоном. Он также играет на испанской гитаре, блокфлейте и барабанах. Тысячи поклонников артиста отмечают его особый артистизм о неординарное поведение на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он передвигается, выходит в зал, танцует и во время игры на саксофоне общается со зрителем.

Когда: 26 сентября в 19:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Открытие сезона театра «Индиго»

Новый творческий сезон театр «Индиго» открывает презентацией музыкального проекта «Мелодия жеста». Пройдет она 26 сентября в зрелищном центре «Аэлита». В рамках проекта артисты создают видеоклипы на популярные песни на языке жестов. Гости, которые придут на презентацию в воскресенье, увидят работы на песни «Хочешь» Земфиры, «Театр — жизнь» группы «Альфа», романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» и другие известные композиции.

Вход свободный. Предварительная запись по телефону: 51-44-36.

Возрастное ограничение 12+

Когда: 26 сентября в 18:00

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Вечер юмористического рассказа

28 сентября в Доме ученых Академгородка открывается новый сезон социально-культурного проекта «Бесплатный музыкальный абонемент по вторникам». Зрителей ждет «Вечер юмористического рассказа» Ольги Радионовой. Блогер и актриса прочитает рассказы Надежды Тэффи, Андрея Аверченко и стихи Саши Черного.

В музыкальных паузах прозвучат романсы эпохи декаданса, а в выставочном зале посетители смогут посмотреть работы томского живописца Тимофея Занина.

Вход свободный.

Когда: 28 сентября в 19:00

Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Лекция «Старец Феодор и Грустина»

Если вам интересны истории о самых загадочных людях нашего города, присоединяйтесь к слушателям цикла лекций «Легенды Томска». В ближайшую субботу писатель и журналист Дмитрий Барчук будет говорить о старце Феодоре и Грустине.

Автор книги «Две томские тайны» подробно расскажет о разных версиях того, кем мог быть таинственный отшельник, а также о древнем городе Грустина. По мнению писателя он располагался на территории современного Томска задолго до начала освоения Сибири. Литератор поделится версией, куда пропал город, поведает об артефактах, доказывающих, что он все-таки существовал.

Вход платный.

Когда: 25 сентября в 14:00

Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Вечер, посвященный создателю «2+ку»

Субботним вечером томичей приглашают в образовательное кафе «Кафедра». Там пройдет вечер, посвященный Владимиру Захарову, создателю театра живых кукол «2+ку». Если вы любите спектакли в исполнении «живых» кукол, а может ни разу на них не бывали — приходите на встречу. Гости посмотрят документальные фильмы о Мастере: «Единственный в мире», снятый Еленой Назаровой и «Иллюзия» Рамоны Гастль. Приглашенный гость — директор по развитию «2+ку» Светлана Пантелеева.

Это первая встреча, которая откроет серию встреч в «Кафедре», — рассказывает Светлана. — Я приду не одна, будет тайный гость с маленьким актером. Мы расскажем о Владимире Захарове, о том, какой вклад он внес в развитие мирового кукольного сообщества изобретением куклы на запястье. Конечно, покажем саму куклу, расскажем о нашем театре и анонсируем следующие встречи: 29 сентября, там же, гостей будут ждать технический директор театра Саша Гарганеев с актрисой Олей Астаниной. Ребята проведут мастер-класс «Как оживают куклы» и вместе со зрителями посмотрят видео спектакля Захарова. Это приурочено к дню рождения Владимира - 30 сентября.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке

Когда: 25 сентября в 19:30

Где: кафе «Кафедра» (пр. Ленина, 79)

Пешеходные экскурсии по Томску

Субботним вечером томичи и гости города могут прогуляться «По следам Григория Потанина». Российский географ, этнограф, публицист, общественный деятель и последний энциклопедист Сибири в Томске получил благословение на занятие научной деятельностью, в нашем городе он окончил свой жизненный путь. Участники экскурсии больше узнают о жизни ученого, его друзей и соратников. Начало — в 17:00 от арки Городского сада.

А в воскресенье все желающие могут открыть для себя «Загадки Ново-Соборной» площади. Участники экскурсии узнают ее легенды и историю судеб, связанных с площадью. Место встречи — у арки Городского сада в 17:00.

Предварительная запись на экскурсии не требуется.

Когда: 25-26 сентября

Где: улицы города

Органный вечер «Под знаком Баха»

Автор:  страница Елизаветы Бородаевой Вконтакте

Ценителей органной музыки приглашают на концерт Елизаветы Бородаевой. Органистка из Санкт-Петербурга — Лауреат всероссийского и международных конкурсов. В ее программе – сочинения композиторов Германии и Франции нескольких веков: произведения Баха, Мендельсона, Листа, Брунса, Хакима. Каждая из пьес – шедевр своей эпохи.

Орган — Елизавета Бородаева.

Сопрано — Ирина Макарова.

Когда: 30 сентября в 19:00

Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.