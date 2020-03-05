Куда сходить в Томске с 5 по 9 марта

Полезно

На пороге 8 Марта. По случаю праздника отдел помощи женщинам проводит мастер-класс для детей от восьми до 13 лет. На занятии будут делать букет для мамы. Участие бесплатное, но нужна предварительная запись по телефону или WhatsApp: 8-952-157-6540. Мастер-класс пройдет 6 марта в 16:00 по адресу: ул. Говорова, 76/1. О других событиях Томска в ближайшие дни расскажем в афише.

Праздник охотника «Большой Амикан»

В 2019 году этот праздник вошел в топ-20 лучших событий России. В этом году открылась новая стационарная площадка «Охотничья заимка». Традиционные охотничьи забавы можно наблюдать на берегу реки Кеть.

В личном зачете охотники будут состязаться в конкурсе строганины, стрельбе из арбалета и заездах на снегоходах. Команды сразятся в гастрономическом конкурсе. А гостей угостят охотничьими лакомствами: карауликами, мямликами и кудябликами. Также в программе: викторины на знание охотничьей тематики, выставка собак и мастер-классы, где желающих научать заряжать патроны и ставить ловушки.

Фотографии — с официальной страницы праздника ВКонтакте.

Когда: 7 марта Где: Верхнекетский район, поселок Белый Яр

Выставка графики «Весна с хвостиком»

В любимый кошачий месяц март в областном художественном музее открывается «Выставка с хвостиком». Художница и иллюстратор Анастасия Еременко представит на ней более 40 графических работ из цикла «Истории с хвостиком» — это рисованные котики и кошечки со страниц детских книг и почтовых открыток.

Сегодня у Анастасии более 200 видов сюжетов, главными персонажами которых являются акварельные коты по имени Хвостики. На иллюстрациях художницы коты живут полной жизнью: собирают цветы, едят варенье, занимаются йогой, принимают ванну и путешествуют. «Истории с хвостиком» продолжаются более 10 лет. Многие из первых оригиналов акварелей хранятся в личных коллекциях России и Европы, а открытки давно путешествуют по всему миру.

Открытие выставки — 5 марта в 17:00.

Фотографии взяты с сайта музея.

Когда: с 5 марта по 16 апреля Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

«Игра престолов» на органе

Поклонники «Игры престолов» могут перенестись во времена легендарных Семи Королевств, если освободят для себя вечер 7 марта. В этот день в органном зале Томской филармонии играют музыку самого популярного сериала последних лет. В программе концерта — фрагменты саги Джорджа Мартина и музыка немецкого композитора Рамина Джавади, любимая миллионами поклонников во всем мире.

За органом Мария Блажевич.



Когда: 7 марта в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Игра-квест «Пленница Басандая»

Фото: из официальной группы музея vkontakte

Если вы хотите, чтобы ребенок знал историю родного края с ранних лет, подавайте ее интересно. Один из способов предлагает горожанам Музей истории Томска. 7 марта там пройдет тематическая игра-квест, которая перенесет участников в XVI-XVII века, когда на речке Басандайке жил князь Басандай. Красавица Тома попадает в заточение к страшному хану Басандаю, и для того, чтобы выбраться, ей необходимо испечь любимые пряники хана. Но сложность в том, что в ее темнице совсем ничего нет, и наши герои должны ей помочь: намолоть муку, купить сахар, собрать яйца, найти мед. Ребятам придется отправиться в увлекательное путешествие по разным эпохам истории нашего города, чтобы выполнить все условия и получить в благодарность от спасенной Томы медовые пряники.

Возрастное ограничение 5+

Когда: 7 марта в 13:00 Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

«Нежные песни» для женщин и про женщин

Фото: pixabay.com

Все самые красивые и нежные песни собрали музыканты ансамбля русских народных инструментов «Сибирские узоры». Сыграют они их в женский день — 8 марта.



Концерт «Folk and… нежные песни» включил в себя композиции, которые любят девчонки всех возрастов. Вокалистки Екатерина Дворниченко и Татьяна Кузнецова с помощью музыкантов настроят всех гостей на весну. Художественный руководитель – Николай Кузнецов.



Когда: 8 марта в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Показ короткометражек топ-5 «Oscars Shorts»

Фото: из официальной группы "Аэлиты" vkontakte

В «Аэлите» стартует показ пяти главных короткометражных фильмов премии «Оскар» 2019 года.

Топ-5 игровых и анимационных шедевров легендарной кинопремии включает в себя фильм-победитель, забравший золото, картину-номинант 2020 года, вошедшую в лонг-лист, а также работы участников шорт-листа из Великобритании, Канады и США. Каждый фильм — глубокая история, затрагивающая разные аспекты жизни и поднимающая актуальные проблемы личности и общества.

Фильм-победитель «Кожа» посвящен расовой вражде, «Выходные» — о маленьком мальчике, переживающем развод родителей, короткометражка «Вне рая» — о запретной любви двух подростков, картина «Кийто», номинированная на премию BAFTA, – о чернокожем парне, мечтающем избавиться от криминального прошлого, драма «Лиса» – история о необычной дружбе двух пацанов.



Возрастное ограничение 12+



Когда: 5-15 марта в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

«Забавляем барышень»

Фото: из официальной группы музея vkontakte

Накануне женского праздника самое время поинтересоваться тем, как жили наши бабушки, во что одевались, какими предметами быта пользовались и что сопровождало их на протяжении всей жизни. Все это можно узнать и увидеть в Первом музее славянской мифологии. 7 марта для всех желающих там проведут экскурсию «Женский мир в русской традиции» и мастер-класс по изготовлению куколки на удачу. А потом за чашкой чая можно будет посмотреть этнографический фильм.

Когда: 7 марта в 15:00 Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Выставка комнатных растений