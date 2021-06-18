Куда сходить в Томске 19-23 июня

В гости к Ежику из «2+ку»

Если вы еще не решили, чем заняться в выходные, читайте афишу. Мы подготовили обзор культурных и спортивных событий города на ближайшие дни. !!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Автор: театр "2+ку"

Обаятельный, тонко чувствующий и искренний Ежик – любимое создание Владимира Захарова. Он покоряет сердца с первой встречи. Больше 10 лет назад случилось это и с Ольгой Сигаль, тогда — зрительницей, сейчас — актрисой театра «2+ку». «Так случилось, что теперь этот спектакль играю я. И это для меня невероятный подарок, — признается Ольга Сигаль. — Я играю его с большим воодушевлением. Очень хочу, чтобы спектакль продолжал жить, и чтобы у зрителей была возможность его видеть». В спектакле «Про Ёжика» сочетаются простая и понятная жизненная философия сказок Сергея Козлова и музыка Ивана Смирнова. Они возвращают зрителя к главным ценностям жизни. Посмотреть спектакль «Про Ежика» можно 19 июня в 16:00 и 20 июня в 18:00. Подробную афишу театра на выходные можно посмотреть здесь. Когда: 19-20 июня Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Зообарахолка

Автор: аккаунт проекта в Инстаграм

Тех, кто хочет помочь бездомным животным, приглашают на гаражную распродажу «Зообарахолка». Приобрести там можно книги, бижутерию, сладости, элементы интерьера, предметы для кухни и десятки других товаров. Если у вас есть, что предложить в качестве лота на аукцион, и вы хотите сделать доброе дело, пишите в директ организаторам. Все вырученные на аукционе средства пойдут на животных — подопечных томских зоозащитных организаций. Когда: 19 июня в 12:00-19:00 Где: двор областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75), вход со стороны пр. Ленина

Органный концерт в храме

Автор: ТВ2

Теплый воскресный вечер томичи могут провести под звуки старинных мелодий. 20 июня артисты Томской филармонии дадут концерт в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Зрителей ждут удивительная храмовая акустика, мистическая атмосфера и живые голоса. Мелодии Баха, Перголези, Генделя, Вивальди и Моцарта будут играть на одном из двух томских духовых органов. В концерте принимают участие: Дмитрий Ушаков (орган), Вероника Цай (сопрано), Ольга Иванова (сопрано) Вход свободный, собираются пожертвования. Рекомендуемая сумма – 300 рублей. Когда: 20 июня в 17:00 Где: Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Бакунина, 4)

Кубок Томской области по стрельбе из лука

Автор: группа Федерации по стрельбе из лука Вконтакте

В эти выходные в Томске пройдет Открытый кубок области по стрельбе из лука. Лучники будут состязаться в двух возрастных категориях, в дивизионах «классический» и «блочный лук». Дистанции — от тридцати до семидесяти метров. Конкуренцию томским лучникам составят стрелки из разных городов Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Эти соревнования — этап подготовки спортсменов к чемпионату Сибирского федерального округа, который пройдет с 30 июля по 2 августа в Новосибирске. Даже если вы не занимаетесь профессионально стрельбой из лука, заглянуть на соревнования можно как зритель. Подробное расписание Кубка смотрите в группе областной Федерации по стрельбе из лука в сетях. Когда: 19-20 июня Где: стадион ТГУ (ул. Аркадия Иванова 20, строение 1)

Концерт Сергея Лазарева

Обладатель премий и наград, дважды призер конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев едет в Томск. В гастрольном туре артист представит сибирским зрителям обновленную шоу-программу «N-Tour 2021». В ней — и уже полюбившиеся хиты, и новые песни. Организаторы обещают живой звук, яркие декорации, 3D инсталляции и, конечно, мощную энергетику. Так что, если вы — из числа поклонников Лазарева и хотите вживую спеть с артистом «Снег в океане», «Я не боюсь» и другие хиты, приходите в большой концертный зал Томской филармонии в понедельник. Когда: 21 июня в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Пешеходные экскурсии по городу

19 июня в 14:00 томичей приглашают на экскурсию «Торговый мир Томска». Гостям расскажут, кто открыл золотые жилы, кто перевозил более 20 % всех товаров в Сибири, каким купцам принадлежали торговые и доходные дома и не только об этом. Маршрут будет пролегать по проспекту Ленина. Место сбора: Музей истории Томска. Субботним вечером вы можете прогуляться по местам, где развивались события в романе «Томские трущобы». Экскурсовод раскроет тайны произведения и улиц Томска. Место встречи — арка у Городского сада в 17:00. В воскресенье всех желающих познакомят со «Сказаниями Белозерья». Вы услышите легенды о водоеме идеальной круглой формы, чудодейственных свойствах озерной воды и судьбах улиц и домов, которые окружают Белое озеро. Экскурсия стартует в 14:00 от Музея истории Томска. 20 июня в 17:00 все желающие могут ближе познакомиться с улицей Кузнецова, ее историей и архитектурой, узнают об известных личностях, прославивших Томск и проживавших в домах, расположенных в этих местах. Место сбора: арка Городского сада. На все экскурсии обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55. Когда: 19-20 июня Где: улицы города

Опера «Борис Годунов»