Куда сходить в Томске 10-17 сентября

Песни томских композиторов на стихи томских поэтов можно будет послушать 11 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина. В 12:00 в конференц-зале начнется концерт «Песни родных окраин». Обязательна предварительная регистрация по телефону: 51-30-76. О том, куда еще можно будет сходить и чем заняться в Томске, читайте в афише. Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.

Творческая встреча с актрисой театра «2+ку»

Автор: Театр "2+ку"

Пятничным вечером томичей приглашают на встречу со сказкой. Точнее, на встречу с ведущей актрисой театра «2+ку» Ольгой Астаниной (Гореловой), которая приоткроет дверь в мир живых кукол. Гости послушают истории о поиске творческого пути, знакомстве с куклой на запястье и узнают, как рождается спектакль. По традиции всех гостей ждет чай с угощением на театральной терраске. Встреча с Ольгой – первая в цикле. В ближайшее время гостей и друзей «2+ку» ждут творческие вечера-знакомства со всеми актерами театра живых кукол. Какие спектакли можно посмотреть в ближайшие выходные в «2+ку» смотрите здесь. Когда: 10 сентября в 19:00 Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

День рождения музея «Точка гравитации»

Автор: группа музея Вконтакте

По случаю празднования четвертого дня рождения в музее начала наук «Точка гравитации» в ближайшую неделю запланировано много интересных событий. С 14 по 17 сентября здесь пройдет марафон для физиков и лириков. Состоит он из нескольких видов соревнований в несколько этапов:



14 сентября — «Скорость мысли».

15 сентября — «Выдержка и упорство».

16 сентября — «Сила и баланс». Участникам предстоит изучить «Платоновы тела», пройти «Электрический лабиринт», удержаться на «Скамье Жуковского» и определить свою сильную сторону. На протяжении всего марафона можно посоревноваться в запуске бумажных самолетиков. В этой битве нет возрастных ограничений. Каждый участник самостоятельно изготавливает самолетик из бумаги формата А4 прямо перед запуском и выполняет две попытки. Дальность полета будут проверять лазерной рулеткой. Отборочный тур: 14-15 сентября с 12:00 до 20:00, а 16 сентября с 12:00 до 19:00. 10 лучших «пилотов» сразятся в финале. Финал и награждение — 17 сентября с 18:00 до 20:00. Участники соревнований получат сертификаты, победители в каждом виде многоборья — дипломы и подарки. Телефон для записи: 903-437 и 8-961-891- 9374. Когда: 14-17 сентября Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26)

Зеленый своп

Цветоводы и те, кто просто любит выращивать дома комнатные растения, могут сходить на зеленый своп. Пройдет он 12 сентября в секонд-хенде «Любить-обожать» на улице Подгорной. На своп можно принести комнатные цветы, от которых устали, чтобы обменять их на другие. Если у вас дома просто накопилось много растений – можно отдать. Если нечего отдавать, организаторы приглашают просто прийти и выбрать из того, что будет. Также на своп принимается все, что относится к теме цветоводства: горшки, грунты, лейки – все, что вам уже не нужно, а кого-то порадует.

Когда: 12 сентября с 12:00 до 16:00 Где: секонд-хенд «Любить-обожать» (ул. Б. Подгорная, 57)

Фестиваль корейского кино

В год взаимных обменов между Республикой Корея и Россией пройдет Фестиваль корейского кино. В Томске две картины современного корейского кинематографа можно будет увидеть 13 и 14 сентября. Фильм «Счастливый ключ» – это история неудачливого актера Чэ-сон, который, разуверившись во всем, решил покончить с собой. Но перед этим он решает сходить в баню. Там он встречает наемного убийцу, у которого дела идут хорошо. В итоге выходит так, что герои меняются жизнями. Как у них получится выжить в новых обстоятельствах – смотрите сами. Вторая картина – «Трудный день» – остросюжетный детектив о полицейском, с которым происходит череда неприятных событий. Детектив Ко Ганн-Су едет на похороны матери и по пути сбивает бездомного. Чтобы сберечь карьеру в полиции герой решает скрыть преступление и прячет тело в гроб матери. Но история приобретает неожиданный поворот. Вход свободный. Количество мест ограничено. За билетами обращаться в кинотеатр за час до начала показа. Возрастной ценз 16+ Когда: 13-14 сентября Где: кинотеатр «Гудвин Синема»

Выставка современного искусства Ольги Гречиной

Автор: группа музея Вконтакте

Ценители современного искусства в сентябре могут посетить выставку московской художницы «Ольга Гречина. От гиперреализма до сюрреализма». Московский мастер отличается тем, что у нее – свой собственный стиль, где нашли отражение многие из направлений, которые развивались в ХХ веке. Гречина строит свое метафорическое пространство с элементами гиперреализма, сюрреализма, метафизической живописи и поп-арта. Ольга использует авторскую раскадровку, детализацию, оптические эффекты, светотень и другие художественные приемы. Благодаря этому работы столичного матера отличают буйство красок и необузданная энергия. Работы Ольги Гречиной можно встретить в Третьяковской галерее, Государственном русском музее в Петербурге, а также музеях Европы. На экспозиции в Томске будет представлено больше 70-ти картин московской художницы. Когда: с 7 сентября Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Высадка сосен в лесу

Томичей, которые хотят внести свой вклад в экологию региона, приглашают поучаствовать в высадке сосен в лесу у 86-го квартала. В воскресенье 12 сентября планируется высадить 10 тысяч деревьев. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо заполнить форму. От города до леса можно будет доехать на автобусе организаторов. Если погода испортится, организатор перенесет высадку. Подробнее о событии читайте здесь. Когда: 12 сентября с 10:30 до 15:30 (встреча в 9:00) Где: встреча на парковке у корпуса № 10 ТПУ

Космическая опера в планетарии

Давно мечтали о космосе? У вас есть шанс туда полететь, пусть и виртуальный. Место отправления – Томский планетарий. В субботу там покажут итальянский полнокупольный фильм-шоу «Космическая опера». Зрители вместе с инопланетным космическим кораблем оторвутся от Земли и будут исследовать Солнечную систему, а также пространство за ее пределами. Для этой программы выбран экспериментальный визуальный стиль, который не подвергался редакции. Зритель ощущает эффект полного присутствия на инопланетном корабле. На протяжении всего путешествия человека сопровождает искусственный интеллект. С его помощью космический вояж становится не только увлекательным, но и понятным. Рекомендуется зрителям от 13 лет и старше. Когда: 11 сентября в 14:00 Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82А, строение 1)

Концерт симфонического оркестра

Если вы до сих пор не вступили в ряды ценителей классики, Томская филармония может помочь это сделать. В субботу в органном зале пройдет концерт, где будут собраны самые популярные произведения «вечной» музыки самых известных композиторов. Так что, если ДО вы будете еще не в курсе, ПОСЛЕ точно сможете отличить Чайковского от Бетховена. В программе концерта «Пора желаний» сочинения Римского-Корсакова, Чайковского, Мендельсона, Бетховена, Бородина, Шостаковича и других великих композиторов. Исполняет Томский академический симфонический оркестр. Дирижер – Владимир Дорохов.



Если не сможете попасть на концерт в органный зал, можете посмотреть его онлайн. Прямая трансляция будет доступна на сайте Томской филармонии. Когда: 11 сентября в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Пешеходные экскурсии по Томску