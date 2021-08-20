Куда сходить в Томске 21-29 августа
Лето подходит к концу. Успевайте насладиться теплом, ловите солнечные лучи. А если вдруг погода испортилась, проводите время интересно на одном из мероприятий, которые проходят в нашем городе. Куда сходить и что посмотреть в Томске в ближайшие дни расскажем в афише.
Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.
Симфонический Open air в Музейном саду
Проводить лето с музыкой можно в эти и следующие выходные в Музейном саду. 21 и 28 августа там пройдет традиционный симфонический Open air. В программе: пленэрная музыка, кофе, чай, десерты, коктейли и несколько фотозон.
В этом году Open air пройдет под знаком юбилеев – 75 лет Томской филармонии и Томского академического симфонического оркестра, а также 100-летнего юбилея Томского областного краеведческого музея.
На концерте можно будет услышать произведения русских и европейских классиков, которые звучали в середине ХХ века, когда симфонический оркестр играл на открытых площадках города. Если вы считаете себя знатоком, испытайте себя в викторине на знание шедевров мировой классики. Победители получат от Филармонии пригласительные билеты на симфонические концерты нового сезона и выставки Томского областного краеведческого музея.
Выступают Томский академический симфонический оркестр под руководством Михаила Грановского и солисты Томской филармонии.
В случае дождливой или ветреной погоды концерт пройдет в Органном зале Томской филармонии, под крышу «переедут» выставки и угощения.
Когда: 21 августа в 19:00
Где: Музейный сад (пр. Ленина, 75)
Мероприятия к Дню флага
22 августа в честь Дня государственного флага в областном художественном музее можно будет посетить бесплатную экскурсию на тему патриотизма в творчестве и судьбе русских художников. Начало - в 12:00.
В это же время в Музее деревянного зодчества для маленьких томичей пройдет познавательно-развлекательный мастер-класс, посвященный празднику. Участники узнают, как менялся государственный символ за всю историю страны, что означают цвета на флаге России. Кроме того, ребят научат делать тематическую открытку. Стоимость мастер-класса – 100 рублей.
Когда: 22 августа
Где: Томский областной художественный музей и Музей деревянного зодчества
Гастроли нижегородского театра в «2+ку»
В августе в театре «2+ку» проходит «Школа кукольника». Актеры и художники-конструкторы изучают технологию изготовления куклы на запястье. Один из участников мастер-класса – Сергей Маврин из Нижнего Новгорода. Режиссер, актер и основатель театра «Мабу» приехал в Томск со своим коллегой по сцене – Котом Бобом, сделанным по технологии Владимира Захарова. Они покажут томичам два спектакля.
«Добрые сказки старого кота» – история о прекрасной мечте, дружбе и семейных ценностях для зрителей от шести лет. Действие происходит в старом парке, возле огромного дерева, которое своими корнями достает до центра земли, а могучими ветвями щекочет звезды, чтобы те не погасли. Для многих это дерево – дом. Живет там и Кот Боб. У него в запасе множество историй. Услышать их можно будет 21 августа в 14:00 и 27 августа в 19:00.
Еще один спектакль Сергея Маврина и Кота – «Диалог животных». Здесь актеры размышляют об одиночестве, сомнениях и страхах, о том, как сложно иногда сделать выбор и изменить свою жизнь. Эта история будет понятна зрителям от 12-ти и старше. Спектакль можно посмотреть 21, 22 и 29 августа в 18:00.
Стоимость билетов на гастрольные спектакли – 400 рублей. Билеты приобретаются перед спектаклем. Бронирования нет.
Когда: 21-29 августа
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Второй тур конкурса Дворовой песни им. Марата Ахметшина
Городской летний конкурс Дворовой песни им. Марата Ахметшина в 18-ый раз проходит в Томске. Принять в нем участие могут все желающие поющие томичи, в репертуаре которых есть авторские или дворовые песни.
Сначала необходимо пройти прослушивание. Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятии и заполнить анкету по ссылке или написать на электронную почту kdp2020.online@gmail.com.
По итогам каждого прослушивания состоятся концерты и будут выбраны лучшие исполнители, которые получат право участвовать в осеннем гала-концерте. Программа будет сформирована из лучших номеров по итогам всех трех туров. А победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз – акустическую гитару Yamaha.
Третий тур конкурса пройдет 19 сентября. Заявки принимаются до 7 сентября.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 47–97–30.
Когда: 22 августа в 17:00
Где: двор ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
Пешеходные экскурсии по Томску
В субботу, 21 августа, желающие могут пройти «По следам Григория Потанина в Томске». Пешеходная экскурсия стартует в 17:00 от арки Городского сада. О географе, этнографе и последнем энциклопедисте Сибири знают многие. Если вы еще не слышали историю Григория Потанина или хотите освежить в памяти историю жизни известного общественного деятеля, присоединяйтесь. Участники экскурсии увидят Томск глазами Потанина, пройдут по следам великого ученого, познакомятся с судьбами его друзей и соратников.
В воскресенье вечером можно послушать историю «Площади трех имен», так раньше называли Ново-Соборную. Она была свидетельницей главных событий в жизни города на протяжении нескольких поколений. Легенды Ново-Соборной, истории судеб, связанных с ней, и многое другое смогут узнать гости во время экскурсии. Начало – в 17:00 от арки Городского сада.
Предварительная запись на экскурсии не требуется.
Когда: 21-22 августа
Где: улицы города
Интерактивное занятие по истории для детей
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок знал историю своих предков, дайте ему возможность прожить какие-то моменты так, как это делали наши прабабушки и прадедушки. Ближайшая возможность появится в субботу. В 13:00 в Музее истории Томска пройдет интерактивное занятие для детей от шести лет под названием «Быт предков». Пройдет оно в зале, стилизованном под русскую избу.
Участники узнают больше о быте русского народа и его традициях. В игровой форме ребятишки познакомятся с устройством избы, послушают рассказы о значении дома для наших предков, о необходимых предметах быта, узнают, что значит «вставать с петухами». Ну, а чтобы «закрепить» материал, умоются из рукомойника, поставят чугунок в печь и попробуют заняться домашними делами, как это делали дети в крестьянских семьях.
Когда: 21 августа в 13:00
Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)
«Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи»
Если вы мечтали о Лувре, но в этом году так и не поехали во Францию, есть альтернатива – попасть в самый посещаемый музей мира на ночную экскурсию, и рассмотреть произведения искусства так, как никогда не получилось бы сделать это в Париже.
В рамках документального проекта «Арт-лекторий» эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» была подготовлена командой искусствоведов Лувра и снималась специально для больших экранов.
Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии. Когда еще вы сможете увидеть парижский музей без толп туристов?
Язык: французский, русский закадровый перевод.
Когда: 21 августа в 15:00
Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)
Музыкальное фэнтези «Как Иван за счастьем ходил»
Любители сказок от шести лет могут запланировать на субботу поход в Театр драмы. 21 августа там покажут музыкальное фэнтези «Как Иван за счастьем ходил» по пьесе Виктора Ольшанского. Это история Ивана из рода сказочных героев, ведущих начало от самого Ивана-дурака.
От своего пра-пра-прадедушки Иван унаследовал веселый нрав, золотые руки, доброе и бесстрашное сердце и… способность попадать в разные приключения. Поэтому именно Ивану Седьмому предстоит сразиться со злодеем, спасти красавицу и вернуть в сказочный мир порядок и доброту.
Когда: 21 августа в 12:00
Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)