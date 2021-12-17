Большой вертеп и медвежий фестиваль: Куда сходить в Томске 18 – 24 декабря

Знаменитую и любимую многими с детства сказку «Госпожа Метелица» расскажут под аккомпанемент органа в воскресенье. Музыку немецких композиторов сыграет Дмитрий Ушаков, сказку братьев Гримм прочитает Евгений Шевелев. Если хотите почувствовать дух Рождества, приходите в органный зал 19 декабря к 12:00. О других культурных событиях в Томске читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Сказки среднего мира

Автор: группа Дома искусств Вконтакте Автор: группа Дома искусств Вконтакте

Тех, кто хочет окунуться в мир чудес, приглашают в Дом искусств. 18 и 25 декабря томская сказочница Татьяна Мейко прочитает «Сказки среднего мира». Мальчишки и девчонки, а также их родители окажутся в волшебном мире людей и растений, животных и земных духов. Сюжеты этих сказок построены на фольклоре хантов, проживающих на севере Томской области. Они рассказывают не только о фантастических существах, но и о жизни северных народов.

Иллюстрациями к сказке будут служить вырезанки художницы и мастера национального декоративно-прикладного искусства Надежды Вяловой. Когда: 18 и 25 декабря в 14:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Выставка советских игрушек

Автор: группа Музея истории Томска Вконтакте Автор: группа Музея истории Томска Вконтакте

17 декабря в Музее истории Томска открылась новая зимняя выставка «Где живут игрушки». Каждый из маленьких экспонатов этой выставки в свое время был большой мечтой какого-то ребенка. Здесь вы встретите плюшевых медведей, кукол, машинки, конструкторы и многие другие игрушки советского детства. В рамках выставки проводятся интерактивные экскурсии. Когда: с 17 декабря Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Медвежий фестиваль

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Шестой межрегиональный «Медвежий фестиваль» стартовал в Первом музее славянской мифологии. Это — выставка-конкурс медведей ручной работы из разных регионов нашей страны. Так что если вы питаете нежные чувства к мишкам всех мастей – обязательно выберите время и посетите. Тем более, что в рамках выставки запланирована интересная программа: святочные колядки, мастер-классы, творческие встречи, экскурсии, выступление актрисы ТЮЗа Ольги Райх, концерт Натальи Нелюбовой. Тема этого года — «Сказки и легенды». Фестиваль расположился на трех выставочных площадках: в Первом музее славянской мифологии, Музее истории Томска и в Доме искусств. Подробное расписание мероприятий смотрите здесь. Когда: 17 декабря – 15 января Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Новогодние спектакли для самых маленьких

Автор: театр "ДоброТень" Автор: театр "ДоброТень"

Самых маленьких зрителей и их родителей приглашают на представления театра «ДоброТень». Вас ждут два небольших детских спектакля: кукольный «Морозко» и теневой «Ай, да храбрый Снеговик!». Сказка «Морозко» yчит пocлyшaнию, тpyдoлюбию и кpoтocти. Вторая история – о веселом путешествии снеговика-почтовика на Северный полюс. Так как время предновогоднее, с театром приедет Снегурочка, а, значит, будут игры, песни, загадки, хороводы и подарки. Спектакли будут интересны ребятам от 3 до 10 лет. Когда: 18 декабря в 11:00 Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12А)

Зимний вечер при свечах

Субботний вечер любители классики могут провести в приятной компании и под хорошую музыку. Музыканты струнного квартета «Фаэтон» воссоздадут для вас атмосферу вечера в обществе людей искусства XVIII и XIX века. Зрители проведут время так, как это делали во времена Моцарта, Вивальди и Генделя – слушая красивую музыку. А поскольку электричества в те времена не было, вечера проходили при свечах. Так будет и в субботу, в камерном зале Томской филармонии. В программе вечера: «Императорский» квартет Гайдна, фрагмент из сюиты «Музыка на воде» Генделя, а также мелодии Вивальди и Шуберта. К концерту присоединится пианистка Светлана Чудакова.



Когда: 18 декабря в 19:00 Где: камерный зал филармонии (пл. Ленина, 12А)

Уличное представление «Большой вертеп»

Время рождественских сказок пришло. Томский «Дом искусств» подготовил к праздникам необычную программу. Одно из интересных мероприятий – уличное театрализованное представление, центром которого станет большой вертеп высотой в два этажа. Его построят на балконе особняка, там и будет разыгрываться история Рождества. Здесь развернётся настоящее веселье с хороводами, колядками, играми, катанием с горы и горячим чаем с конфетами. Представления начнутся 20 декабря и продлятся до 9 января. В спектакле играют молодые актеры томских и северского театров. В постановке зрители увидят и Ангелов с сияющими крыльями, и Петрушку, и сказочников, которые поведут всех участников праздника вслед за Звездой навстречу Рождеству. А так как вместе с Рождеством мы празднуем и Новый год, то без Деда Мороза, Снегурочки и сюрпризов не обойдется. Когда: 20-27 декабря и 2-9 января в 18:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Зимние забавы в парке «Околица»

Автор: парк "Околица" Вконтакте Автор: парк "Околица" Вконтакте

Если вы из тех, кто очень ждал зиму и любит все снежные забавы, то в субботу днем можете смело отправляться в сельский парк «Околица». Там вы найдете себе занятие по душе: хоккей в валенках, веселые снежки, катание на плюшках, семейные старты, прогулки на хаски и лошадях. Также в программе: творческие мастер-классы, среди которых – урок кузнечного мастерства от потомственного кузнеца.



Когда: 18 декабря с 12:00 до 14:00 Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)

Концерт «Рождество в стиле swing»

Если вы все еще не чувствуете приближения праздников, поднять настроение вам поможет музыка. Не простая, а рождественская, написанная композиторами разных времен и народов. В программе концерта: «Silent Night», «We Wish you a Merry Christmas», «Jingle Bells», «Let it Snow», «Jingle-Bell Rock», а также другие рождественские песни и гимны, джазовые импровизации на темы произведений П. И. Чайковского. Исполняют: Юлия Шинкевич, Павел Шинкевич, Алексей Пиоттух. Когда: 22 декабря в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Выходные в «2+ку»

Автор: Театр "2+ку" Автор: Театр "2+ку"

Теплые встречи и добрые истории – то, чего хочется под Новый год. И все это ждет вас, если придете в театр «живых» кукол «2+ку». В субботу и воскресенье гостей там встречают Ежик, Кот, Дениска, Леся и Оля. Подробное расписание спектаклей можно посмотреть здесь. Субботнюю программу на камерной сцене продолжит театральный вечер с книгой. Лариса Окишева и Наталья Гитлиц прочитают зрителям трогательную историю переписки писательницы Астрид Линдгрен и девочки Сары, которая благодаря этим письмам многое преодолела и выросла хорошим человеком. Чтения «Извиняюсь за почерк» начнутся 18 декабря в 19:00. Обязательна предварительная бронь билетов в WhatsApp +7 909 540 78 92. Когда: 18-19 декабря Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Онлайн-марафон от томских мастеров «Все на елку»

Автор: ТВ2 Автор: ТВ2

Для тех, кто любит мастерить игрушки своими руками, томские мастера организовали онлайн-марафон «Все на елку». В течение недели они будут создавать вместе с участниками игрушки – каждый в своей технике: плетение из бумажной лозы, фьюзинг, художественная мозаика. Участники мастер-классов научатся составлять флористические композиции, работать с эпоксидной смолой, попробуют сшить мишку тедди и авторскую куклу. О том, как стать участником марафона читайте здесь. Когда: 20-26 декабря Где: онлайн

«Джазовые и неджазовые портреты» от «ТГУ-62» и Анастасии Сатаровой

Автор: группа ЦК ТГУ Вконтакте Автор: группа ЦК ТГУ Вконтакте