Куда сходить в Томске 19-23 июня
В гости к Ежику из «2+ку»
Если вы еще не решили, чем заняться в выходные, читайте афишу. Мы подготовили обзор культурных и спортивных событий города на ближайшие дни.
!!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!
Обаятельный, тонко чувствующий и искренний Ежик – любимое создание Владимира Захарова. Он покоряет сердца с первой встречи. Больше 10 лет назад случилось это и с Ольгой Сигаль, тогда — зрительницей, сейчас — актрисой театра «2+ку».
«Так случилось, что теперь этот спектакль играю я. И это для меня невероятный подарок, — признается Ольга Сигаль. — Я играю его с большим воодушевлением. Очень хочу, чтобы спектакль продолжал жить, и чтобы у зрителей была возможность его видеть».
В спектакле «Про Ёжика» сочетаются простая и понятная жизненная философия сказок Сергея Козлова и музыка Ивана Смирнова. Они возвращают зрителя к главным ценностям жизни.
Посмотреть спектакль «Про Ежика» можно 19 июня в 16:00 и 20 июня в 18:00. Подробную афишу театра на выходные можно посмотреть здесь.
Когда: 19-20 июня
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Зообарахолка
Тех, кто хочет помочь бездомным животным, приглашают на гаражную распродажу «Зообарахолка». Приобрести там можно книги, бижутерию, сладости, элементы интерьера, предметы для кухни и десятки других товаров. Если у вас есть, что предложить в качестве лота на аукцион, и вы хотите сделать доброе дело, пишите в директ организаторам.
Все вырученные на аукционе средства пойдут на животных — подопечных томских зоозащитных организаций.
Когда: 19 июня в 12:00-19:00
Где: двор областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75), вход со стороны пр. Ленина
Органный концерт в храме
Теплый воскресный вечер томичи могут провести под звуки старинных мелодий. 20 июня артисты Томской филармонии дадут концерт в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Зрителей ждут удивительная храмовая акустика, мистическая атмосфера и живые голоса. Мелодии Баха, Перголези, Генделя, Вивальди и Моцарта будут играть на одном из двух томских духовых органов.
В концерте принимают участие: Дмитрий Ушаков (орган), Вероника Цай (сопрано), Ольга Иванова (сопрано)
Вход свободный, собираются пожертвования. Рекомендуемая сумма – 300 рублей.
Когда: 20 июня в 17:00
Где: Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Бакунина, 4)
Кубок Томской области по стрельбе из лука
В эти выходные в Томске пройдет Открытый кубок области по стрельбе из лука. Лучники будут состязаться в двух возрастных категориях, в дивизионах «классический» и «блочный лук». Дистанции — от тридцати до семидесяти метров.
Конкуренцию томским лучникам составят стрелки из разных городов Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Эти соревнования — этап подготовки спортсменов к чемпионату Сибирского федерального округа, который пройдет с 30 июля по 2 августа в Новосибирске.
Даже если вы не занимаетесь профессионально стрельбой из лука, заглянуть на соревнования можно как зритель.
Подробное расписание Кубка смотрите в группе областной Федерации по стрельбе из лука в сетях.
Когда: 19-20 июня
Где: стадион ТГУ (ул. Аркадия Иванова 20, строение 1)
Концерт Сергея Лазарева
Обладатель премий и наград, дважды призер конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев едет в Томск. В гастрольном туре артист представит сибирским зрителям обновленную шоу-программу «N-Tour 2021». В ней — и уже полюбившиеся хиты, и новые песни.
Организаторы обещают живой звук, яркие декорации, 3D инсталляции и, конечно, мощную энергетику. Так что, если вы — из числа поклонников Лазарева и хотите вживую спеть с артистом «Снег в океане», «Я не боюсь» и другие хиты, приходите в большой концертный зал Томской филармонии в понедельник.
Когда: 21 июня в 19:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Пешеходные экскурсии по городу
19 июня в 14:00 томичей приглашают на экскурсию «Торговый мир Томска». Гостям расскажут, кто открыл золотые жилы, кто перевозил более 20 % всех товаров в Сибири, каким купцам принадлежали торговые и доходные дома и не только об этом. Маршрут будет пролегать по проспекту Ленина. Место сбора: Музей истории Томска.
Субботним вечером вы можете прогуляться по местам, где развивались события в романе «Томские трущобы». Экскурсовод раскроет тайны произведения и улиц Томска. Место встречи — арка у Городского сада в 17:00.
В воскресенье всех желающих познакомят со «Сказаниями Белозерья». Вы услышите легенды о водоеме идеальной круглой формы, чудодейственных свойствах озерной воды и судьбах улиц и домов, которые окружают Белое озеро. Экскурсия стартует в 14:00 от Музея истории Томска.
20 июня в 17:00 все желающие могут ближе познакомиться с улицей Кузнецова, ее историей и архитектурой, узнают об известных личностях, прославивших Томск и проживавших в домах, расположенных в этих местах. Место сбора: арка Городского сада.
На все экскурсии обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.
Когда: 19-20 июня
Где: улицы города
Опера «Борис Годунов»
Одну из самых известных русских опер могут посмотреть ценители классики в воскресенье 20 июня. На большом экране в «Киномаксе» покажут постановку Парижского оперного театра «Борис Годунов» в редко исполняемой оригинальной авторской редакции 1869 года, без «польского» акта и других изменений, добавленных Мусоргским позже.
Зрителей ждут великолепные хоры, эффектные народные сцены и драматическая заглавная партия для баса. Главную роль в спектакле исполнил Ильдар Абдразаков, «один из наиболее востребованных молодых басов на оперной сцене» (Vanity Fair) и «один из самых интересных российских певцов, вышедших на международную сцену в последние десять лет» (Opera News). Режиссер – Иво ван Хове.
Языки: французский, русский. Русские субтитры.
Когда: 20 июня в 15:00
Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)