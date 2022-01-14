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Куда сходить в Томске 15-21 января

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В эти выходные томичи могут поболеть за наших альпинистов. 14-16 января в Академгородке пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму и этап Кубка России. Спортсмены из разных городов России будут соревноваться в лазании на трудность по нависающей фанерной конструкции с зацепами, а также на скорость по вертикальной ледовой стенке высотой 15 метров. О том, куда еще можно сходить в ближайшие дни и чем заняться в Томске читайте в афише.

Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ

Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Колядное представление «Святки гладки»

Автор:  группа фолк-проекта "Гать" Вконтакте
Автор:  группа фолк-проекта "Гать" Вконтакте

Если вы хотите ближе познакомиться с традициями зимних праздников, приходите субботним вечером в музей «Профессорская квартира». Фолк-проект «Гать» представит новую программу под названием «Святки гладки».

Гости «Профессорской квартиры» станут хозяевами дома, которые будут встречать колядовщиков с ученой козой, песнями и волынкой. А еще познакомятся с НЕвертепом – театром в дорожном чемодане. На этой необычной «сцене» будет сыграна сказка для детей и взрослых «Как волк колядовать ходил».

Участие платное. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (906) 957–47–87.

Когда: 15 января в 17:00

Где: музей «Профессорская квартира» (ул. Кузнецова, 30)

«ПостНовогодний ДЖЕМ»

Автор:  группа мероприятия Вконтакте
Автор:  группа мероприятия Вконтакте

Если вам вдруг не хватило новогодних «Голубых огоньков» и вы не напелись вдоволь любимых песен советской эстрады, приходите на «ПостНовогодний ДЖЕМ» музыкальной студии «Акцент». В программе вечера: хиты ВИА «Синяя птица», «Самоцветы», «Цветы», Анны Герман, Марии Пахоменко, Жанны Агузаровой, Аллы Пугачевой и других знаменитых артистов,  а также композиции из культовых фильмов.

Музыканты обещают зрителям отличное настроение и живой звук.

Когда: 16 января в 17:00

Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)

Выходные в «2+ку»

Автор:  Светлана Пантелеева
Автор:  Светлана Пантелеева

В эти выходные в театре «2+ку» маленьких и взрослых томских зрителей как всегда ждут добрые сказки, общение с «живыми» куклами-актерами и ароматный чай с вкусняшками на террасе.

В субботу можно посмотреть спектакли «Груффало и дочурка Груффало», «Как исполняются желания», «Про Ежика» и видео спектакля Владимира Захарова «История одной куклы».

В воскресенье, 16 января, вас ждут Ежик, Медвежонок и гномик Огонек. Подробное расписание спектаклей в театре можно посмотреть здесь.

А воскресным вечером камерную сцену «2+ку» займут Лариса Окишева, Илья Гваракидзе и Ирина Шишлянникова. Томские актеры прочитают рассказы Бунина из сборника «Тёмные аллеи». Литературный вечер с книгой начнется в 19:00. На это мероприятие обязательна предварительная запись в WhatsApp по телефону: +7 909 540 78 92.

Когда: 15-16 января

Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Путешествие во времени и святочные гадания

Автор:  Дом на Пушкина
Автор:  Дом на Пушкина

Если вы хотите совершить путешествие во времени, приходите в воскресенье, 16 января. в Дом на Пушкина. Гости окажутся в далеком 1899 году, узнают, как больше ста лет назад выглядели окрестности Белого озера, услышат истории про таинственную дверь и старинный подвал, познакомятся с русской печью. Начало экскурсии – в 13:00.

А в 16:00 здесь начнутся святочные гадания. Если вы еще не успели узнать все о своем суженом-ряженом и удаче в будущем году – приходите. Планируются гадания на свечах, крупах, дровах, чашке и записочках с желаниями. Всех участников обязательно угостят «волшебным» чаем.

Вход на мероприятия платный. Запись в WhatsUp по номеру: +7 913 849 34 24.

Когда: 16 января

Где: Дом на Пушкина (ул. Пушкина, 24)

Концерт «Лапландия»

Хотите тепло и весело пережить сибирские морозы? Приходите в воскресенье в большой концертный зал Томской филармонии. Симфонический оркестр этим вечером будет играть музыку загадочной Лапландии. Слушая композиции, вы перенесетесь в сказку о Снежной королеве и вместе с героями Андерсена совершите виртуальное путешествие по северным просторам. 

Томский академический симфонический оркестр и артисты Томской филармонии раскроют тайный музыкальный код Северной Европы с помощью произведений Грига, Сибелиуса, Свенсена. Также в программу концерта войдет произведение Хуго Альвена, которое многие называют «Шведской рапсодией».

Концерт будет транслироваться в режиме online на сайте Филармонии.

Когда: 16 января в 18:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Триллер «Черный ящик»

С 20 по 30 января в зрелищном центре «Аэлита» пройдет показ французского фильма о расследовании авиакатастрофы в Альпах «Черный ящик». Захватывающая картина Яна Гозлана объединила в себе самые популярные жанры – триллер, детектив и экшн. В центре сюжета – трагедия, которая унесла жизнь сотен людей. Пролить свет на причины ужасного события может только расшифровка черного ящика.

На протяжении фильма несколько раз резко меняется направление развития сюжета. Зритель держится в напряжении от начала и до конца. Расследование авиакатастрофы заставляет героя сомневаться даже в близких людях, он чувствует, что трагедия стала результатом крупного заговора. Чтобы победить, человеку приходится ставить на карту все.  

Возрастное ограничение 12+

Когда:  20-30 января в 19:00

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Концерт ансамбля «Пересек»

Автор:  группа ансамбля "Пересек" Вконтакте
Автор:  группа ансамбля "Пересек" Вконтакте

Фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек» приглашает всех на свой концерт «Любви чарующие грезы». Артисты познакомят томичей с жанрами народного романса XIX века городской и пригородной среды, где проживали «мещане»: крестьяне, рабочие, небогатые торговцы, мастеровые.

В программе: образцы лирических, жестоких романсов с самыми разными сюжетами. В этих песнях вы услышите про любовь и страсть, горечь разлуки и одиночество, измену и месть за обманутую любовь.

Возрастное ограничение 6+

Когда: 15 января в 18:30

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи»

Если вы мечтали о Лувре, но до сих пор так и не побывали во Франции, есть альтернатива – попасть в самый посещаемый музей мира на ночную экскурсию и рассмотреть произведения искусства так, как никогда не получилось бы сделать это в Париже.

В рамках документального проекта «Арт-лекторий» эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» была подготовлена командой искусствоведов Лувра и снималась специально для больших экранов.

Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии. Когда еще вы сможете увидеть парижский музей без толп туристов?

Язык: французский, русский закадровый перевод.

Когда: 15 января в 15:00

Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

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