Большой вертеп и медвежий фестиваль: Куда сходить в Томске 18 – 24 декабря

Сказки среднего мира

Выставка советских игрушек

Медвежий фестиваль

Новогодние спектакли для самых маленьких

Зимний вечер при свечах

Уличное представление «Большой вертеп»

Зимние забавы в парке «Околица»

Концерт «Рождество в стиле swing»

Если вы все еще не чувствуете приближения праздников, поднять настроение вам поможет музыка. Не простая, а рождественская, написанная композиторами разных времен и народов. В программе концерта: «Silent Night», «We Wish you a Merry Christmas», «Jingle Bells», «Let it Snow», «Jingle-Bell Rock», а также другие рождественские песни и гимны, джазовые импровизации на темы произведений П. И. Чайковского.

Исполняют: Юлия Шинкевич, Павел Шинкевич, Алексей Пиоттух.

Когда: 22 декабря в 19:00

Где: органный зал (пр. Ленина, 75)