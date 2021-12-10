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Куда сходить в Томске 10 – 16 декабря

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Мастер-классы по изготовлению елочной игрушки могут посетить маленькие томичи в Музее славянской мифологии каждую субботу перед праздниками. Ближайшая встреча – 11 декабря в 14:00. О том, куда еще можно сходить и чем заняться в Томске читайте в афише. 

Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор), QR-код, свидетельствующий о вакцинации или другой документ

Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома. Предварительно лучше позвонить организаторам, чтобы убедиться, что мероприятие точно состоится.

Открытие зимнего тематического парка в Горсаду

Автор:  группа Городского сада Вконтакте
Автор:  группа Городского сада Вконтакте

Тех, кому не терпится оказаться в сказке, приглашают в Городской сад. В субботу 11 декабря там откроется зимний тематический парк «Тайны волшебного леса». В программе: общение со сказочными героями, тематические фотозоны, зимние аттракционы – «Бублик-кросс» и «Тюбинг-райд», катание с гигантской горки и торжественная церемония зажжения огней на новогодней елке.

На праздник ожидают Деда Мороза и Снегурочку.

Когда: 11 декабря в 16:00

Где: Городской сад

Вячеслав Нольфин в «2+ку»

Пятничный вечер ценители инструментальной музыки и авторской песни могут провести в компании музыканта, поэта и композитора Вячеслава Нольфина. Рок-бард с Байкала известен философским направлением в своем творчестве. Его песни наполнены глубоким смыслом, поэтому интересны людям думающим. Вячеслав – член оргкомитетов многих фестивалей авторской песни не только в России, но и в ближнем зарубежье.

Кроме того, Вячеслав Нольфин – гитарный мастер, играет на инструменте собственного изготовления. Он овладел большим количеством смежных профессий, в том числе скульптора по дереву и льду. В составе команды российских мастеров в 2020 году принял участие в Международном фестивале ледяных скульптур на Аляске.

Концерт Вячеслава Нольфина начнется в 19:00 10 декабря. Бронирование билетов в WhatsApp по телефону: +7 909 540 78 92.

А в субботу и воскресенье камерную сцену театра «живых» кукол займут его маленькие актеры: Ежик, Медвежонок и Кот. Подробное расписание спектаклей смотрите здесь.

Когда: 10 декабря в 19:00
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)

Выставка «Мир ледникового периода»

Автор:  сайт краеведческого музея
Автор:  сайт краеведческого музея

Если вам интересно узнать, сколько зубов было у мамонта, на кого охотился саблезубый тигр и что представляла из себя жизнь во время ледникового периода, вам стоит посетить новую выставку в краеведческом музее.

Первобытный человек по имени Ыык научит посетителей выставки охотиться, рисовать наскальные рисунки, разводить костер трением и танцевать рядом ритуальные танцы. Желающие смогут примерить на себя одежду из шкур.

Главным принципом выставки организаторы называют идею создания «антимузея»: здесь нет красных ленточек и стекла, которые берегут экспонаты от посетителей. В первобытном пространстве «антимузея» можно практически все: трогать, примерять, фотографироваться и даже «стоять на ушах».

Экскурсия стартует в начале каждого часа. Выходной – понедельник.

Когда: с 10 декабря по 20 февраля

Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Выставка новогодних атрибутов времен СССР

Автор:  Дом искусств
Автор:  Дом искусств

В Доме искусств открывается выставка новогодней атрибутики времен СССР. В основе экспозиции «Продолжение новогодней сказки» – коллекция елочных украшений Владимира Кудряшова: игрушки из картона, стекла, ваты, папье-маше, а также гирлянды и мишура.

Коллекционер заинтересовался историей праздника в конце 90-х, когда при ремонте квартиры случайно нашел старую новогоднюю открытку. Много лет Владимир активно собирает предметы и украшения, связанные с празднованием Нового года. Сейчас его коллекция насчитывает примерно полторы тысячи украшений.

Открытие – 13 декабря в 13:00.

Когда: с 13 декабря до 20 февраля

Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Спектакль в подвале

Неоднозначную пластическую драму можно будет посмотреть в воскресенье и понедельник в одном из томских подвалов. «Элиза и дикие» – новый проект, полный множества каверзных вопросов для зрителя.

Постановка – это игра контрастов и крайностей, существующих в одном и том же мире. Игра противоречий, создающих целостность одного человека. Игра женщины, хранящей баланс между жизнью и смертью.

Продолжительность действия – не более 60 минут.

Когда: 12-13 декабря

Где: место действия раскрывается при бронировании

Кинопоказы альманаха «Best Thriller Shorts – 2»

16 декабря в зрелищном центре «Аэлита» стартуют кинопоказы нового сборника короткометражных триллеров «Best Thriller Shorts – 2». В альманах вошло четыре картины производства Дании, Испании, Франции и Австрии: «Остановите автобус», «Пассажир», «Параллели», «Бедняжки».

Зрителей ждут страшные тайны и необычные сверхъестественные явления. Если вы любите пощекотать нервы и хотите испытать новые ощущения, вам – сюда.

Возрастное ограничение 16+

Когда: с 16 до 26 декабря

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Выставка молодых художников

Автор:  группа художественного музея Вконтакте
Автор:  группа художественного музея Вконтакте

16 декабря в Областном художественном музее откроется выставка «Регион-70». Там можно будет увидеть работы молодых художников Томска и области в разных видах искусства: станковая живопись, станковая графика, монументально-декоративная скульптура, декоративно-прикладное творчество и не только.

Одна из целей выставки — дать возможность молодым художникам заявить о себе и представить свои работы. Если вы хотите познакомиться с творчеством современных мастеров — приходите в художественный музей до 30 января.

Когда: с 16 декабря

Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Ярмарка новогодних подарков «ОЛИВЬЕmarket»

Фото: 
Автор: 
арт-пространство "Скворечник" -
арт-пространство "Скворечник" -
арт-пространство "Скворечник" -
арт-пространство "Скворечник" -
арт-пространство "Скворечник" -
арт-пространство "Скворечник" -
арт-пространство "Скворечник" -
арт-пространство "Скворечник" -

Если вы планируете обновить елочные игрушки или ищете подарки для родных и близких, можете выбрать их на новогодней ярмарке «ОЛИВЬЕ market». Пройдет она в эти выходные в арт-пространстве «Скворечник».

Томские мастера представят свои работы: ретро-игрушки из ваты, изделия из настоящих растений и перьев в технике гальванопластика, декор с элементами смолы, интерьерные домики из дерева, текстильные игрушки, свечи и чаи ручной работы и не только. 

Время работы ярмарки: с 11:00 до 19:00.

Вход свободный.

Когда: 11-12 декабря

Где: творческое арт-пространство «Скворечник» (ул. Большая Подгорная, 53А)

Концерт «Скрипка в опере»

Самые знаменитые мелодии из мира оперы в переложении выдающихся музыкантов прошлого услышат томичи, которые придут в органный зал на программу «Скрипка оперы». Исполнят оперные фантазии томский пианист Павел Шинкевич и московский скрипач Карен Шахгалдян.

Гость из столицы – один из самых заметных музыкантов современной России, лауреат известных конкурсов. Карен Шахгалдян посетил с концертами более 200 городов в разных странах. С 2006 года – скрипач Трио имени Хачатуряна.

В программе вечера: музыка из опер «Фауст», «Сорочинская ярмарка», «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник» и других.

Возрастной ценз 12+

Когда: 14 декабря в 19:00

Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Выставка авторских игрушек

Любители мишек Teddy и кукол могут посетить выставку авторских игрушек от мастерской «TeddyDom». Она открылась в художественном музее 7 декабря.

Создание игрушек сегодня стало отдельным видом искусства. Вы можете сами в этом убедиться, рассматривая экспонаты выставки. Создатели игрушек — Людмила Некурящева и Алиса Мильденберг, а также другие томские мастера.

Выставку дополнят живописные работы из художественного салона «АртКласс» и работы Юлии Утопленниковой.

Вход свободный.

Когда: с 7 декабря до 30 января

Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

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