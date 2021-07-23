Куда сходить в Томске 24-29 июля

Первый музей славянской мифологии приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению броши-маски, который пройдет в рамках иммерсивной выставки Юрия Шахояна «Игра с вечностью». Участники познакомятся с техникой отминки глины в гипсовые формы и вылепят аксессуары с уникальным дизайном. Мастер-класс начнется 25 июля в 12:00. О других интересных событиях в городе читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Выставка сборников русских народных сказок

Если вы любите русские народные сказки, обязательно посетите выставку в Пушкинской библиотеке. Там представлены сборники русских народных сказок разных лет, информация о собирателях русского фольклора, иллюстрации к сказкам русских художников, а также научные исследования, связанные с типологией и художественным миром русской сказки. Когда: до 10 августа Где: библиотека им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14, холл 2 этажа)

Поэтический вечер «Читаем Маяковского»

Автор: группа Дома искусств Вконтакте

Если вам нравится творчество Владимира Маяковского, заходите в субботний вечер в гостиную Дома искусств. Там будут читать стихи известного поэта - экспрессивно и тенденциозно, с выражением и чувством. Помимо стихов, гости за чаем обсудят основные темы творчества поэта: городской фольклор, революция, любовь и неприятие действительности. Вход свободный. Когда: 24 июля в 18:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Пешеходные экскурсии по городу

В субботу 24 июля в 14:00 стартует экскурсия «Сказания Белозерья». Ее участники прогуляются по окрестностям Белого озера и послушают легенды. Необычность этого озера заключена в его идеальной круглой форме. Об удивительных свойствах озерной воды, истории названия озера, о судьбах улиц и домов, которые окружали это место, узнают участники экскурсии. Место сбора – у памятника космонавту Н.Н. Рукавишникову. Субботним вечером желающие могут пройтись не спеша по улице Дворянской (ныне Гагарина), которая начинается на одной площади, а заканчивается на другой, заглянуть во дворики старинных усадеб и послушать истории о людях, которые здесь проживали. Место сбора – у арки Городского сада в 17:00. А в воскресенье 25 июля писатель Сергей Максимов встретит всех желающих у Дома искусств и проведет по местам, описанным в его романе «След грифона»: дом №18 и №20 на Кузнецова, участники прогуляются по улицам Белинского и Герцена. Завершится экскурсия как всегда чаепитием на веранде Дома искусств. Когда: 24-25 июля Где: улицы города

Концерт «От классики до киноклассики»

Ценителей классики ждет вечер королевской музыки в исполнении двух роялей и органа. Дуэт «Ad libitum», который создали Мария Блажевич и Павел Шинкевич, подарит зрителям самые известные сочинения Моцарта, Мендельсона, Римского-Корсакова, Шварца и Таривердиева.



Концерт пройдет в онлайн-формате. Запись будет доступна на сайте Томской филарминии до 12:00 часов следующего дня. Когда: 28 июля в 19:00 Где: онлайн на сайте Томской филармонии

Спектакль «Бесы» в кино

В ближайшие выходные у томичей будет возможность посмотреть новый спектакль Константина Богомолова – «Бесы». Это – не версия романа Достоевского, а скорее режиссерский опыт прочтения прозы писателя и результат полемического диалога с автором. В спектакле соединяются различные театральные жанры, благодаря чему темы романа Достоевского обрастают дополнительными режиссерскими сюжетами. «Бесы» – это и детектив, и мелодрама, и реалии русской жизни, которые остаются неизменными веками, – поясняет режиссер. О психическом кризисе цивилизации, человека и гуманизма. Когда: 25 июля в 15:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксемург, 73)

Лето в «2+ку»

Автор: группа театра "2+ку" Вконтакте

В ближайшие выходные в «2+ку» можно будет посмотреть театр теней «Старый чемодан»: Ксения Синегубова расскажет «Как исполняются желания» и историю «Муми-Тролли и волшебная шляпа». Ольга Горелова и Кот покажут спектакль «Чемодан для моря», а Ольга Сигаль расскажет историю знаменитого Ежика. Подробное расписание спектаклей театра «2+ку» смотрите здесь. Отправляясь в театр, обязательно прихватите защитную маску. Когда: 24-25 июля Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Премьера фильма «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»