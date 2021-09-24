Куда сходить в Томске 24-30 сентября

На вечер с элементами осенней грусти и безудержного смеха приглашает томичей Константин Мыльцев. Кто знает томского барда, тот помнит, какой он удивительный рассказчик и душевный исполнитель. Сольный концерт Константина состоится в субботу 25 сентября в Доме культуры «Томский перекресток». Начало — в 17:00. О том, чем еще можно будет заняться в ближайшие дни и куда сходить в Томске, читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Спектакль «Соло для Медвежонка»

Автор: театр "2+ку"

Любите гулять по лесу? Хотите посидеть у костра на берегу озера? Все это можно сделать вместе с Медвежонком в театре «2+ку». Спектакль Владимира Захарова восстановила и играет его ученица Анна Хомутинниикова. Она, как и ее учитель, любит лес, а еще пишет сказки и осваивает компьютерную мультипликацию. Медвежонок с Анной приезжают в Томск раз в две недели из Новосибирска. В спектакле говорится о любви к лесу и природе в целом. Звучит тема переработки отходов и ответственного отношения к природе. Приключения Медвежонка случаются под музыку любимых композиторов Владимира Захарова — Алексея Архиповского, Ивана Смирнова, Сергея Клевенского. О том, какие еще спектакли можно посмотреть в театре «2+ку» в ближайшие дни, смотрите здесь. Когда: 24 сентября в 19:00 и 25 сентября в 14:00 Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Открытие сезона в Северском музыкальном театре

25 сентября пройдет праздничное открытие 64-го сезона Северского музыкального театра. В этот вечер зрителей ждет яркий концерт и много приятных сюрпризов.

«Брызги шампанского» в первую очередь оценят любители жанра мюзикл. Программа впитала в себя легкость и бесшабашную энергетику молодости и драйва. Зрители услышат отрывки из легендарных и успешных мировых мюзиклов «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Чикаго», «Призрак оперы», а также эстрадные зарубежные шлягеры. Когда: 25 сентября в 18:00 Где: Северский музыкальный театр (Северск, пр. Коммунистический, 119)

Лекция для школьников о самом распространенном элементе во Вселенной

Томских школьников, которые интересуются точными науками, приглашают в политехнический университет на открытую лекцию о водороде — самом простом и распространенном элементе во Вселенной. 28 сентября ее прочитает замруководителя Центра компетенций НТИ по новым и мобильным источникам энергии Института проблем химической физики РАН Алексей Паевский. Он расскажет об истории открытия элемента, его использовании, данных, которые сейчас о нем известны, а также о водородной энергетике и водородном транспорте. Если вы не можете пойти на лекцию, присоединяйтесь к ней онлайн. Трансляция пройдет здесь. Когда: 28 сентября в 16:30 Где: главный корпус ТПУ (пр. Ленина, 30, аудитория № 234)

Концерт саксофонной музыки от мультиинструменталиста из Израиля

Поклонники саксофонной музыки на вечер воскресенья могут планировать поход в Большой концертный зал. Там выступит звезда израильской сцены J.Seven. В программе — золотая коллекция мировых шедевров романтической музыки. Музыкант-мультиинструменталист владеет не только саксофоном. Он также играет на испанской гитаре, блокфлейте и барабанах. Тысячи поклонников артиста отмечают его особый артистизм о неординарное поведение на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он передвигается, выходит в зал, танцует и во время игры на саксофоне общается со зрителем. Когда: 26 сентября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Открытие сезона театра «Индиго»

Новый творческий сезон театр «Индиго» открывает презентацией музыкального проекта «Мелодия жеста». Пройдет она 26 сентября в зрелищном центре «Аэлита». В рамках проекта артисты создают видеоклипы на популярные песни на языке жестов. Гости, которые придут на презентацию в воскресенье, увидят работы на песни «Хочешь» Земфиры, «Театр — жизнь» группы «Альфа», романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» и другие известные композиции. Вход свободный. Предварительная запись по телефону: 51-44-36. Возрастное ограничение 12+ Когда: 26 сентября в 18:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Вечер юмористического рассказа

28 сентября в Доме ученых Академгородка открывается новый сезон социально-культурного проекта «Бесплатный музыкальный абонемент по вторникам». Зрителей ждет «Вечер юмористического рассказа» Ольги Радионовой. Блогер и актриса прочитает рассказы Надежды Тэффи, Андрея Аверченко и стихи Саши Черного. В музыкальных паузах прозвучат романсы эпохи декаданса, а в выставочном зале посетители смогут посмотреть работы томского живописца Тимофея Занина. Вход свободный. Когда: 28 сентября в 19:00 Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Лекция «Старец Феодор и Грустина»

Если вам интересны истории о самых загадочных людях нашего города, присоединяйтесь к слушателям цикла лекций «Легенды Томска». В ближайшую субботу писатель и журналист Дмитрий Барчук будет говорить о старце Феодоре и Грустине. Автор книги «Две томские тайны» подробно расскажет о разных версиях того, кем мог быть таинственный отшельник, а также о древнем городе Грустина. По мнению писателя он располагался на территории современного Томска задолго до начала освоения Сибири. Литератор поделится версией, куда пропал город, поведает об артефактах, доказывающих, что он все-таки существовал. Вход платный.



Когда: 25 сентября в 14:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Вечер, посвященный создателю «2+ку»

Субботним вечером томичей приглашают в образовательное кафе «Кафедра». Там пройдет вечер, посвященный Владимиру Захарову, создателю театра живых кукол «2+ку». Если вы любите спектакли в исполнении «живых» кукол, а может ни разу на них не бывали — приходите на встречу. Гости посмотрят документальные фильмы о Мастере: «Единственный в мире», снятый Еленой Назаровой и «Иллюзия» Рамоны Гастль. Приглашенный гость — директор по развитию «2+ку» Светлана Пантелеева. — Это первая встреча, которая откроет серию встреч в «Кафедре», — рассказывает Светлана. — Я приду не одна, будет тайный гость с маленьким актером. Мы расскажем о Владимире Захарове, о том, какой вклад он внес в развитие мирового кукольного сообщества изобретением куклы на запястье. Конечно, покажем саму куклу, расскажем о нашем театре и анонсируем следующие встречи: 29 сентября, там же, гостей будут ждать технический директор театра Саша Гарганеев с актрисой Олей Астаниной. Ребята проведут мастер-класс «Как оживают куклы» и вместе со зрителями посмотрят видео спектакля Захарова. Это приурочено к дню рождения Владимира - 30 сентября. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Когда: 25 сентября в 19:30 Где: кафе «Кафедра» (пр. Ленина, 79)

Пешеходные экскурсии по Томску

Субботним вечером томичи и гости города могут прогуляться «По следам Григория Потанина». Российский географ, этнограф, публицист, общественный деятель и последний энциклопедист Сибири в Томске получил благословение на занятие научной деятельностью, в нашем городе он окончил свой жизненный путь. Участники экскурсии больше узнают о жизни ученого, его друзей и соратников. Начало — в 17:00 от арки Городского сада. А в воскресенье все желающие могут открыть для себя «Загадки Ново-Соборной» площади. Участники экскурсии узнают ее легенды и историю судеб, связанных с площадью. Место встречи — у арки Городского сада в 17:00. Предварительная запись на экскурсии не требуется. Когда: 25-26 сентября Где: улицы города

Органный вечер «Под знаком Баха»

Автор: страница Елизаветы Бородаевой Вконтакте