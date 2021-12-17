Большой вертеп и медвежий фестиваль: Куда сходить в Томске 18 – 24 декабря

Знаменитую и любимую многими с детства сказку «Госпожа Метелица» расскажут под аккомпанемент органа в воскресенье. Музыку немецких композиторов сыграет Дмитрий Ушаков, сказку братьев Гримм прочитает Евгений Шевелев. Если хотите почувствовать дух Рождества, приходите в органный зал 19 декабря к 12:00. О других культурных событиях в Томске читайте в афише.
Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ.
Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.
Сказки среднего мира
Тех, кто хочет окунуться в мир чудес, приглашают в Дом искусств. 18 и 25 декабря томская сказочница Татьяна Мейко прочитает «Сказки среднего мира». Мальчишки и девчонки, а также их родители окажутся в волшебном мире людей и растений, животных и земных духов.
Сюжеты этих сказок построены на фольклоре хантов, проживающих на севере Томской области. Они рассказывают не только о фантастических существах, но и о жизни северных народов.
Иллюстрациями к сказке будут служить вырезанки художницы и мастера национального декоративно-прикладного искусства Надежды Вяловой.
Когда: 18 и 25 декабря в 14:00
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)
Выставка советских игрушек
17 декабря в Музее истории Томска открылась новая зимняя выставка «Где живут игрушки». Каждый из маленьких экспонатов этой выставки в свое время был большой мечтой какого-то ребенка.
Здесь вы встретите плюшевых медведей, кукол, машинки, конструкторы и многие другие игрушки советского детства.
В рамках выставки проводятся интерактивные экскурсии.
Когда: с 17 декабря
Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)
Медвежий фестиваль
Шестой межрегиональный «Медвежий фестиваль» стартовал в Первом музее славянской мифологии. Это — выставка-конкурс медведей ручной работы из разных регионов нашей страны. Так что если вы питаете нежные чувства к мишкам всех мастей – обязательно выберите время и посетите. Тем более, что в рамках выставки запланирована интересная программа: святочные колядки, мастер-классы, творческие встречи, экскурсии, выступление актрисы ТЮЗа Ольги Райх, концерт Натальи Нелюбовой.
Тема этого года — «Сказки и легенды». Фестиваль расположился на трех выставочных площадках: в Первом музее славянской мифологии, Музее истории Томска и в Доме искусств.
Подробное расписание мероприятий смотрите здесь.
Когда: 17 декабря – 15 января
Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)
Новогодние спектакли для самых маленьких
Самых маленьких зрителей и их родителей приглашают на представления театра «ДоброТень». Вас ждут два небольших детских спектакля: кукольный «Морозко» и теневой «Ай, да храбрый Снеговик!».
Сказка «Морозко» yчит пocлyшaнию, тpyдoлюбию и кpoтocти. Вторая история – о веселом путешествии снеговика-почтовика на Северный полюс.
Так как время предновогоднее, с театром приедет Снегурочка, а, значит, будут игры, песни, загадки, хороводы и подарки.
Спектакли будут интересны ребятам от 3 до 10 лет.
Когда: 18 декабря в 11:00
Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12А)
Зимний вечер при свечах
Субботний вечер любители классики могут провести в приятной компании и под хорошую музыку. Музыканты струнного квартета «Фаэтон» воссоздадут для вас атмосферу вечера в обществе людей искусства XVIII и XIX века. Зрители проведут время так, как это делали во времена Моцарта, Вивальди и Генделя – слушая красивую музыку. А поскольку электричества в те времена не было, вечера проходили при свечах. Так будет и в субботу, в камерном зале Томской филармонии.
В программе вечера: «Императорский» квартет Гайдна, фрагмент из сюиты «Музыка на воде» Генделя, а также мелодии Вивальди и Шуберта.
К концерту присоединится пианистка Светлана Чудакова.
Когда: 18 декабря в 19:00
Где: камерный зал филармонии (пл. Ленина, 12А)
Уличное представление «Большой вертеп»
Время рождественских сказок пришло. Томский «Дом искусств» подготовил к праздникам необычную программу. Одно из интересных мероприятий – уличное театрализованное представление, центром которого станет большой вертеп высотой в два этажа. Его построят на балконе особняка, там и будет разыгрываться история Рождества. Здесь развернётся настоящее веселье с хороводами, колядками, играми, катанием с горы и горячим чаем с конфетами. Представления начнутся 20 декабря и продлятся до 9 января.
В спектакле играют молодые актеры томских и северского театров. В постановке зрители увидят и Ангелов с сияющими крыльями, и Петрушку, и сказочников, которые поведут всех участников праздника вслед за Звездой навстречу Рождеству.
А так как вместе с Рождеством мы празднуем и Новый год, то без Деда Мороза, Снегурочки и сюрпризов не обойдется.
Когда: 20-27 декабря и 2-9 января в 18:00
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)
Зимние забавы в парке «Околица»
Если вы из тех, кто очень ждал зиму и любит все снежные забавы, то в субботу днем можете смело отправляться в сельский парк «Околица». Там вы найдете себе занятие по душе: хоккей в валенках, веселые снежки, катание на плюшках, семейные старты, прогулки на хаски и лошадях.
Также в программе: творческие мастер-классы, среди которых – урок кузнечного мастерства от потомственного кузнеца.
Когда: 18 декабря с 12:00 до 14:00
Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)
Концерт «Рождество в стиле swing»
Если вы все еще не чувствуете приближения праздников, поднять настроение вам поможет музыка. Не простая, а рождественская, написанная композиторами разных времен и народов. В программе концерта: «Silent Night», «We Wish you a Merry Christmas», «Jingle Bells», «Let it Snow», «Jingle-Bell Rock», а также другие рождественские песни и гимны, джазовые импровизации на темы произведений П. И. Чайковского.
Исполняют: Юлия Шинкевич, Павел Шинкевич, Алексей Пиоттух.
Когда: 22 декабря в 19:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75)
Выходные в «2+ку»
Теплые встречи и добрые истории – то, чего хочется под Новый год. И все это ждет вас, если придете в театр «живых» кукол «2+ку». В субботу и воскресенье гостей там встречают Ежик, Кот, Дениска, Леся и Оля. Подробное расписание спектаклей можно посмотреть здесь.
Субботнюю программу на камерной сцене продолжит театральный вечер с книгой. Лариса Окишева и Наталья Гитлиц прочитают зрителям трогательную историю переписки писательницы Астрид Линдгрен и девочки Сары, которая благодаря этим письмам многое преодолела и выросла хорошим человеком. Чтения «Извиняюсь за почерк» начнутся 18 декабря в 19:00. Обязательна предварительная бронь билетов в WhatsApp +7 909 540 78 92.
Когда: 18-19 декабря
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Онлайн-марафон от томских мастеров «Все на елку»
Для тех, кто любит мастерить игрушки своими руками, томские мастера организовали онлайн-марафон «Все на елку». В течение недели они будут создавать вместе с участниками игрушки – каждый в своей технике: плетение из бумажной лозы, фьюзинг, художественная мозаика. Участники мастер-классов научатся составлять флористические композиции, работать с эпоксидной смолой, попробуют сшить мишку тедди и авторскую куклу.
О том, как стать участником марафона читайте здесь.
Когда: 20-26 декабря
Где: онлайн
«Джазовые и неджазовые портреты» от «ТГУ-62» и Анастасии Сатаровой
Ценителям джаза в предновогодние дни предлагают поразмышлять над тем, кого из музыкантов 21 века можно считать джазовым композитором и исполнителем. На этот счет можно долго спорить, приводя свои доводы.
Джаз-оркестр «ТГУ-62» и Анастасия Сатарова предлагают томичам послушать произведения многих известных артистов и составить для себя музыкальные портреты талантливых людей из разных уголков планеты.
Возможна покупка билета по Пушкинской карте.
Когда: 24 декабря в 19:00
Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)