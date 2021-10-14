Куда сходить в Томске 15-21 октября

Испанское шоу мыльных пузырей можно будет посмотреть в Томске в воскресенье. «CLINC!» иногда называют новым видом искусства, который объединил современные технологии и искусство, элементы театра, пантомимы и мыльные пузыри. Хотите увидеть шоу, которое ставят в парке Порт-Авентура, не уезжая из Томска — приходите 17 октября в ЦК ТГУ. О том, куда еще можно сходить и что посмотреть в нашем городе читайте в афише.
Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.
День открытых дверей в клубе для молодежи IMMERJUNG
IMMERJUNG — клуб для молодежи, который открыт при Российско-немецком доме. Там собираются ребята из Томска и области, которые стараются сохранить немецкую культуру в нашем регионе и рассказать о ней интересно тем, кому интересно. Если вы хотите больше узнать о клубе или культуре и традициях Германии, приходите на День открытых дверей, который пройдет в пятницу, 15 октября, в 18:30.
В программе вечера: презентация клуба, квиз с призами, мастер-классы по немецким народным танцам и выпечке штруделя.
Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке.
Когда: 15 октября в 18:30
Где: Российско-немецкий дом (ул. Красноармейская, 71)
Творческий вечер Ксении Синегубовой в «2+ку»
В пятницу, 15 октября, в «2+ку» пройдет творческая встреча с актрисой театра Ксенией Синегубовой. Гости ближе познакомятся с Гномиком Огоньком и узнают, как создаются спектакли. Актриса расскажет, как появился любимый многими теневой театр «Старый чемодан», маленькие зрители посмотрят теневую историю про Ежика и Медвежонка по сказкам С. Козлова и смогут сами поиграть в чемодане со всеми героями сказки.
В завершение встречи – традиционный чай и угощения. Бронирования мест нет. Стоимость билета, по традиции Владимира Захарова, определяют зрители.
Афиша спектаклей и других событий в «2+ку» на выходные — здесь.
Когда: 15 октября в 19:00
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Концерт «Linkin Park» на большом экране
Поклонники группы «Linkin Park» пятничный вечер могут провести в компании кумиров. 15 октября в «Киномаксе» покажут запись концерта рокеров от 26 июля 2008 года в английском городе Милтон Кейнз. Этот концерт стал одним из крупнейших и лучших в летнем туре Road to Revolution: тысячи киловатт звука, огромные толпы фанатов на крупнейшей концертной площадке Европы, 18 бесспорных хитов одной из самых популярных рок-групп современности.
Когда: 15 октября в 20:50
Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)
Лаборатория молодой режиссуры ComedyUlёt
В областном Театре драмы с 12 по 17 октября проходит творческая лаборатория ComedyUlёt. Цель мероприятия — познакомить зрителей с творчеством ярких молодых режиссеров и пересмотреть стандартную схему создания комедийного спектакля. Несколько дней приезжие режиссеры работают с артистами театра и в финале лаборатории представят зрителям эскизы по пьесам «Птицы» Аристофана, «Самоубийца» Николая Эрдмана, «Звериные истории» Дона Нигро и «Школа жен» Жана-Батиста Мольера.
Показы пройдут 16-17 октября в 18:00 и 20:00. После каждого показа — обсуждение со зрителями. Они же, кстати, будут выбирать лучший спектакль.
Когда: 16-17 октября в 18:00 и 20:00
Где: Театр драмы (пл. Ленина, 4)
День отца
17 октября в России впервые отметят День отца. По случаю праздника в областном краеведческом музее в рамках инклюзивного выставочного проекта «Осенний вернисаж» будет организован мастер-класс «Подарок папе».
Сотрудники благотворительного фонда «Радость жизни», учащиеся школы-дизайна «Инверсия» и студенты Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг расскажут про традиционные семейные ценности и покажут участникам мастер-класса как сделать подарок папам своими руками.
Участники мастер-класса также смогут посетить краеведческий музей и познакомиться с творчеством детей, подопечных фонда «Радость жизни».
Справки по телефону: 90-19-20.
Когда: 17 октября
Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)
Джаз-оркестр «ТГУ-62» и Карина Кожевникова
20 октября свой 60-ый концертный сезон открывает джаз-оркестр «ТГУ-62». Ценители музыкальной импровизации вечер среды могут провести в приятной компании томских музыкантов и Карины Кожевниковой.
Вокалистка дебютировала в 1996 году в московском «Джаз-Арт клубе» и за несколько лет стала одним из лидеров российского джаза.
Уникальный тембр Карины, ее прекрасное владение техникой вокальной импровизации «скэт» и глубокое проникновение в суть джазовой музыки сделали ее желанной и частой гостьей на лучших концертных площадках России.
Певица избегает копирования и создает свои собственные версии джазовых песен. Послушать их под аккомпанемент томского джаз-оркестра можно будет в среду в Центре культуры ТГУ.
Когда: 20 октября в 19:00
Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)
Премьера от шоу-балета «Тодес»
Знаменитый шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» едет в Томск с премьерой нового танцевального спектакля.
Ультрасовременная хореография, захватывающие истории, фантастические костюмы, модная музыка и инновационные решения света и графики ждут тех, кто придет смотреть «#Продолжение».
Новая программа, обещают танцоры, порадует тех, кто мечтал испытать полный спектр эмоций. Юмористические зарисовки в премьере сменяют номера полные страсти, заставляющие быстрее биться сердце, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.
«#Продолжение» — новая история о самых сильных человеческих чувствах и волнительных моментах. Говорят, многие зрители в танцевальных зарисовках узнают себя. Хотите увидеть спектакль вживую? Приходите на концерт шоу-балета «Тодес» в понедельник.
Когда: 18 октября в 19:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Пешеходная экскурсия по Томску
За право открыть университет боролись Томск, Омск, Красноярск и Иркутск. Но специально созданная комиссия пришла к выводу, что все же самым подходящим местом для этого является наш город. Так, в 1878 году в Томске появился первый за Уралом университет. Участники пешеходной экскурсии, которая пройдет 17 октября, узнают обо всех фактах, которые предшествовали этому событию.
Любители пешеходных прогулок пройдутся по Университетской роще ТГУ, узнают много интересных фактов о создании университета, а также о существующих и исчезнувших достопримечательностях знаменитого учебного заведения.
Начало — в 17:00. Старт от арки Городского сада. Предварительная запись не требуется.
Когда: 17 октября в 17:00
Где: улицы города