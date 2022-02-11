Куда сходить в Томске 12-18 января

12 февраля Томск присоединится к 40-й открытой Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Томичи пробегут 2022 метра. Старт будет дан на четырех лыжных базах города. О том, куда еще можно сходить и чем заняться в Томске в ближайшую неделю читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ. Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Если планируете посетить одно из мероприятий, предварительно уточняйте у организаторов, точно ли оно состоится.

Художественный проект «КультЛичности»

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В Музее деревянного зодчества открылась новая выставка «КультЛичности». Ее авторы фотохудожник Дмитрий Карпушев и поэт Андрей Олеар решили поразмышлять над тем, из чего складывается культура и какую роль играет личность в современном мире. Гости увидят галерею портретов томичей, которые внесли большой вклад в развитие культурной жизни нашего города. Каждую работу сопровождает описание в стиле классических английских сонетов. Стихи написаны по мотивам образов, созданных фотографом.

– В сонете 14 строк – первая строка (заголовок) указывает профессию. Но «СКРИПАЧ» не равен «скрипачу Степану Пономареву», а «ПРОФЕССОР» не равен «профессору Суханову». Все личности для Томска настолько известные, что можно обойтись без подписи. Но мастерство Дмитрия Карпушева делает этих известных людей незнакомцами. Глядишь на портрет заслуженного артиста России Евгения Казакова, которого ты десятки раз видел на сцене и вне ее, и понимаешь, что ТАКОГО Казакова ты не знаешь. <…> Собранные в один «сонет» эти 14 мужских портретов представляют творческую элиту Томска. <…> Смотришь на хитрый прищур Леонтия Усова или на усталый взгляд Александра Постникова и понимаешь, что игра не закончилась, что найденные ответы – это только верхний слой «культурного пирога», и надо искать 15-й сонет. Татьяна Веснина

Когда: до 13 марта Где: Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Концерт «День святого Валентина»

Если вы не знаете, что подарить дорогому человеку на День святого Валентина, подарите ему музыку. 14 февраля в органном зале солисты Томской филармонии исполнят серенады, арии и песни любви под аккомпанемент органа. В программе вечера: композиции о любви эпохи Средневековья, музыка Баха, Генделя, Моцарта, Мендельсона, Роберта и Клары Шуман, Чайковского, Лея, Мориа, Рыбникова. Зрители этого концерта не только послушают красивую музыку. Но и узнают об истоках Дня влюбленных. Возрастная категория: 12+ Когда: 14 февраля в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Благотворительная гаражная распродажа

Томское котокафе и зоозащитное сообщество «Колыбель Дианы» 13 февраля проводят гаражную распродажу. Все вырученные деньги пойдут на помощь бездомным животным. Если вы за то, чтобы давать вторую жизнь вещам – приходите. Лоты уже не принимаются, но вы можете принять участие, купив что-то. В продаже будут одежда, украшения и аксессуары, косметика и канцелярия, товары для дома и уюта. Все лоты в хорошем состоянии. Вход свободный, но всем обязательно быть в защитных масках. Когда: 13 февраля с 12:00 до 20:00 Где: пространство «Cat Space» (ул. Тверская, 92)

Фотовыставка «Темная Арктика»

Автор: Матвей Павлюкевич Автор: Матвей Павлюкевич

В эту субботу 12 февраля в Доме искусств открывается выставка фотографа и инженера атомного ледокола Матвея Павлюкевича. В прошлом году он вошел в сотню лучших молодых фотографов России в конкурсе «МФР-2021» от Союза фотохудожников России со своей серией работ «Темная Арктика». Эта же экспозиция будет представлена и в Томске.

Матвей увлекся фотографией, когда начал работать на атомном ледоколе. По словам автора, холодные арктические пейзажи с минимумом деталей создают гармонию в композиции. Хотите перенестись на край Земли, послушать тишину и звуки трения льда по кромке судна – приходите на выставку. Открытие «Темной Арктики» – 12 февраля в 17:00. В это же время можно будет пообщаться с автором работ. Места на открытие ограничены. Запись по тел.: 528-348. Когда: 12 февраля - 9 апреля Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Спектакль «Край одуванчиков»

Автор: ТЮЗ Автор: ТЮЗ

Если вам хочется посмотреть что-то жизнеутверждающее, сходите на спектакль ТЮЗа «Край одуванчиков». Это – постановка о том, как важно быть самим собой. По словам режиссера Анастасии Старцевой, в этой истории поднимаются вопросы о нашем предназначении и о том, как значим диалог, взаимопонимание и преемственность. Главная героиня спектакля – Улитка, которая, как и любой ребенок, интересуется: почему улитка – это улитка, а, к примеру, не муравей? Почему травинка – именно травинка? И зачем они все нужны? Вместе с маленькими зрителями Улитка в итоге получает ответы на эти вопросы и понимает, что каждый из нас – часть огромного мира, для гармонии в котором нужны мы все. Когда: 13 февраля в 11:00 Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Иллюзионное шоу

Левитация, ловкость рук и невероятные номера Гарри Гудини, бросающие вызов законам природы, увидят томичи в Центре культуры ТГУ 12 февраля. Все это – в исполнении финалистов телешоу «Удиви меня» на «ТВ3», «Уличная магия» на «Пятнице», «Все, кроме обычного» на «ТВ3» и гала-шоу «Лучшие иллюзионисты России». В программу «Никаких секретов» включены яркие номера со всего мира и самые нашумевшие видео, которые собрали десятки миллионов просмотров в соцсетях. Более того, иллюзионисты обещают не только показать их, но и раскрыть секреты трюков. Когда: 12 февраля в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Выходные с «2+ку»

Автор: Театр "2+ку" Автор: Театр "2+ку"

В морозные выходные теплыми беседами и горячим чаем согреют маленьких и взрослых томичей актеры «2+ку». 12 февраля в театре «живых» кукол вас встретят Груффало с дочуркой, Дениска, Кот и Ежик. 13 февраля к ним присоединится гномик Огонек. Подробную афишу можно посмотреть здесь. Напоминаем, что билеты в театр «2+ку» заранее не продаются. Приходите минут за 20-30 и занимайте места. Фиксированной цены за билет тоже нет. Каждый зритель кладет в мешочек-кассу столько, сколько считает нужным, как говорил Владимир Захаров: «какое место в вашем сердце занимает театр». Когда: 12-13 февраля Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Оперный спектакль «Русалка»