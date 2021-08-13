Куда сходить в Томске 14-19 августа

Дом искусств приглашает всех желающих на обзорные экскурсии 14 августа с 13:00 до 16:00. Гости прогуляются по старинному особняку, узнают о его архитекторе и строительстве, послушают истории о тех, кто жил и творил в стенах усадьбы. При желании можно посетить все действующие выставки. Запись по телефону: 528-348. Куда еще сходить в Томске читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Гаражная распродажа в котокафе

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Пространство «Cat Space» совместно с пунктом передержки «Колыбель Дианы» 15 августа устраивают гаражную распродажу. С 12 до 19 часов в котокафе можно будет приобрести одежду, бижутерию, косметику, книги, настольные игры, посуду, сувениры и много других вещей. Как отмечают организаторы, на распродажи в качестве лотов люди часто приносят старинные винтажные вещи, которыми можно украсить свой дом. Так что успевайте. А если есть, что предложить в качестве лота – приносите. Вырученные деньги пойдут на оплату аренды котокафе и подопечным зоозащитного сообщества «Колыбель Дианы». Вечером, в 19:00 участники распродажи смогут посмотреть в котокафе мультфильм «Король лев» на проекторе. Фото - со страницы «Cat Space» Вконтакте. Когда: 15 августа с 12:00 до 19:00 Где: пространство «Cat Space» (ул. Тверская, 92)

Школа кукольника в «2+ку»

Если вы мечтали узнать о том, как рождается «живая» кукла на запястье, вам стоит познакомиться со «Школой кукольника», которую организовали в театре «2+ку». Проект начинает свою работу 16 августа. Чтобы освоить технологию и сделать свою куклу в Томск съедутся кукольники из разных городов России. Мастер-класс для профессионалов будет давать ученик Владимира Захарова Иван Панин, который на высоком уровне владеет техникой создания куклы на запястье. Присоединиться к прямым эфирам с мастер-классов может любой желающий. Маленькие конструкторы могут попробовать себя в роли создателя кукол офлайн 28 и 29 августа. В рамках «Школы кукольника» до сентября в театре будут проходить творческие встречи и показы спектаклей актеров «2+ку», а также приглашенных гостей. Так, 16 августа томичи могут посмотреть видео спектакля Владимира Захарова, 17 августа – спектакль Ольги Гореловой «Он живой и светится», 19 августа – «Соло для Медвежонка» от Анны Хомутинниковой. А в следующие выходные в «2+ку» с гастролями выступит Сергей Маврин, создатель театра кукол на запястье из Нижнего Новгорода. Когда: 16-19 августа Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Выставка редких сортов флоксов, лилейников и роз

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Ценителям прекрасного стоит в августе прогуляться по Сибирскому ботаническому саду ТГУ. Сейчас в оранжереях открыта выставка цветочно-декоративных растений «Краски лета». В августе томичи смогут полюбоваться разными сортами флоксов, лилейников, роз, а также цветочными экспозициями. На выставке будут представлены более 50 различных сортов. Экспозицию меняют каждую неделю. Изюминка выставки – три сорта флоксов, выведенных в Сибирском ботаническом саду в 1957 году Александрой Чигаевой. Выставка проходит в августе по субботам и воскресениям с 10:00 до 17:00. Посмотреть на цветы можно без предварительной записи. Фото - Сибирский ботанический сад Вконтакте. Когда: по выходным до конца августа Где: Сибирский ботанический сад (пр. Ленина, 34\1)

«Симфоночь» в «Томской писанице»

Если вы любите короткие путешествия по окрестностям, в ближайшую субботу можете смело отправляться в «Томскую писаницу». Крупнейший музей-заповедник за Уралом находится в Кемеровской области на берегу Томи, недалеко от деревни Писаная. 14 августа там пройдет «Симфоночь». На фестивале выступят звезды мировой оперной сцены, лауреаты международных конкурсов: солист Венской фольксоперы Владимир Винтеркинд, солистка Большого театра Ксения Дежнева и солист Московского театра «Новая Опера» Константин Сучков, а также солисты филармонии Кузбасса. Гости фестиваля: скрипичный дуэт «Вибрация» и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга.



Вход на фестиваль платный. Онлайн-трансляцию концерта можно посмотреть на сайте kuzbass1.ru. Когда: 14 августа в 17:00 Где: музей-заповедник «Томская писаница» (Кемеровская область, деревня Писаная)

Благотворительный маркет «Флора для фауны»

Если у вас дома есть растение, которое больше не нравится, а выбросить жалко, приносите его на благотворительный маркет «Флора для фауны». 50% вырученных от его продажи средств будут переданы в зоозащитную организацию «Содружество». Растения принимаются в магазине «Два лимона» до 14 августа включительно. Распродажа пройдет 15 августа.

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Когда: 15 августа с 12:00 до 20:00 Где: возле магазина «Два лимона» (пр. Кирова, 46)

Пешеходные экскурсии по Томску

Автор: группа Музея истории Томска Вконтакте

В субботу 14 августа в 14:00 стартует «Прогулка по Губернаторскому кварталу». Пешеходная экскурсия пройдет по центральной части Губернаторского квартала, покажет жизнь города от основания и до наших дней. Во время прогулки участники узнают, где находятся ворота города, какое самое старое каменное здание и есть ли подземные ходы под Томском, и, конечно, загадаете заветное желание у памятника Чехову. Место сбора: Музей истории Томска на Воскресенской горе. Воскресным вечером можно полюбоваться знаменитой архитектурой нашего города. Экскурсия «Деревянное кружево Томска» с новой стороны откроет для вас купеческие особняки Елани. Вы узнаете, как появились всемирно известные особняки с драконами и жар-птицами, где находятся «дома-близнецы» и располагается самый декорированный терем. Начало – в 17:00. Встреча – у арки Городского сада.



На экскурсии обязательна предварительная запись по телефону: 65-72-55. Когда: 14-15 августа Где: улицы города

«Времена года» на органе

Встретиться сразу со всеми временами года за час смогут томичи, которые придут на концерт в органный зал 19 августа. Художественный руководитель Томской филармонии Дмитрий Ушаков исполнит музыкальные версии явлений природы сразу нескольких композиторов– Антонио Вивальди, Петра Чайковского и Астора Пьяццолы. Сильно ли отличаются друг от друга времена года в России, Италии и Аргентине? Как это передают композиторы? На эти вопросы вы сможете ответить, посетив концерт 19 августа. Когда: 19 августа в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Премьера мультфильма «Босс-молокосос-2»