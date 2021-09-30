Куда сходить в Томске 1-7 октября

В честь празднования Дня старшего поколения в ЦК ТГУ пройдет показ лирического и немного ностальгического музыкального фильма. Авторы — сотрудники томского университета. Хотите послушать песни советского времени в исполнении солистов капеллы ТГУ, приходите 1 октября в 18:00 в танцевальный зал ЦК ТГУ. Куда еще можно будет сходить в Томске в ближайшие дни читайте в афише.
Напоминаем, что все мероприятия проходят с учетом мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор). Если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома.
Шоу волынок и барабанов City Pipes
Шоу от виртуозов волынок и барабанов смогут увидеть томичи в ближайшую субботу. В Центре культуры ТГУ 2 октября оркестр волынщиков City Pipes расскажет зрителям «Легенды Ирландии и Шотландии». Если вы давно мечтали оказаться в этих странах, то концерт-путешествие перенесет вас туда.
В этот вечер будет звучать народная музыка, драйвовый рок и фантастическая классика в исполнении волынок, барабанов и электрооргана. City Pipes — один из самых востребованных и необычных коллективов. Как говорят музыканты, они мечтают раскрыть все возможности шотландской волынки, которая обладает мощью и неповторимой притягательной силой.
Оркестр волынщиков давал концерты в резиденции посла Великобритании, на Олимпийских играх и стадионе Лужники. Если хотите увидеть City Pipes на томской сцене, успевайте купить билеты.
Когда: 2 октября в 18:00
Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)
Мастер-класс по плетению из растений
Если вы и ваш ребенок любите что-то сделать своими руками, в воскресенье можете посетить мастер-класс по плетению салфетки из трав. Сотрудники Музея истории Томска расскажут о разных способах изготовления травяных полотен и объяснят, чем отличается пучковый от тканого, а сшивной от плетеного. Участники мастер-класса попробуют создать небольшую салфетку из косичек, сплетенных из ситника и сусака. Эту технологию этнографы подсмотрели у тюркских народов Южной Сибири. Если вам хочется ее освоить — приходите на мастер-класс.
Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.
Когда: 3 октября в 13:00
Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)
Фестиваль науки NAUKA 0+
С 4 по 8 октября в Томске пройдет всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Принять в нем участие могут не только те, кто имеет к науке прямое отношение, но и те, кто пока не имеет о ней понятия. Фестиваль науки позволяет исследовать мир и открывать его для себя заново. Маленькие и взрослые смогут найти для себя что-то интересное.
На 25-ти площадках города запланировано около 70 мероприятий в онлайн и офлайн формате. В программе: лектории от томских ученых, занимательные подкасты о науках, квесты, конкурсы экскурсии на предприятия и в лаборатории, научные шоу, творческие мастерские, конференции и много других интересных событий.
В первый день фестиваля в 12 часов все вузы Томска на своих площадках проведут традиционную акцию «Сладкое взамен на научный факт». А школьники могут принять участие в конкурсе рисунков и посетить экскурсии и мастер-классы.
За событиями можно следить и через онлайн площадку фестиваля.
Если вы хотите познакомиться с достижениями науки, знакомьтесь с программой мероприятий здесь.
Когда: 4-8 октября
Где: разные площадки города
«Бардбайки» от Натальи Нелюбовой
Если вы любите концерты, где можно не только послушать песни, но и послушать интересные истории из жизни артиста, обратите внимание на серию концертов нового формата, которые пройдут в ближайшее время в Доме культуры «Томский перекресток». Там музыканты будут делиться подробностями закулисья и рассказывать об анекдотах, которые случаются с ними в реальной жизни.
Первой в ближайшую субботу «Бардбайки» зрителям расскажет Наталья Нелюбова. Томская певица поведает о том, как сыграть концерт с бульдозером, чтобы тот остался доволен, что бывает, если рок-фестиваль загнать в бархатный конференц-зал и запретить спиртные напитки и много других забавных историй. Иллюстрацией к анекдотам из жизни станут песни, которые Наталья исполнит с Валерием Городецким.
Когда: 2 октября в 18:30
Где: ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20)
Фестиваль короткометражек MANHATTAN SHORT
Международный фестиваль короткометражного кино MANHATTAN SHORT стартует 1 октября в зрелищном центре «Аэлита». 10 лучших фильмов смотрят в 500 странах и на 5 континентах. Отличительная черта фестиваля — интерактивное мировое голосование. Лучшую картину выбирают сами зрители.
Первый показ The Manhattan Short Film Festival состоялся в 1998 году прямо на улице Нью-Йорка, в деловой части Манхэттена. А в 2002-ом впервые прошло мировое зрительское голосование и фестиваль стал таким, каким мы его привыкли видеть каждую осень.
Фильмы, представленные на MANHATTAN SHORT, сняты в разных уголках мира и позволяют зрителям путешествовать вокруг света. Подробнее о короткометражках можно почитать здесь.
Когда: с 1 октября
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
Балет «Золушка»
Любители балета в субботу могут сходить на постановку Классического национального русского балета «Золушка». Московские артисты покажут красивую музыкальную сказку, которая понравится и детям, и взрослым.
Балет по сказке Шарля Перро на музыку Сергея Прокофьева появился в Большом и Мариинском театрах гораздо раньше, чем художественные фильмы. Композитор начал работать над музыкой известной сказки с 1940 года. Премьера состоялась лишь в 1945 году. В то время в роли Золушки выступали несколько балерин, в том числе Галина Уланова. Ее исполнением восхищался Борис Пастернак.
Художественный руководитель — Виталий Бутримович.
Когда: 2 октября в 13:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
Выходные в «2+ку»
Когда погода хмурится, хочется согреться теплым чаем или доброй историей. И то, и другое можно найти в театре живых кукол «2+ку». Маленькие актеры и их взрослые коллеги ждут гостей с пятницы по воскресенье.
В первый день октября Анна Хомутинникова из Новосибирска покажет восстановленный спектакль «Соло для Медвежонка». В субботу и воскресенье можно посмотреть спектакли «Про Ежика» Ольги Сигаль, «Как исполняются желания» Ксении Синегубовой и «Соло для Медвежонка».
Подробная афиша — здесь.
Когда: 1-3 октября
Где: театр «2+ку» (пер. Южный, 29)
Пешеходные экскурсии по Томску
В субботу, 2 октября, любители пешеходных экскурсий могут послушать «Сказания Заисточья». Прогулка проходит по историческому району Томска – Татарской слободе. В 18 веке здесь селились купцы, ремесленники и предприниматели. К концу 19 века Татарская слобода стала одним из центров татарской культуры в Сибири. Участники экскурсии посмотрят на памятники деревянной архитектуры и узнают загадочные истории жителей старинных домов. Сбор — в 17:00 у арки Городского сада.
А в воскресенье, 3 октября, можно будет полюбоваться деревянной архитектурой Томска в центре города. Гид проведет вас по купеческим особнякам Елани. Участники экскурсии узнают, как появились дома с драконами и жар-птицами, где располагается самый декорированный терем и «дома-близнецы». Место встречи — у арки Городского сада в 17:00. Обязательна предварительная запись по телефону: 65–72–55.
Когда: 2-3 октября
Где: улицы города