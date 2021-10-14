Куда сходить в Томске 15-21 октября

Испанское шоу мыльных пузырей можно будет посмотреть в Томске в воскресенье. «CLINC!» иногда называют новым видом искусства, который объединил современные технологии и искусство, элементы театра, пантомимы и мыльные пузыри. Хотите увидеть шоу, которое ставят в парке Порт-Авентура, не уезжая из Томска — приходите 17 октября в ЦК ТГУ. О том, куда еще можно сходить и что посмотреть в нашем городе читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

День открытых дверей в клубе для молодежи IMMERJUNG

Автор: страница клуба Вконтакте

IMMERJUNG — клуб для молодежи, который открыт при Российско-немецком доме. Там собираются ребята из Томска и области, которые стараются сохранить немецкую культуру в нашем регионе и рассказать о ней интересно тем, кому интересно. Если вы хотите больше узнать о клубе или культуре и традициях Германии, приходите на День открытых дверей, который пройдет в пятницу, 15 октября, в 18:30. В программе вечера: презентация клуба, квиз с призами, мастер-классы по немецким народным танцам и выпечке штруделя. Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке. Когда: 15 октября в 18:30 Где: Российско-немецкий дом (ул. Красноармейская, 71)

Творческий вечер Ксении Синегубовой в «2+ку»

Автор: театр "2+ку"

В пятницу, 15 октября, в «2+ку» пройдет творческая встреча с актрисой театра Ксенией Синегубовой. Гости ближе познакомятся с Гномиком Огоньком и узнают, как создаются спектакли. Актриса расскажет, как появился любимый многими теневой театр «Старый чемодан», маленькие зрители посмотрят теневую историю про Ежика и Медвежонка по сказкам С. Козлова и смогут сами поиграть в чемодане со всеми героями сказки. В завершение встречи – традиционный чай и угощения. Бронирования мест нет. Стоимость билета, по традиции Владимира Захарова, определяют зрители. Афиша спектаклей и других событий в «2+ку» на выходные — здесь. Когда: 15 октября в 19:00 Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Концерт «Linkin Park» на большом экране

Поклонники группы «Linkin Park» пятничный вечер могут провести в компании кумиров. 15 октября в «Киномаксе» покажут запись концерта рокеров от 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз. Этот концерт стал одним из крупнейших и лучших в летнем туре Road to Revolution: тысячи киловатт звука, огромные толпы фанатов на крупнейшей концертной площадке Европы, 18 бесспорных хитов одной из самых популярных рок-групп современности. Когда: 15 октября в 20:50 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Лаборатория молодой режиссуры ComedyUlёt

В областном Театре драмы с 12 по 17 октября проходит творческая лаборатория ComedyUlёt. Цель мероприятия — познакомить зрителей с творчеством ярких молодых режиссеров и пересмотреть стандартную схему создания комедийного спектакля. Несколько дней приезжие режиссеры работают с артистами театра и в финале лаборатории представят зрителям эскизы по пьесам «Птицы» Аристофана, «Самоубийца» Николая Эрдмана, «Звериные истории» Дона Нигро и «Школа жен» Жана-Батиста Мольера. Показы пройдут 16-17 октября в 18:00 и 20:00. После каждого показа — обсуждение со зрителями. Они же, кстати, будут выбирать лучший спектакль. Когда: 16-17 октября в 18:00 и 20:00 Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)

День отца

Фото: Автор:

17 октября в России впервые отметят День отца. По случаю праздника в областном краеведческом музее в рамках инклюзивного выставочного проекта «Осенний вернисаж» будет организован мастер-класс «Подарок папе». Сотрудники благотворительного фонда «Радость жизни», учащиеся школы-дизайна «Инверсия» и студенты Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг расскажут про традиционные семейные ценности и покажут участникам мастер-класса как сделать подарок папам своими руками. Участники мастер-класса также смогут посетить краеведческий музей и познакомиться с творчеством детей, подопечных фонда «Радость жизни». Справки по телефону: 90-19-20. Когда: 17 октября Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Джаз-оркестр «ТГУ-62» и Карина Кожевникова

20 октября свой 60-ый концертный сезон открывает джаз-оркестр «ТГУ-62». Ценители музыкальной импровизации вечер среды могут провести в приятной компании томских музыкантов и Карины Кожевниковой. Вокалистка дебютировала в 1996 году в московском «Джаз-Арт клубе» и за несколько лет стала одним из лидеров российского джаза. Уникальный тембр Карины, ее прекрасное владение техникой вокальной импровизации «скэт» и глубокое проникновение в суть джазовой музыки сделали ее желанной и частой гостьей на лучших концертных площадках России. Певица избегает копирования и создает свои собственные версии джазовых песен. Послушать их под аккомпанемент томского джаз-оркестра можно будет в среду в Центре культуры ТГУ. Когда: 20 октября в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Премьера от шоу-балета «Тодес»

Знаменитый шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» едет в Томск с премьерой нового танцевального спектакля. Ультрасовременная хореография, захватывающие истории, фантастические костюмы, модная музыка и инновационные решения света и графики ждут тех, кто придет смотреть «#Продолжение». Новая программа, обещают танцоры, порадует тех, кто мечтал испытать полный спектр эмоций. Юмористические зарисовки в премьере сменяют номера полные страсти, заставляющие быстрее биться сердце, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. «#Продолжение» — новая история о самых сильных человеческих чувствах и волнительных моментах. Говорят, многие зрители в танцевальных зарисовках узнают себя. Хотите увидеть спектакль вживую? Приходите на концерт шоу-балета «Тодес» в понедельник.



Когда: 18 октября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Пешеходная экскурсия по Томску