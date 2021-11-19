Куда сходить в Томске 20 – 26 ноября

Раскрасить сибирскую осень яркими латиноамериканскими ритмами поможет томичам кавер-группа «Los Buchos». 26 ноября квартет даст концерт в джаз-клубе Underground. В программе: латиноамериканские песни, виртуозные гитарные ритмы кубинской самбы и румбы и чувственный танец фламенко. Начало в 20:00. О других музыкальных событиях и не только в ближайшую неделю расскажем в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Рок-хиты на фортепиано от пианиста из Штутгарта

Чтобы сыграть рок, необязательно иметь под рукой электрогитару или барабанную установку. Пианисту Евгению Алексееву достаточно одного фортепиано. Музыкант из Штутгарта в Томске впервые. Его двухчасовой концерт состоит из авторских аранжировок русского и зарубежного рока. Хиты групп «Кино», «Аквариум», «Гражданская оборона», «Пикник», «ДДТ», «Наутилус Помпилиус», «The Beatles», «Queen», «Pink Floyd» и других легенд рок-музыки под пальцами Евгения зазвучат в новых красках. По словам зрителей этой программы, фортепианное исполнение рок-хитов нисколько не уступает оригиналу по энергетике. Когда: 22 ноября в 18:00 Где: стерео-кафе Santa Monica (ул. Кулева, 26)

Достоевский: «Дядюшкин сон»

В год 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского музыканты филармонии и артисты театров Томска познакомят зрителей с сатирической повестью писателя «Дядюшкин сон». Это первое произведение, написанное в сибирской ссылке. С ним Достоевский возвращался в литературу после десятилетнего перерыва, вызванного арестом, пребыванием в тюрьме и на каторге. Эту повесть литературоведы называют драгоценным камнем в короне великого русского писателя. Она стала предтечей романа «Бесы». Нравы города Мордасова, его жители – это точные наблюдения за поведением жителей российской провинции. На сцене Томской филармонии «Дядюшкин сон» прочтут актеры Андрей Колемасов и Ольга Ульяновская. А музыкальной иллюстрацией к повести станет музыка Дмитрия Шостаковича. Когда: 20 ноября в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Мастер-класс по ковке в «Околице»

Если вы еще не пробовали гнуть железо, пока горячо, у вас есть все шансы. В субботу 20 ноября в сельском парке «Околица» пройдет мастер-класс по кузнечному делу. Проводит его потомственный кузнец Виктор Хохлов. Мастер расскажет всем интересующимся о старинном русском ремесле и покажет, как сковать подкову «На счастье». Свою работу каждый участник сможет забрать домой. После мастер-класса всех ждет чаепитие в павильоне «Русская изба». Мастер-класс платный. Возможен вход по Пушкинской карте. Когда: 20 ноября Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)

Вечер советской песни

Если вы с ностальгией вспоминаете композиции прошлого века, не пропустите «Вечер советских песен» 20 ноября, который пройдет в Доме культуры «Томский перекресток». Ансамбль ВКПБ+ сделает небольшой срез по трем ключевым направлениям: романтика становления СССР, романтика песен кинофильмов советского периода, романтика дружбы танцевальных площадок. Музыканты рассчитывают, что зрители их поддержат, потому что юность многих из них также приходилась на советское время. В концерте примут участие Владимир Трубин, Виктор и Альбина Павлюки, Маргарита Таран и Сергей Морозов. Бронирование билетов по телефону: 63-32-63. Когда: 20 ноября в 17:00 Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

Благотворительная выставка-продажа

Автор: Лариса Прохорова

До 5 декабря в Центре татарской культуры проходит выставка-продажа «По ту сторону мистики». Там можно приобрести картины томских художников, флористические композиции, валяные игрушки, свечи ручной работы и художественные фотографии. Все вырученные деньги будут переданы частным приютам Томска, в которых содержатся бездомные кошки. В субботу 20 ноября помимо лотов гостей ждет развлекательная программа. В 12:00 – открытие выставки. В 13:00 – спектакль на стихи Сергия Есенина. В 14 часов начнется показательное выступление по рубке шашкой, а в 15 часов желающие отправятся с гидом покорять томское подземелье. Экскурсия по подземелью платная – 200 рублей. В 16:00 программу завершит терапевтический мастер-класс по рисованию для улучшения настроения, который проведет художник — детский психолог. На выставке будут присутствовать несколько кошек, которые ищут дом. Если вдруг вы ищете верного друга, можете найти его прямо там. Кроме того, в залах экспозиции будет лежать альбом с фотографиями и описанием 40 питомцев, которые ждут своего хозяина. Когда: 20 ноября в 12:00 Где: Центр татарской культуры (ул. М. Горького, 35)

Сказка для маленьких зрителей и их родителей

Хотели бы вы посидеть на скамеечке на самом краю мира и полюбоваться небом, полным звезд и чужих галактик? Можете это сделать в воскресенье 21 ноября за компанию с Котом, Ольгой Астаниной и Лесей Лукиных – автором сказки, по которой поставлен спектакль «Кит по имени Тим». Герои сказки расскажут, как рождаются звезды и покажут дорогу в космос. А самые любопытные узнают, почему сурки не спят, а сурчат. Чтобы оказаться на краю Земли и послушать пение Серебряных Китов в приятной компании, загляните в воскресенье в театр «живых» кукол Владимира Захарова. Спектакль «Кит по имени Тим» начинается в 12:00. Приходить лучше за полчаса до представления, потому что зал в связи с эпидобстановкой заполняется только на 50%. Афиша всех спектаклей театра «2+ку» на выходные здесь. Когда: 20—21 ноября Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Концерт Вивальди в храме

Автор: группа мероприятия Вконтакте

Ценители классики могут провести воскресный вечер под звуки бессмертного произведения Антонио Вивальди. «Времена года» прозвучат в исполнении органа и струнного квартета Томской филармонии «Фаэтон». Если вдруг вы ни разу не бывали на концерте в этом храме, знайте, что там находится один из двух томских духовых, то есть «живых» органов. А шикарная храмовая акустика делает его звучание мистическим. За органом – Дмитрий Ушаков. Вход свободный, собираются пожертвования. Когда: 21 ноября в 16:00 Где: храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Бакунина, 4)

Мастер-класс по плетению из трав

Автор: группа Музея истории Томска Вконтакте

Если ваш ребенок или вы любите мастерить что-то своими руками, посетите мастер-класс по плетению из трав, который пройдет в воскресенье в Музее истории Томска. Одним из первых природных материалов, который люди научились использовать для создания полезных вещей, была трава. Участники мастер-класса узнают, как наши предки плели салфетки из диких злаковых растений и попробуют повторить. Сотрудники музея познакомят гостей с пучковым способом плетения, при котором используются высушенная и слегка увлажненная трава, тонкие шерстяные и льняные нитки, вязальные крючки и иглы. Это самый архаичный способ плетения. Его до сих пор используют народы Дальнего Востока и Сибири при изготовлении корзин и циновок. Обязательно нужно записаться заранее по телефону: 65-72-55. Когда: 21 ноября в 13:00 Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Выставка-конкурс художественной фотографии

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В художественном музее открылась областная выставка-конкурс художественной фотографии «Призма». На ней можно увидеть около 100 работ профессионалов и фотографов-любителей, которые были отобраны на конкурсной основе. Работы конкурсанты делали в разных жанрах: портрет, пейзаж и дикая природа, новость и событие, уличная фотография и фотопроект. Все они прошли отбор жюри по критериям: художественно-эстетический уровень, техника и качество исполнения, оригинальность, сочетание традиций и новаторского подхода. Когда: с 17 ноября Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Документальный фильм о Сальвадоре Дали