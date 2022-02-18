Куда сходить в Томске 18-25 февраля

До 21 февраля в ТПУ проходят Дни атомной промышленности для школьников. Все желающие могут посетить онлайн-экскурсии по лабораториям ТПУ, ядерному реактору, лекции и мастер-классы от российских ученых. Подробнее об этом можно почитать здесь. О других событиях в Томске на ближайшую неделю расскажем в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Если планируете посетить одно из мероприятий, предварительно уточняйте у организаторов, точно ли оно состоится.

Выставка «Неизвестный Ван Гог»

Автор: Томский областной краеведческий музей Автор: Томский областной краеведческий музей

В областном краеведческом музее 23 февраля открывается выставка цифровых художественных репродукций произведений Ван Гога. Это – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника, созданное с помощью техники «жикле». Этот современный способ позволяет полностью воссоздать шедевры изобразительного искусства на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Если вы – ценитель творчества Винсента Ван Гога, а может, наоборот, не вспомните другие картины художника кроме «Ирисов», «Подсолнухов» и «Звездной ночи», приходите. За свою жизнь нидерландский импрессионист написал более 2000 произведений. Сегодня они возглавляют списки самых дорогих шедевров живописи. Когда: с 23 февраля Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Благотворительный спектакль «Ящерица»

Благотворительный спектакль в исполнении томских предпринимателей можно будет посмотреть 24 и 25 февраля. «Ящерица» по произведению Александра Володина – история об отношениях и уникальном человеческом качестве – не только уметь выражать свои мысли, но и понимать другого человека. Режиссер-постановщик – Ирина Гилева. ТОП-театр – театр Томского отделения предпринимателей. Уже пятый год владельцы небольших бизнесов продолжают свою инициативу – ставят на свои деньги спектакль, а вся выручка за билеты передается на лечение больным ребятишкам из Фонда Алены Петровой. Если вы сами или ваши друзья не могут попасть на премьеру, поучаствуйте в благотворительной акции: купите билеты онлайн для детей с ограниченными возможностями или ребятишек из многодетных семей. После покупки их надо сфотографировать и отправить через WhatsApp или Telegram по номеру: 89138206663 с пометкой «Билет в дар для ребенка». Организаторы передадут его детям. Когда: 24 и 25 февраля в 19:00 Где: ЦК ТГУ и БКЗ

Международный сибирский фестиваль керамики

В Томске проходит 17-ый сибирский фестиваль керамики с международным участием. Два месяца гостей Первого музея славянской мифологии ждут знакомство с мастерами, экскурсии, лекции и мастер-классы, на которых можно лепить и «гончарить». В рамках конкурса томичи и гости города могут полюбоваться работами участников Всероссийского фарфорового симпозиума «Космос художника», заглянуть на медитативную экспозицию симпозиума «Красный круг» и познакомиться с проектом Татьяны Пунанс «Тарелки», по которому можно изучать все техники, технологии и материалы керамики. Когда: до 17 апреля Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Джаз Замечательных Людей: «Биттлз»

Любите истории о музыкантах, рассказанные музыкантами с живыми музыкальными иллюстрациями? Мурашки бегут по телу при звуках «Yesterday» и других хитов ливерпульской четверки? Значит, 19 февраля вас ждет приятный вечер под любимую музыку. В субботу в арт-пространстве «Залиша» Андрей Иноземцев и Юрий Усольцев за роялем расскажут новую историю «Биттлз» и украсят ее джазовыми вариациями на темы знаменитых песен: «All You Need Is Love», «Hey Jude», «In Spite of All the Danger», «Here», «Yesterday», «Let it be» и других хитов группы. Когда: 19 февраля в 17:30 и 19:30 Где: арт-пространство «Залиша» (пр. Ленина, 50)

Мастер-класс по теневому театру и спектакли «живых» кукол

Автор: Театр "2+ку" Автор: Театр "2+ку"

Если ваш ребенок любит устраивать спектакли, в субботу в 11:00 в «2+ку» его научат – как создать свой собственный театр теней. Ведущий мастер-педагог детских театральных смен Ярослава Беспалова познакомит маленьких и взрослых с основными принципами изготовления и игры теневых кукол, расскажет, как делается экран для постановок и поможет сделать первых героев. Число участников мастер-класса ограничено. Записаться можно в WhatsApp по телефону театра: +7(952)809-96-90.



Если вы больше любите смотреть спектакли, чем устраивать их, приходите на постановки актеров «2+ку». В субботу и воскресенье вас встретят Медвежонок и Анна Хомутинникова, Кот и Ольга Астанина, Ежик и Ольга Сигаль. Подробное расписание можно посмотреть здесь. Когда: 19-20 февраля Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Камерный концерт «Лунная соната»

Один из шедевров камерной музыки – «Лунную сонату» Бетховена – можно будет послушать в исполнении арт-проекта «Sonore». Коллектив известен тем, что его состав непостоянен, хотя «ядро» неизменно: Андрей Чудаков (альт), Светлана Чудакова (фортепиано) и Евгений Чудаков (гитара). Состав камерного ансамбля меняется в зависимости от тех произведений, которые музыканты хотят сыграть вместе. В этот вечер на сцене можно будет увидеть также артиста симфонического оркестра Евгения Лукьянчука (кларнет) и двух пианисток из музыкального колледжа. В программе концерта: сонаты Баха и Бетховена, музыка Бруха, Брамса и Бабаджаняна. Возрастная категория: 12+ Когда: 24 февраля Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Выставка «Анатомия ткани»

Увидеть современные текстильные материалы в совершенно неожиданных ракурсах можно до середины марта в Центре культуры ТГУ. Там открылась выставка в формате Art&Science «Анатомия ткани». Экспозиция – результат работы Арт-резиденции – проекта Омского государственного технического университета, которая начала развитие новых направлений гибридных форм искусства на стыке технологий и арт-компонента. Первый сайнс-проект – «Анатомия ткани». На выставке посетители увидят увеличенные изображения ткани в 50, 100 и даже 1000 раз. В основе экспозиции – историческая ретроспектива 25 образцов тканей, начиная с конца XIX века по настоящее время: от ручного ткачества в виде пестряди, шелка 1930-х до механически сотканных полотен и современных материалов — полиэстера, денима, искусственной кожи и не только. На выставке можно воспользоваться аудиогидом. Вход свободный. Когда: до 15 марта Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Тематическая экскурсия «От винта»

23 февраля – выходной день. Если вы не придумали, как поздравить своих мужчин, помечтайте о небе и полетах, а еще сходите вместе на тематическую экскурсию «От винта» в музей начала наук «Точка гравитации». Участники экскурсии познакомятся с историей авиации и воздухоплавания, узнают, какие бывают виды летательных аппаратов и какие испытания они проходят прежде, чем катать людей по небу. Гиды расскажут о турбулентности, возникновении подъемной силы, типах воздушных потоков и прочих технических тонкостях. Ну, а любители космоса послушают истории и интересные подробности на свою любимую тему. Возрастной ценз 7+ Когда: 23 февраля в 15:00 Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26)

Мировой театр на большом экране: «Трилогия братьев Леман»

Лондонскую премьеру «Трилогия братьев Леман» можно посмотреть на большом экране в воскресенье 20 февраля. Современная пьеса, посвященная расцвету и краху финансового гиганта «Леман Бразерс», на самом деле – сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. Современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил режиссер Сэм Мендес. Он работал над постановкой три года. Результат – пять номинаций на премию «Оливье» 2019 года. В центре истории – семья еврейских эмигрантов. Зритель видит, какой путь герои проходят с 19 века до 21-го, а заодно следит и за историей становления капиталистического строя Америки. Все роли в спектакле играют три британских актера: Саймон Рассел Бил, Адам Годли и Бен Майлз. Критики и зрители называют режиссерскую работу виртуозной, а игру тройки британских звезд совершенным триумфом.



Язык: английский. Русские субтитры. Когда: 20 февраля в 15:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Фестиваль «Best Erotic Shorts – 3»