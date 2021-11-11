Куда сходить в Томске 13-18 ноября

Ценителей органной музыки 18 ноября приглашают в Лютеранский храм на концерт Марии Блажевич. Органистка Томской филармонии исполнит известные токкаты и фуги Баха. Начало — в 19:00. О других событиях в Томске читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Областная выставка-конкурс «Ремесла Томского края»

В Томском художественном музее 18 ноября откроется VII областная выставка-конкурс народного художественного творчества «Ремесла Томского края». Свои работы представят более 100 мастеров из 18 муниципальных образований региона. На выставке можно будет увидеть объемные и плоскостные изделия из дерева, бересты, лозы, соломки, текстиля, глины, металла, войлока, авторские куклы, а также народные костюмы, выполненные с использованием традиционных материалов в традиционных и современных техниках. Выставка работает до 7 декабря. Когда: 18 ноября в 17:00 Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Благотворительная выставка-продажа «По ту сторону мистики»

16 ноября в Центре татарской культуры откроется благотворительная выставка-продажа «По ту сторону мистики». Все вырученные средства пойдут на помощь частному приюту для кошек «Мягкие лапки». Посетители смогут посмотреть картины томских художников, флористические композиции, коллекцию валяных игрушек, свечи ручной работы и фотографии, сделанные в креативном пространстве «Тайный Томск». Большинство экспонатов можно будет купить. Если вы тоже – человек творческий и хотите принять участие в благотворительном мероприятии, выставив свои работы, звоните организатору Ларисе Прохоровой по телефону 8-913-861-67-97. На выставку принимаются работы, выполненные в любом жанре и на любую тему. В зале выставки будет лежать альбом с фотографиями бездомных кошек и собак, которые живут в частных приютах Томска в ожидании своего хозяина. Если вы ищете питомца и верного друга – приходите в Центр татарской культуры. Вход на выставку свободный. Когда: с 16 ноября до 5 декабря Где: Центр татарской культуры (ул. Максима Горького, 35)

«OSCAR SHORTS – 2021»

13 ноября в зрелищном центре «Аэлита» стартует фестиваль короткометражного кино «OSCAR SHORTS – 2021». Томичи смогут увидеть коллекцию лучших короткометражек по версии Американской киноакадемии и узнать, кому и за что досталась заветная статуэтка. Во время просмотра пяти фильмов-номинантов зрители совершат путешествие по США, Исландии, Бельгии, Гавайским островам и услышат истории об исландском быте, бедности африканских деревень, трудностях слепого человека и не только. В программе фестиваля: «Гений Места», «Доброй Ночи», «Капаемаху», «Да-Люди», «Прочувствовать». Картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Когда: 13 ноября в 17:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Выходные в «2+ку»

Автор: театр "2+ку"

В ближайшие выходные в театре живых кукол можно будет посмотреть спектакли «Кит по имени Тим», «Чемодан для моря», «Как исполняются желания» и «Он живой и светится». Воскресным вечером ценители творчества Владимира Захарова могут посмотреть видео его спектакля «Маленький принц». Подробное расписание спектаклей смотрите здесь. В субботу в 18:00 в «2+ку» состоится музыкальный вечер гостя из Перми Константина Завалина. На программу «Не трись об ось» записаться можно по телефону: +7 923 429 90 76 (WhatsApp). Когда: 13-14 ноября Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Гала-концерт «Романсиады»

14 ноября в Большом концертном зале Томской филармонии пройдет гала-концерт конкурса «Романсиада-2021». В нем примут участие победители туров и члены жюри. Приглашенная солистка — одна из самых востребованных в России и за рубежом вокалисток, солистка Большого театра, знаменитая исполнительница романсов Яна Иванилова. Ведущая концерта и член жюри — идейный вдохновитель и инициатор «Романсиады», Заслуженный деятель искусств РФ и Заслуженная артистка России Галина Преображенская. Концерт будет транслироваться в режиме online на сайте филармонии.



Когда: 14 ноября 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Музыкальная сказка «Песни дивных птиц»

Маленьких зрителей и их родителей приглашают на музыкальную сказку «Песни дивных птиц». Сыграют и споют ее известная томская вокалистка Татьяна Стукалова и этно-музыкант Артем Брантов. Райские птицы — это прекрасные птицедевы, которые наделены неземной красотой и чудным голосом. Услышав их пение, человек может забыть обо всем на свете. В образы этих сказочных персонажей русский человек вложил свою мечту о доброте и счастье.



Песни дивных птиц прозвучат под флейту, гусли, ханг, варган и калюку. Запись по телефону: +7-952-892-96-69. Когда: 13 ноября в 11:00 Где: Музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Спектакль «Книжный вор»

14 и 15 ноября театрально-эстрадная студия «Щеглы» покажет спектакль «Книжный вор» по роману Маркуса Зусака. Эта постановка заняла второе место на XI Всероссийском фестивале детско-юношеских любительских театров «Театральный перекресток». Это история о силе слов и способности книг питать душу. В центре сюжета — девочка Лизель Мименгер, чье взросление проходило в городке Молькинг, во времена фашистской Германии. У Лизель есть страсть — чтение книг. И чем больше она читает, тем чаще начинает задаваться вопросами о правде, страхах, любви и дружбе. Все это на фоне сурового режима и войны.



Билеты доступны по Пушкинской карте. Когда: 14-15 ноября Где: ДНТ «Авангард» (ул. Бела Куна, 20)

Выставка этюдов Ильи Яскевича

Автор: сайт Дома ученых Академгородка