Куда сходить в Томске 18-25 февраля

Выставка «Неизвестный Ван Гог»

Благотворительный спектакль «Ящерица»

Международный сибирский фестиваль керамики

Джаз Замечательных Людей: «Биттлз»

Любите истории о музыкантах, рассказанные музыкантами с живыми музыкальными иллюстрациями? Мурашки бегут по телу при звуках «Yesterday» и других хитов ливерпульской четверки? Значит, 19 февраля вас ждет приятный вечер под любимую музыку.

В субботу в арт-пространстве «Залиша» Андрей Иноземцев и Юрий Усольцев за роялем расскажут новую историю «Биттлз» и украсят ее джазовыми вариациями на темы знаменитых песен: «All You Need Is Love», «Hey Jude», «In Spite of All the Danger», «Here», «Yesterday», «Let it be» и других хитов группы.

Когда: 19 февраля в 17:30 и 19:30

Где: арт-пространство «Залиша» (пр. Ленина, 50)