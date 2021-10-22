Куда сходить в Томске 23-29 октября

Спектакль, который создатели называют «идеологическими качелями с элементами сторитейлинга» можно посмотреть в субботу и воскресенье в здании бывшего электролампового завода. Показы необычной постановки начнутся в 18:30 и 20:30. О том, чем еще можно будет заняться в Томске в ближайшую неделю расскажем в афише.
Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.
Выставка литографий с работ Анри Матисса
В Областном художественном музее открылась выставка литографий с работ Анри Матисса. Знаменитый художник и мыслитель 20 века во многом определил развитие современного изобразительного искусства почти во всех возможных его проявлениях.
Анри Матисс всю жизнь находился в поиске, постоянно менял свои художественные инструменты и менялся сам. Он был живописцем, гравером, иллюстратором и мастером оформления книги, театральным художником, скульптором, керамистом и не только.
Особое место в творчестве художника занимал жанр портрета. Человеческое лицо позволяло Матиссу лучше выразить свое отношение к жизни.
120 литографий с работ Анри Матисса, представленные на выставке, демонстрируют его энергию и как художника, и как философа. Все они сопровождаются текстами из статей, книг, писем и размышлений знаменитого художника.
Когда: 22 октября – 16 января 2022
Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)
Премьера музыкального светового шоу «Любовь и море»
Новое музыкальное световое шоу готовят в Северском музыкальном театре. «Любовь и море» – постановка о предательстве и верности, коварстве и любви. Но удивлять зрителей планируют не только эмоциями, но и техническим оснащением. Артисты будут ездить по сцене на гироскутерах, кататься на роликах, крутиться на канатах и даже прыгать на джамперах. И это далеко не все сюрпризы, которые ждут зрителей.
Режиссер-постановщик – Виктория Звягина (Москва). Вместе с ней над спектаклем работает группа местных и столичных мастеров, включая риггера, с помощью которого артисты будут «взлетать» под самые софиты.
Билеты на спектакль можно приобрести по «Пушкинской карте».
Когда: 23 октября в 18:00
Где: Северский музыкальный театр (пр. Коммунистический, 119)
«Просто концерт» Светланы Пантелеевой
Если для счастья вам не хватает добрых песен и дружеской атмосферы, планируйте в субботу поход на концерт Светланы Пантелеевой. Томский бард и Лауреат Грушинского фестиваля приглашает друзей и тех, кто соскучился по искреннему пению 23 октября в Дом культуры «Томский перекресток».
В программе концерта: классика авторской песни, произведения Натальи Дудкиной, Елены Фроловой, Елены Гурфинкель и других современных авторов, а также женская тема.
Забронировать билет можно по телефону: 633-263.
Когда: 23 октября в 17:00
Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)
Мастер-класс по кузнечному делу
Тех, кто интересуется старинными русскими ремеслами, в ближайшую субботу приглашают на мастер-класс по кузнечному делу. Пройдет он в сельском парке «Околица» 23 октября. Участники мастер-класса увидят, как в руках мастера кусок железа превращается в пластилин и, конечно, сами попробуют гнуть металл и чеканить монеты.
Мастер-класс платный. Запись по телефонам: 8-913-856-20-00 и 60-91-69.
Когда: 23 октября в 14:00
Где: парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)
Пешеходные экскурсии по городу
Любители пеших прогулок в субботу могут прогуляться по Ново-Соборной и окрестностям. Экскурсовод расскажет легенды «площади трех имен», истории судеб, связанных с ней, а также много других интересных историй из прошлого нашего города. Старт – 23 октября в 17:00 от арки Городского сада. Без предварительной записи.
Воскресным вечером желающие могут прогуляться по улице Дворянской, которая сегодня называется Гагарина. Ее особенность в том, что она берет свое начало на одной площади, а заканчивается на другой. Участники экскурсии вместе с гидом прогуляются по Дворянской, заглянут в дворики старинных усадеб и поговорят о судьбах их жителей. Место сбора: арка Городского сада, 24 октября в 17:00
Когда: 23-24 октября
Где: улицы города
Концерт «Три судьбы: Голованов, Прокофьев, Мясковский»
Произведения сразу трех композиторов конца 19-го - начала 20-го века смогут послушать томичи в одном концерте. В этом году у каждого из них – юбилей. Николаю Голованову – 130, Сергею Прокофьеву – 130, Николаю Мясковскому – 140. Трех композиторов сближает общность художественных вкусов и мировосприятие.
В программу концерта включены произведения, которые давно не звучали в Томске: Симфония №21 Мясковского, Симфония №7 Прокофьева. А Русская увертюра Голованова не звучала вообще никогда.
Специальный гость концерта – Никита Борисоглебский. Московский скрипач будет солировать в Концерте №2 для скрипки с оркестром Прокофьева. В 17 лет он был участником «Евровидения» – конкурса молодых европейских исполнителей академической музыки. В 18 стал самым молодым солистом Московской филармонии. А в 22 года взял Вторую премию и пять специальных призов конкурса имени Чайковского. Сегодня Никита Борисоглебский – заслуженный артист России.
Исполняет – Томский академический симфонический оркестр.
Главный дирижер – Михаил Грановский.
Для тех, кто не сможет присутствовать на концерте в БКЗ, будет организована трансляция в режиме online на сайте Филармонии.
Когда: 24 октября в 18:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Осень в «2+ку»
Когда на улице сыро и прохладно, на помощь приходят чаепития в теплой компании и беседы о вечном. У маленьких и взрослых актеров театра «2+ку» это получается хорошо. С Медвежонком можно прогуляться по лесу и порассуждать об экологии, с Ежиком пофилософствовать о жизни, с Гномиком поговорить о том, как исполняются желания, с Котом полюбоваться звездами. И все это можно успеть сделать за выходные.
Подробное расписание театра «живых» кукол можно посмотреть здесь.
Напоминаем, что места в театре не бронируются. Чтобы попасть на спектакль, нужно приходить минут за 20-30 до начала.
Когда: 23-24 октября
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Концерт органа и валторны в кирхе
В Томском Лютеранском храме впервые пройдет концерт органа и валторны.
Валторна – это медный духовой музыкальный инструмент, который вошел в оркестр в 17 веке. По сути – это одна четырехметровая труба, свернутая в кольца. В 2007 году валторну внесли в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый сложный для исполнения музыкальный инструмент. Как с ним управляться покажет артист Томского Академического симфонического оркестра – Захар Никифоров.
За органом – Мария Блажевич.
Бронь мест по телефону: 89058268521 (смс, мессенджеры).
Когда: 26 октября в 19:00
Где: Лютеранская кирха (ул. Карташова, 28)
«Короткая композиция» в Доме искусств
Если вы хотите сделать шаг в сторону понимания себя и людей, вам будет интересно посмотреть постановку «Короткая композиция» по произведениям Достоевского. Артисты показывают спектакль уже больше года, но до сих пор в коллективе возникают споры о характерах и поступках главных героев.
На «Короткой композиции» текст произведения Федора Михайловича звучит в сопровождении музыки и песен на стихи М. Цветаевой и А. Барковой.
Текст читает актриса ТЮЗа Наталья Гитлиц.
Музыкальное сопровождение — Олег Качанко и Валерий Городецкий.
Вокал — Дарья Соловий.
Когда: 23 октября в 18:00
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)