Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Полезно
  3. Куда сходить в Томске 18-25 февраля
Полезно

Куда сходить в Томске 18-25 февраля

ТВ2 ТВ2

До 21 февраля в ТПУ проходят Дни атомной промышленности для школьников. Все желающие могут посетить онлайн-экскурсии по лабораториям ТПУ, ядерному реактору, лекции и мастер-классы от российских ученых. Подробнее об этом можно почитать здесь. О других событиях в Томске на ближайшую неделю расскажем в афише.

Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ

Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Если планируете посетить одно из мероприятий, предварительно уточняйте у организаторов, точно ли оно состоится.

Выставка «Неизвестный Ван Гог»

Автор:  Томский областной краеведческий музей
Автор:  Томский областной краеведческий музей

В областном краеведческом музее 23 февраля открывается выставка цифровых художественных репродукций произведений Ван Гога. Это – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника, созданное с помощью техники «жикле». Этот современный способ позволяет полностью воссоздать шедевры изобразительного искусства на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

Если вы – ценитель творчества Винсента Ван Гога, а может, наоборот, не вспомните другие картины художника кроме «Ирисов», «Подсолнухов» и «Звездной ночи», приходите. За свою жизнь нидерландский импрессионист написал более 2000 произведений. Сегодня они возглавляют списки самых дорогих шедевров живописи.

Когда: с 23 февраля

Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Благотворительный спектакль «Ящерица»

Благотворительный спектакль в исполнении томских предпринимателей можно будет посмотреть 24 и 25 февраля. «Ящерица» по произведению Александра Володина – история об отношениях и уникальном человеческом качестве – не только уметь выражать свои мысли, но и понимать  другого человека. Режиссер-постановщик – Ирина Гилева.

ТОП-театр – театр Томского отделения предпринимателей. Уже пятый год владельцы небольших бизнесов продолжают свою инициативу – ставят на свои деньги спектакль, а вся выручка за билеты передается на лечение больным ребятишкам из Фонда Алены Петровой.  

Если вы сами или ваши друзья не могут попасть на премьеру, поучаствуйте в благотворительной акции: купите билеты онлайн для детей с ограниченными возможностями или ребятишек из многодетных семей. После покупки их надо сфотографировать и отправить через WhatsApp или Telegram по номеру: 89138206663 с пометкой «Билет в дар для ребенка». Организаторы передадут его детям.

Когда: 24 и 25 февраля в 19:00

Где: ЦК ТГУ и БКЗ

Международный сибирский фестиваль керамики

В Томске проходит 17-ый сибирский фестиваль керамики с международным участием. Два месяца гостей Первого музея славянской мифологии ждут знакомство с мастерами, экскурсии, лекции и мастер-классы, на которых можно лепить и «гончарить».

В рамках конкурса томичи и гости города могут полюбоваться работами участников Всероссийского фарфорового симпозиума «Космос художника», заглянуть на медитативную экспозицию симпозиума «Красный круг» и познакомиться с проектом Татьяны Пунанс «Тарелки», по которому можно изучать все техники, технологии и материалы керамики.

Когда: до 17 апреля

Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Джаз Замечательных Людей: «Биттлз»

Любите истории о музыкантах, рассказанные музыкантами с живыми музыкальными иллюстрациями? Мурашки бегут по телу при звуках «Yesterday» и других хитов ливерпульской четверки? Значит, 19 февраля вас ждет приятный вечер под любимую музыку.

В субботу в арт-пространстве «Залиша» Андрей Иноземцев и Юрий Усольцев за роялем расскажут новую историю «Биттлз» и украсят ее джазовыми вариациями на темы знаменитых песен: «All You Need Is Love», «Hey Jude», «In Spite of All the Danger», «Here», «Yesterday», «Let it be» и других хитов группы.

Когда: 19 февраля в 17:30 и 19:30

Где: арт-пространство «Залиша» (пр. Ленина, 50)

Мастер-класс по теневому театру и спектакли «живых» кукол

Автор:  Театр "2+ку"
Автор:  Театр "2+ку"

Если ваш ребенок любит устраивать спектакли, в субботу в 11:00 в «2+ку» его научат – как создать свой собственный театр теней. Ведущий мастер-педагог детских театральных смен Ярослава Беспалова познакомит маленьких и взрослых с основными принципами изготовления и игры теневых кукол, расскажет, как делается экран для постановок и поможет сделать первых героев.

Число участников мастер-класса ограничено. Записаться можно в WhatsApp по телефону театра: +7(952)809-96-90. 

Если вы больше любите смотреть спектакли, чем устраивать их, приходите на постановки актеров «2+ку». В субботу и воскресенье вас встретят Медвежонок и Анна Хомутинникова, Кот и Ольга Астанина, Ежик и Ольга Сигаль. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Когда: 19-20 февраля

Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Камерный концерт «Лунная соната»

Один из шедевров камерной музыки – «Лунную сонату» Бетховена – можно будет послушать в исполнении арт-проекта «Sonore». Коллектив известен тем, что его состав непостоянен, хотя «ядро» неизменно: Андрей Чудаков (альт), Светлана Чудакова (фортепиано) и Евгений Чудаков (гитара). Состав камерного ансамбля меняется в зависимости от тех произведений, которые музыканты хотят сыграть вместе.

В этот вечер на сцене можно будет увидеть также артиста симфонического оркестра Евгения Лукьянчука (кларнет) и двух пианисток из музыкального колледжа.  

В программе концерта: сонаты Баха и Бетховена, музыка Бруха, Брамса и Бабаджаняна.

Возрастная категория: 12+

Когда: 24 февраля

Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Выставка «Анатомия ткани»

Увидеть современные текстильные материалы в совершенно неожиданных ракурсах можно до середины марта в Центре культуры ТГУ. Там открылась выставка в формате Art&Science «Анатомия ткани». Экспозиция – результат работы Арт-резиденции – проекта Омского государственного технического университета, которая начала развитие новых направлений гибридных форм искусства на стыке технологий и арт-компонента.

Первый сайнс-проект – «Анатомия ткани». На выставке посетители увидят увеличенные изображения ткани в 50, 100 и даже 1000 раз. В основе экспозиции – историческая ретроспектива 25 образцов тканей, начиная с конца XIX века по настоящее время: от ручного ткачества в виде пестряди, шелка 1930-х до механически сотканных полотен и современных материалов — полиэстера, денима, искусственной кожи и не только.

На выставке можно воспользоваться аудиогидом. Вход свободный.

Когда: до 15 марта

Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Тематическая экскурсия «От винта»

23 февраля – выходной день. Если вы не придумали, как поздравить своих мужчин, помечтайте о небе и полетах, а еще сходите вместе на тематическую экскурсию «От винта» в музей начала наук «Точка гравитации».

Участники экскурсии познакомятся с историей авиации и воздухоплавания, узнают, какие бывают виды летательных аппаратов и какие испытания они проходят прежде, чем катать людей по небу. Гиды расскажут о турбулентности, возникновении подъемной силы, типах воздушных потоков и прочих технических тонкостях.

Ну, а любители космоса послушают истории и интересные подробности на свою любимую тему.

Возрастной ценз 7+

Когда: 23 февраля в 15:00

Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26)

Мировой театр на большом экране: «Трилогия братьев Леман»

Лондонскую премьеру «Трилогия братьев Леман» можно посмотреть на большом экране в воскресенье 20 февраля. Современная пьеса, посвященная расцвету и краху финансового гиганта «Леман Бразерс», на самом деле – сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. Современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил режиссер Сэм Мендес. Он работал над постановкой три года. Результат – пять номинаций на премию «Оливье» 2019 года.

В центре истории – семья еврейских эмигрантов. Зритель видит, какой путь герои проходят с 19 века до 21-го, а заодно следит и за историей становления капиталистического строя Америки. Все роли в спектакле играют три британских актера: Саймон Рассел Бил, Адам Годли и Бен Майлз. Критики и зрители называют режиссерскую работу виртуозной, а игру тройки британских звезд совершенным триумфом.

Язык: английский. Русские субтитры.

Когда: 20 февраля в 15:00

Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73) 

Фестиваль «Best Erotic Shorts – 3»

В «Аэлите» стартовал фестиваль эротических короткометражек «Best Erotic Shorts – 3». В рамках фестиваля томичи от 18 лет могут посмотреть картины авторов со всего мира. По словам организаторов фестиваля, фильмы-участники способны пробудить чувственность любого зрителя, а также подарить эстетическое удовольствие и отличное настроение, поскольку еще и заставляют смеяться.

Короткометражки, которые помогут отбросить скромность, покажут 18, 20, 24, 25, 26 и 27 февраля в 19:00, а также 19 и 27 февраля в 17:00.

Возрастной ценз 18+

Когда: до 27 февраля

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.