Куда сходить в Томске 17-22 июля

Если вы любите короткометражки, 16 и 17 июля вам – в Первый музей славянской мифологии. В пятницу и субботу на крыше музея пройдут бесплатные показы фильмов в рамках Фестиваля уличного кино. Подробнее о программе можно узнать здесь. Куда еще можно сходить в Томске в ближайшие дни, читайте в афише. !!! Все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Выставка графики Галины Есафьевой

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22 июля в областном краеведческом музее открывается выставка ярославской художницы Галины Есафьевой. Хоть сама она живет в Ярославле, история создания работ Галины связана с Томском – она здесь родилась, занималась в художественной школе. После учебы в Пензенском художественном училище Галина Есафьева вновь вернулась в родной город, работала в наших театрах, сотрудничала с Томским книжным издательством и участвовала в выставках. В залах художественного музея можно будет увидеть около 60-ти графических работ. Серии посвящены трем основным темам: театру, истории и культуре коренного народа Сибири – хантов, а также пленэру. В последний раздел вошли этюды и серии акварелей, изображающие живописные уголки Ярославской земли. Когда: 22 июля - 22 августа Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Пешеходные экскурсии по Томску

Автор: Александр Сакалов

В субботу, 17 июля, томичи, которым исполнилось 18, могут прогуляться «От Аптекарского моста до Петропавловского собора». Экскурсия пройдет по улице Алтайской, ранее Никольской. На рубеже 19-20 веков это место было концентрацией разврата. Гид расскажет байки и предания о злачных местах этого района и его легендарных обитателях. Старт – в 14:00 от памятника декабристу на площади Батенькова. Обязательно предварительно запишитесь по телефону: 65–72–55. Субботним вечером можно познакомиться с торговым миром Томска прошлых веков. В 17:00 группа во главе с экскурсоводом отправится от Музея истории Томска по проспекту Ленина, где расположены старинные купеческие особняки и торговые дома, до сих пор удивляющие своей архитектурой. Участники прогулки узнают, кто открыл золотые жилы, кто перевозил более 20 % всех товаров в Сибири, каким купцам принадлежали торговые и доходные дома и много чего еще интересного. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.

Автор: группа Дома искусств Вконтакте

В воскресенье, в 11:00, от Дома искусств начнется прогулка с томской писательницей Ириной Евтихиевой. Участники экскурсии познакомятся с ранней историей Томска, а также узнают интересные подробности об иконах и православных храмах города. Конечной точкой маршрута станет Свято-Троицкая Церковь. Завершится прогулка традиционным чаепитием в Доме искусств. В воскресенье, в 11:00, от речного вокзала стартует экскурсия «Через три моста». Ее участники пройдут по берегу Томи и через мосты Ушайки. Гид расскажет, как инженеры купцам помогали и город объединяли. Запись по телефону: 936-266. А вечером 18 июля желающие могут послушать «Сказания Заисточья». Это прогулка по историческому району Томска, который появился в середине 18 века, когда через Томск прошел Сибирский тракт, и вокруг него в этом районе города стали появляться кузницы, постоялые дворы и другие службы. А к концу 19 века Татарская слобода Томска стала одним из центров татарской культуры в Сибири. Именно в Заисточье находится множество памятников деревянной архитектуры Томска. Чтобы взглянуть на них, приходите к 17:00 к арке Городского сада. Записаться заранее можно по телефону: 65–72–55. Когда: 17-18 июля Где: улицы города

«Итальянские каникулы» в органном зале

Тех, кто мечтал об Италии, но не смог туда попасть этим летом, приглашают перенестись в солнечную и романтичную страну с помощью музыки. Если вы «за», приходите 22 июля в органный зал Томской филармонии. Там будут играть музыку итальянских композиторов. В программе произведения Вивальди, Стораче, Россини, Мартини, Верди, Альбинони, Корелли и многих других известных мастеров. За органом Мария Блажевич. Когда: 22 июля в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Театр теней в «2+ку»

Автор: театр "2+ку"

17 и 18 июля Ксения Синегубова вновь достанет свой волшебный старый чемодан и покажет истории про Груффало, Ежика и Медвежонка. Поэтому, если вы еще не видели театр теней в «2+ку», планируйте поход туда в ближайшие выходные. В субботу, в полдень, в театре живых кукол покажут «Груффало и дочурка Груффало». Это веселые теневые истории по книгам Джулии Дональдсон. Гости театра вместе посмеются над выдумками мышонка, которые вдруг ожили. Постановка «Ежик и медвежонок» – это теневые иллюстрации трех сказок Сергея Козлова. Вместе с героями маленькие и взрослые зрители пригласят Солнышко зимовать в медвежачьем домике, узнают, как поймать облако, и споют веселую песенку «На всю весну». Спектакль покажут в воскресенье в 12:00. Подробная афиша театра на выходные – на сайте «2+ку». Когда: 17-18 июля Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

«Русские балеты» в кино

Ценители балета в ближайшие выходные могут посмотреть на большом экране четыре постановки из «золотого фонда» «Русских балетов» Сергея Дягилева. Эта легендарная антреприза покорила мир больше столетия назад и вернула моду на классический балет в театры мира. Исполняют – звезды балета Парижской оперы. С «Русских балетов» началось многолетнее сотрудничество между художниками, музыкантами и хореографами эпохи авангарда. Театральная элита того времени включала такие громкие имена, как Дебюсси, Стравинский, Фалья, Пикассо, Бакст, Мясин, Нижинский, Фокин.



В фильме томичи могут увидеть работы разных лет и насладиться разнообразием стилей: от высокой романтики «Видения розы» до неприкрытой чувственности «Послеполуденного отдыха фавна», трагических празднеств «Петрушки» и тонкого испанского флера «Треуголки». Эти знаменитые балеты в их оригинальной хореографии были и до сих пор остаются дерзким художественным явлением.



Язык: французский. Русские субтитры. Когда: 18 июля в 15:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Фотовыставка Валерия Доронина

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