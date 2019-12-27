Куда сходить в новогодние праздники

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Бой курантов, брызги шампанского и поздравления с новым годом уже совсем скоро. Где и когда можно посмотреть фейерверк в новогоднюю ночь в Томске узнайте здесь. О других предновогодних событиях и том, чем можно заняться в нашем городе в длинные январские выходные читайте в афише.

Новогодний забег на 2020 метров

Не знаете, чем заняться днем первого января? Отправляйтесь всей семьей или компанией, которой встречали новый год, в центр города. В 12:00 1 января оттуда стартует новогодний забег «Сердце Сибири». Дистанция — традиционные 2020 метров. Маршрут пройдет по улицам Советской, Герцена и переулку Спортивному. Старт и финиш — Дом ученых.

Принять участие в забеге могут все желающие. Участие бесплатное, но нужна регистрация. Сбор участников — в 11:30 в переулке Томском возле катка.

Когда: 1 января в 12:00 Где: пл. Ново-Соборная

Космический Новый год

Фото: pxhere.com

Открыть тайны Вселенной гостям Томского планетария помогут Робот Айрон, Баба Яга и Дед Мороз. Ребятишек ждет неожиданное новогоднее путешествие по галактике, спасение главного новогоднего волшебника от Черной дыры, поиски праздничной звезды Томска и мюзикл «Большой новогодний переполох».



Подробная афиша программ и запись на них — на сайте Томского планетария или по телефонам: 903439, 901924.

Когда: 28 декабря-4 января Где: планетарий (пр. Ленина, 82А, стр. 1)

Мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза»

На музыкальную сказку, полную приключений, маленьких и взрослых томичей приглашают в большой концертный зал Томской филармонии.



Действие происходит в лесу. Лисичка-золотая косичка, Зайчишка-пытливый умишко и Волчок-спортивный качок наряжают елку и мечтают о встрече с настоящим Дедом Морозом. Сможет ли им помешать злодей Коршун и завистница Ворона? Узнаете, если придете на представление.



Когда: 28 декабря в 15:00 и 2,3,4,5,6,7 января в 13:00 и 16:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Новогодняя программа «ПОТТЕРянный мир»

Фото: из официальной группы музея vkontakte

Поклонники Гарри Поттера и историй про школу юных волшебников, готовьтесь! Главный праздник года вы можете встретить в Хогвартсе. Младшие и средние школьники могут попасть в «ПОТТЕРянный мир». Научная магия, волшебные заклинания, поиск исторических артефактов и много чего еще интересного ждет гостей музея начала наук «Точка шравитации».

Когда: 6 января в 12:00 Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26)

Рождественский шахматный турнир

Фото: pixabay.com

Если к 6 января вам наскучат многочисленные новогодние мероприятия, займитесь зарядкой для мозга. С 6 по 8 января в Доме ученых Академгородка пройдет ежегодный рождественский турнир по шахматам на призы ТПО ТНЦ СО РАН. С каждым годом это событие собирает всё больше участников разного возраста.

Обязательна предварительная регистрация у президента шахматного клуба Владимира Кибиткина по телефону: +7 (909) 5459732.

Когда: 6-8 января Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Новогоднее представление в «Аэлите»

Интерактивную сказку о дружбе и чудесах, которые случаются под Новый год, можно посмотреть всей семьей в «Аэлите». ОдноУх и его друзья вместе с ребятами из зрительного зала отправятся в новогоднее путешествие к домику Дедушки Мороза, чтобы найти потерянные письма. На пути им встретятся жители танцполяны — Ньюденсеры и Черепаха по имени «Ч», весёлые Вьюжки укажут дорогу в сказочный мир и многое-многое другое.



Возрастное ограничение 5+.

Кроме того, в первые дни января в зрелищном центре можно будет посмотреть короткометражки на разных языках с русскими субтитрами. Подробное описание фильмов и расписание сеансов ищите на сайте «Аэлиты».

Когда: 28-29 декабря, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 12 января в 12:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

«Игра 2020. Миссия: Спасти Деда Мороза»

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

На что вы готовы, чтобы выручить главного новогоднего волшебника? Зрителям интерактивного спектакля «Игра 2020. Миссия: Спасти Деда Мороза» придется отправиться в путешествие в захватывающий виртуальный мир. Чтобы создать его, организаторы приготовили 4600 «умных» светодиодов, 142 метров оптического волокна, 12 метровых светящихся шаров. Получились авторские светящиеся костюмы, лазерное, светодиодное и неоновое шоу.

Светящийся подарок каждому зрителю. Бесплатная фотосессия с героями. Хоровод и веселые игры с Дедом Морозом по окончанию шоу.

Когда: 2-8 января Где: ДК «ОблСовПроф» (пр. Ленина, 55)

Хиты французской эстрады от Рене де Ла Гарда

Если вы — поклонник французской эстрады, планируйте посещение концерта популярного эстрадного исполнителя Рене де Ла Гарда. Он был диджеем на дискотеках в Ницце, Каннах и Сен-Тропе. Позже стал профессионально заниматься вокалом. Его первый концерт в Москве с хитами Джо Дассена произвел фурор.

В Томске Рене исполнит известные песни Эдит Пиаф, Ива Монтана, Шарля Азнавура, Лары Фабиан, Патрисии Каас и других.

Когда: 7 января Где: ДК «ОблСовПроф» (пр. Ленина, 55)

Новогодние каникулы в театре «Скоморох»

Фото: из официальной группы театра vkontakte

Многие из нас с детства помнят историю про Рукодельницу и Ленивицу. Вспомнить любимую сказку можно в новогодние праздники в театре «Скоморох». Постановка «Мороз Иванович» и маленьким, и взрослым поможет прочувствовать атмосферу Нового года. Еще одна волшебная история, которую можно посмотреть в длинные выходные, — «Спящая красавица». Сказку Шарля Перро в «Скоморохе» расскажут по-новому. Когда можно посмотреть эти и другие спектакли театра, смотрите афишу на сайте театра.

Когда: с 27 декабря до 8 января Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

В кино в новогодние праздники

«Нотр-Дам». История о том, как недоразумение может изменить жизнь в лучшую сторону. Зритель погружается в суматошный мир главной героини Мод. От нелюбимой работы она приходит к интересному проекту по восстановлению собора Нотр-Дам. Вместо неудачного брака — новая любовь. Все это происходит в Париже.

«Вторжение». Тех, кому интересна тема инопланетного вторжения, заинтересует премьера Федора Бондарчука. Девушка из московского Чертанова становится подопытным кроликом после контакта с пришельцем. Ее мысли, разум и чувства изучают ученые и военные. Но самое страшное, что интересно это и инопланетянам. Под угрозой вся планета.

«Красные туфельки и семь гномов». Прекрасная мультистория для новогодних каникул. Девушка из сказочного королевства нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть — превращаешься в классическую красавицу-принцессу. К чему приведут туфельки героиню можно будет узнать уже 2 января.

Когда: премьеры — 2 января Где: в кинотеатрах Томска

Новогодний «Моцарт с пеленок»

Маленьких меломанов «Моцарт с пеленок» приглашает на новогодние концерты.

28 декабря в 11:00 зрителей ждут «Сказки зимнего леса». Вместе с лесными жителями белочкой, мышкой, дятлом и другими персонажами малыши нарядят елочку и поиграют в снежки. Продолжит мероприятие интерактивный концерт с хороводами. Ансамбль "Камерата" исполнит волшебную музыку, собранную из старинных и современных рождественских композиций.



29 декабря в 17:00 гостей ждет поппури на новогодние темы классических русских композиторов и популярные западные рождественские мелодии. «Щелкунчик», «Зима в июне», «Jingle Bells», «Let it Snow», «Happy new year», «Last Christmas». Впервые в проекте трио — «ConFluCello» — битбокс, флейта, контрабас, виолончель.

5 января в 11:30 в залах художественного музея развернется музыкальный карнавал. Так что, наличие костюмов только приветствуется.

6 января в 11:30 всем предложат «Хорошее настроение» из праздничных песен на русском и английском языках. Поет Виктория Чумакова.



Запись на программу: mozartspelenok.ru.

Когда: 28-29 декабря, 5-6 января Где: областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

«Легенда о Чиполлино» в «ТЮЗе»

Фото: из официальной группы театра vkontakte

Веселые приключения Чиполлино, с которыми нас познакомил Джанни Родари, продолжаются. Если вы придете на спектакль Радиона Букаева в ТЮЗ, то узнаете, как Помидору удалось стать сеньором, каким кум Тыква был в молодости и еще много интересных подробностей. Специально для постановки «Легенда о Чиполлино» музыку пишет Тихон Хренников-младший, правнук известного советского композитора Тихона Хренникова.

Афиша спектаклей на сайте ТЮЗа.

Когда: 27 декабря-8 января Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Новогодние праздники во Дворце творчества

Сказки для маленьких и взрослых томичей приготовили и во Дворце творчества детей и молодежи. Для тех, кому еще не исполнилось шести лет — спектакль «Кошкин дом». Длится он 20 минут. Ставится каждый день в 11:00, 14:00 и 17:00.

Для зрителей постарше — «Сказки дремучего леса». Постановка длится почти час. Время начала спектаклей: 10:00, 13:00, 16:00 час. Точное расписание постановок и работы касс смотрите на сайте Дворца творчества или по телефону: 60-76-20.

После спектакля — игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Когда: с 22 декабря до 6 января Где: Дворец творчества детей и молодёжи (ул. Вершинина, 17)

Выставка «Стеклянная сказка»

Украшения, часы, картины, сувениры — все из стекла. Каждая работа этой экспозиции выполнена в технике «фьюзинг». Высококачественное американское, русское и китайское стекло спекают при температуре 800 градусов по Цельсию, добавляют к нему сусальное золото и всевозможные краски, — так и получается шедевр стеклянного искусства. Посмотреть на его варианты можно уже сегодня.

Когда: до 31 января Где: областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Межрегиональный Медвежий фестиваль

Фото: из официальной группы фестиваля vkontakte

Если вы можете и любите мастерить медведей, то это событие для вас. В Первом музее славянской мифологии в четвертый раз проходит Медвежий фестиваль. Его главные герои — медведи ручной работы. Вместе с творческим конкурсом проходит и «медвежья» культурная программа: мастер-классы, выставки, традиции и поверья, праздники.

Когда: до 31 января Где: Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Зажигаем под «Баян микс»

Виртуозные баянисты Сергей Котков и Ринат Димаев, а с ними известный шансонье и лауреат премий «Шансон года», «Золотой Граммофон» Сергей Войтенко собираются устроить томичам веселый и энергичный вечер после праздничных застолий. В арсенале «Баян микс» — десятки неординарных и зажигательных мелодий. Среди них — оригинальное исполнение мировых хитов, которое запоминается зрителям надолго, причем, не только российским. «Баян микс» — это те самые баянисты, которые выступали на свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль.

Когда: 5 января в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Городской рождественский праздник

Рождество томичам предлагают отметить в центре города. По случаю праздника на сцене площади Ново-Соборной пройдет большой концерт с участием Хора томской духовной семинарии, арт-проекта «Васильев вечер», детских и взрослых творческих коллективов Томска.

Гость праздника — ансамбль казачьей песни «Иверень» под руководством реестрового казака Александра Ковбасы. Также в программе: широкая ярмарка, игры с аниматорами, чай с пирогами и пряниками.

Когда: 7 января в 13:30 Где: пл. Ново-Соборная

«И снова горько!» в Театре драмы