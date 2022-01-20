Куда сходить в Томске 22-28 января

Народный театр Дома ученых на Советской приглашает зрителей от 16-ти лет на историю в двух действиях «Собачье сердце». Спектакль по повести Булгакова состоится 22 января в 18:00. О других событиях культурной жизни Томска читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Святочные гуляния в «Околице»

Автор: Сельский парк "Околица" Вконтакте Автор: Сельский парк "Околица" Вконтакте

Если вы так и не погадали на Святки, еще успеете. 22 января в сельском парке «Околица» ждут гостей на святочные гуляния. Участников научат разными способами гадать на удачу. Тех, кто далек от этой традиции, ждет множество шуточных спортивных соревнований, старинных народных игр и мастер-классов.



Когда: 22 января в 12:00 Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)

Открытый урок по ткацкому мастерству

Автор: сайт художественного музея Автор: сайт художественного музея

Музей деревянного зодчества приглашает томичей познакомиться с ткацким мастерством. Открытый урок по одному из древнейших способов создания текстильного полотна пройдет в субботу 22 января. Желающие потом могут записаться на обучающий курс. Во время урока мастер по ткачеству Андрей Шевченко расскажет о занятиях, материалах и инструментах, которые необходимы для освоения этого ремесла. Вход свободный. Запись по телефонам: 56-39-53, 56-40-97. Когда: 22 января в 14:00 Где: Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Концерт «Зимний вечер при свечах»

Уютный зимний вечер при свечах ценители классики могут провести в субботу в камерном зале Томской филармонии. Музыканты струнного квартета «Фаэтон» воссоздадут атмосферу вечера в богемном обществе 18-19 веков, когда люди отдыхали, музицируя вместе. В программе вечера: «Императорский» квартет Гайдна, фрагмент из сюиты «Музыка на воде» Генделя, а также музыка Вивальди и Шуберта. Концерт будет транслироваться в режиме online на сайте Филармонии. Когда: 22 января в 19:00 Где: камерный зал (пл. Ленина, 12А)

Мастер-классы

Автор: Фото иллюстративное Автор: Фото иллюстративное

23 января в 16:00 в Доме на Пушкина (ул. Пушкина, 24) пройдет мастер-класс по ватной игрушке. Раньше таким способом делали не только елочные украшения, но и талисманы. Немножко об истории и подробно – о технике узнаете в воскресенье. Запись в чат WhatsApp на номер: +7 913 849 34 24. В субботу 22 января желающие могут научиться делать нарядные салфетки. Мастер-класс по старинной технике «набойка» начнется в Музее истории Томска в 14:00. Маленькие и взрослые участники узнают о том, как раньше наносился рисунок на ткань и даже сами научатся составлять орнамент. Обязательна предварительная запись по телефону: 65-72-55.



Когда: 22-23 января

Кинофестиваль «Фильмы с Севера: время рассудит»

С 23 января в зрелищном центре «Аэлита» можно посмотреть кинопоказы международного фестиваля в Тромсё – «Фильмы с Севера: время рассудит». Программа включает в себя шесть драматических историй от режиссеров Северной Европы. Зрителя ждут сюжеты о борьбе саамских народов за свою самобытность, создании инди-рок группы, жизни в небольших арктических городах. Среди них — норвежские картины «Форс-мажор», «Впусти меня» и «Квартира по адресу Marina 8007», шведские «Свонни против налоговой службы» и «Соната», русская драма «Сон». Все «северные» короткометражки покажут в оригинале с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 18+ Когда: 23-30 января Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Выходные в «2+ку»

Автор: страница фолк-проекта "Гать" Вконтакте Автор: страница фолк-проекта "Гать" Вконтакте

В выходные представления на камерной сцене театра «живых» кукол начнет фолк-проект «Гать». В 14:00 артисты расскажут и покажут народную белорусскую сказку «Как волк колядовать ходил». Внутри старинного дорожного чемодана сказка оживет под звуки святочных колядок и традиционных народных инструментов. За час зрители услышат как звучат сразу несколько старинных инструментов: дуда, варган, окарина, свирели, цуг-флейта, дарбука.

Автор: ТВ2 Автор: ТВ2

В субботу и воскресенье гостей встретят «хозяева» театра — Ежик и гном Огонек. Подробное расписание спектаклей «2+ку» можно узнать здесь. А вечером 23 января своих зрителей ждет театральный вечер с книгой. В 19:00 Лариса Окишева и Наталья Гитлиц прочитают историю переписки Астрид Линдгрен и девочки Сары «Извиняюсь за почерк». Бронь мест в WhatsApp по номеру: +7 909 540 78 92. Когда: 22-23 января Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Спортивные события в Томске

Автор: архивное фото Автор: архивное фото

Если вы хотите провести выходные на свежем воздухе и поболеть за наших спортсменов, отправляйтесь на спортивные состязания. 22 и 23 января пройдут первенство и чемпионат Томска по альпинизму (ул. Королева, 36 строение 8), первенство города по биатлону (лыжная база «Метелица» на ул. Королева, 13) и первенство Томска по сноуборду (горнолыжный склон на ул. Королева, 19). А в селе Вершинино Томского района состоятся состязания СФО по спортивному ориентированию, где примут участие больше 200 спортсменов из разных областей. Когда: 22-23 января Где: Томск и Томский район

Концерт Константина Мыльцева

Субботний вечер любители бардовской песни могут провести в компании известного томского автора и исполнителя Константина Мыльцева. Музыкант расскажет и споет «Бардбайки». Концерт пройдет в новом формате, который придумали томские барды и сотрудники ДК «Томский перекресток», где раскрывается закулисная жизнь артистов, богатая на забавные истории и комичные ситуации. Кто знает томского барда, помнит, какой он удивительный рассказчик и душевный исполнитель. Когда: 22 января в 17:00 Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

Творческий вечер Татьяны Репиной