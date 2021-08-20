Куда сходить в Томске 21-29 августа

Лето подходит к концу. Успевайте насладиться теплом, ловите солнечные лучи. А если вдруг погода испортилась, проводите время интересно на одном из мероприятий, которые проходят в нашем городе. Куда сходить и что посмотреть в Томске в ближайшие дни расскажем в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Симфонический Open air в Музейном саду

Автор: сайт Томского краеведческого музея

Проводить лето с музыкой можно в эти и следующие выходные в Музейном саду. 21 и 28 августа там пройдет традиционный симфонический Open air. В программе: пленэрная музыка, кофе, чай, десерты, коктейли и несколько фотозон.



В этом году Open air пройдет под знаком юбилеев – 75 лет Томской филармонии и Томского академического симфонического оркестра, а также 100-летнего юбилея Томского областного краеведческого музея.



На концерте можно будет услышать произведения русских и европейских классиков, которые звучали в середине ХХ века, когда симфонический оркестр играл на открытых площадках города. Если вы считаете себя знатоком, испытайте себя в викторине на знание шедевров мировой классики. Победители получат от Филармонии пригласительные билеты на симфонические концерты нового сезона и выставки Томского областного краеведческого музея. Выступают Томский академический симфонический оркестр под руководством Михаила Грановского и солисты Томской филармонии. В случае дождливой или ветреной погоды концерт пройдет в Органном зале Томской филармонии, под крышу «переедут» выставки и угощения.



Когда: 21 августа в 19:00 Где: Музейный сад (пр. Ленина, 75)

Мероприятия к Дню флага

22 августа в честь Дня государственного флага в областном художественном музее можно будет посетить бесплатную экскурсию на тему патриотизма в творчестве и судьбе русских художников. Начало - в 12:00. В это же время в Музее деревянного зодчества для маленьких томичей пройдет познавательно-развлекательный мастер-класс, посвященный празднику. Участники узнают, как менялся государственный символ за всю историю страны, что означают цвета на флаге России. Кроме того, ребят научат делать тематическую открытку. Стоимость мастер-класса – 100 рублей. Когда: 22 августа Где: Томский областной художественный музей и Музей деревянного зодчества

Гастроли нижегородского театра в «2+ку»

Автор: Театр "2+ку"

В августе в театре «2+ку» проходит «Школа кукольника». Актеры и художники-конструкторы изучают технологию изготовления куклы на запястье. Один из участников мастер-класса – Сергей Маврин из Нижнего Новгорода. Режиссер, актер и основатель театра «Мабу» приехал в Томск со своим коллегой по сцене – Котом Бобом, сделанным по технологии Владимира Захарова. Они покажут томичам два спектакля. «Добрые сказки старого кота» – история о прекрасной мечте, дружбе и семейных ценностях для зрителей от шести лет. Действие происходит в старом парке, возле огромного дерева, которое своими корнями достает до центра земли, а могучими ветвями щекочет звезды, чтобы те не погасли. Для многих это дерево – дом. Живет там и Кот Боб. У него в запасе множество историй. Услышать их можно будет 21 августа в 14:00 и 27 августа в 19:00.

Автор: Сергей Маврин

Еще один спектакль Сергея Маврина и Кота – «Диалог животных». Здесь актеры размышляют об одиночестве, сомнениях и страхах, о том, как сложно иногда сделать выбор и изменить свою жизнь. Эта история будет понятна зрителям от 12-ти и старше. Спектакль можно посмотреть 21, 22 и 29 августа в 18:00. Стоимость билетов на гастрольные спектакли – 400 рублей. Билеты приобретаются перед спектаклем. Бронирования нет. Когда: 21-29 августа Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Второй тур конкурса Дворовой песни им. Марата Ахметшина

Городской летний конкурс Дворовой песни им. Марата Ахметшина в 18-ый раз проходит в Томске. Принять в нем участие могут все желающие поющие томичи, в репертуаре которых есть авторские или дворовые песни. Сначала необходимо пройти прослушивание. Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятии и заполнить анкету по ссылке или написать на электронную почту kdp2020.online@gmail.com. По итогам каждого прослушивания состоятся концерты и будут выбраны лучшие исполнители, которые получат право участвовать в осеннем гала-концерте. Программа будет сформирована из лучших номеров по итогам всех трех туров. А победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз – акустическую гитару Yamaha. Третий тур конкурса пройдет 19 сентября. Заявки принимаются до 7 сентября. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 47–97–30. Когда: 22 августа в 17:00 Где: двор ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Пешеходные экскурсии по Томску

В субботу, 21 августа, желающие могут пройти «По следам Григория Потанина в Томске». Пешеходная экскурсия стартует в 17:00 от арки Городского сада. О географе, этнографе и последнем энциклопедисте Сибири знают многие. Если вы еще не слышали историю Григория Потанина или хотите освежить в памяти историю жизни известного общественного деятеля, присоединяйтесь. Участники экскурсии увидят Томск глазами Потанина, пройдут по следам великого ученого, познакомятся с судьбами его друзей и соратников. В воскресенье вечером можно послушать историю «Площади трех имен», так раньше называли Ново-Соборную. Она была свидетельницей главных событий в жизни города на протяжении нескольких поколений. Легенды Ново-Соборной, истории судеб, связанных с ней, и многое другое смогут узнать гости во время экскурсии. Начало – в 17:00 от арки Городского сада. Предварительная запись на экскурсии не требуется. Когда: 21-22 августа Где: улицы города

Интерактивное занятие по истории для детей

Автор: группа Музея истории Томска Вконтакте

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок знал историю своих предков, дайте ему возможность прожить какие-то моменты так, как это делали наши прабабушки и прадедушки. Ближайшая возможность появится в субботу. В 13:00 в Музее истории Томска пройдет интерактивное занятие для детей от шести лет под названием «Быт предков». Пройдет оно в зале, стилизованном под русскую избу. Участники узнают больше о быте русского народа и его традициях. В игровой форме ребятишки познакомятся с устройством избы, послушают рассказы о значении дома для наших предков, о необходимых предметах быта, узнают, что значит «вставать с петухами». Ну, а чтобы «закрепить» материал, умоются из рукомойника, поставят чугунок в печь и попробуют заняться домашними делами, как это делали дети в крестьянских семьях. Когда: 21 августа в 13:00 Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

«Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи»

Если вы мечтали о Лувре, но в этом году так и не поехали во Францию, есть альтернатива – попасть в самый посещаемый музей мира на ночную экскурсию, и рассмотреть произведения искусства так, как никогда не получилось бы сделать это в Париже. В рамках документального проекта «Арт-лекторий» эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» была подготовлена командой искусствоведов Лувра и снималась специально для больших экранов. Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии. Когда еще вы сможете увидеть парижский музей без толп туристов? Язык: французский, русский закадровый перевод. Когда: 21 августа в 15:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Музыкальное фэнтези «Как Иван за счастьем ходил»