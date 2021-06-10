Куда сходить в длинные июньские выходные. Афиша на 12-18 июня

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Персональная выставка известного томского фотографа Валерия Доронина откроется в областном художественном музее 11 июня. В экспозиции представлено более 70 работ в разных жанрах и на разные темы. О других интересных событиях в Томске в ближайшие дни читайте в афише.

!!! Мероприятия в нашем обзоре проходят с учетом всех мер противоэпидемиологической безопасности. При себе необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маска, респиратор) !!!

Выставка «Корпорация кубиков»

Если ваш ребенок обожает Лего, совершите вместе с ним путешествие в удивительный мир знаменитого конструктора. 17 июня в Томске открывается выставка «Корпорация кубиков». Там можно сыграть в гигантскую Джегу, научиться рисовать 3Д-ручкой, создать Лего-часы, навести порядок с помощью большого экскаватора, окунуться в виртуальную реальность с помощью VR-3D и, конечно, заглянуть в игровую комнату и собрать из тысяч деталей модель своей мечты. А взрослые могут окунуться в детство и пройти несколько уровней в Денди.

Главная фишка выставки – фигуры из конструктора в полный рост: «Стражи Галактики», древнегреческие боги, принцесса Жасмин, герои игр «Майнкрафт» и «Амонг Ас». Маленькие и взрослые посетители полюбуются чудесами света, воспроизведенными конструктором, и заглянут в музей Лего.

На мастер-классах «Корпорации кубиков» детей научат создавать из конструктора не простые фигурки, а настоящие произведения искусства. Стоимость билетов на выставку можно посмотреть здесь.

Телефон для справок: 8-800-222-02-09.

Время работы:

​Пн-Пт: с 10:00 до 20:00

Сб-Вс: с 10:00 до 21:00



Когда: 17 июня до 25 июля Где: ТЦ «Смайл Сити» (ул. Учебная, 48Д, 2 этаж)

Открытие экстрим-сезона в Томске

Фото: Федерация экстремального спорта Томской области ВКонтакте

Федерация экстремального спорта Томской области открывает сезон. Сразу три события ждут любителей ВМХ, МТВ и трюковых самокатов в ближайшие выходные.



12 июня в Томск приедет МТБ-атлет из Читы Женя Курников. Он регулярно катает с известными российскими и зарубежными райдерами, принимает участие в контестах и экстрим-шоу. Один из сильнейших райдеров страны проведет мастер-класс по дерту во Флоупарке в Академгородке. Там же пройдут и соревнования.

13 июня – соревнования по велоспорту-BMX и трюковым самокатам в скейтпарке на нижней террасе Лагерного сада «Раскатка 2021». Начало регистрации для трюковых самокатов с 12:00 до 12:30, в категории велоспорт-ВМХ – с 13:40 до 14:10. Организаторы просят не опаздывать.



Подробная программа мероприятий здесь.

Когда: 12 и 13 июня Где: Флоупарк и нижняя терраса Лагерного сада

Чемпионат города по северной ходьбе

Фото: pixabay.com

Тот, кто предпочитает более спокойный вид физической активности, может принять участие в соревнованиях по скандинавской (северной) ходьбе. Главные требования к участникам: возраст от 18 лет, владение техникой скандинавской ходьбы и наличие комплекта профессиональных палок. Что в него входит, можно посмотреть здесь.

Чемпионат Томска по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» пройдет 13 июня на нижней террасе Лагерного сада. Участники должны будут преодолеть дистанцию в пять километров.

Открытие в 19:00. Соревнования — с 20:00.

Участие в событии платное. Подробности здесь.

Когда: 13 июня в 19:00 Где: нижняя терраса Лагерного сада (ул. Нахимова, 2)

Благотворительный арт-аукцион

15 июня в Томске стартует благотворительный арт-аукцион «Жизнь». В качестве лотов будут представлены работы томских художников, любителей рисунка и живописи, обучающихся детских изостудий и творческих объединений города.

— Эта выставка посвящена моей снохе Лене, которая умерла от онкологии. 15 июня будет год, как ее нет с нами, — рассказывает организатор проекта Лариса Прохорова. — Лена была художницей и очень талантливым человеком, поэтому мы решили почтить ее память, собрав вместе людей творческих и всех неравнодушных. Будем рады, если кто-то еще захочет принять участие в аукционе в качестве автора-дарителя. Все собранные средства пойдут в фонд имени Алены Петровой на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Программа:

13:00-16:00 — свободный просмотр лотов аукциона в Театральном сквере у художественного музея; 16:00-17:45 — концертная программа от Томской филармонии (в лектории художественного музея); 18:00-19:00 — аукцион (в лектории художественного музея).

Распродажа оставшихся лотов продлится до 20 июня.

По всем вопросам обращайтесь к организатору Ларисе: 89138616797 или по телефону: 51-03-52 (Центр музейной педагогики художественного музея).

Когда: 15 июня с 13:00 до 19:00 Где: театральный сквер и художественный музей (пер. Нахановича, 3)



Выставка «Самая обаятельная и привлекательная»

11 июня в 18:00 в Музее истории Томска открывается новая выставка «Самая обаятельная и привлекательная». Ее цель — рассказать об уникальной способности советской женщины быть красивой во все времена. Модницам прошлого века приходилось прилагать немалые усилия в эпоху дефицита, чтобы быть красивыми и оригинальными.

Среди экспонатов выставки: модные журналы, фотографии из личных архивов, коллекция тканей и нижнего белья, за которыми стоит своя история. И, конечно, посетителям представят несколько летних луков «а-ля СССР».

Когда: 11 июня – 31 августа Где: Музей истории Томска

Поэтическая битва авторских стихов

Фото: сайт Дома искусств

Если вам от 16 лет, вы любите творчество Пушкина и сами пишете стихи, можете сразиться в поэтической битве «Вас вызывают на дуэль». Приурочена она ко дню рождения классика, пройдет 12 июня в Доме искусств.

Орудием поэтов станут их собственные стихи. Все участники будут поделены на команды. Лучших авторов и чтецов определит жюри. Участие для поэтов и зрителей бесплатно. Предварительно нужно записаться по телефону: 528-348.

Когда: 12 июня Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Иммерсивная выставка

Фото: сайт Музея славянской мифологии

Ценителей искусства приглашают в Музей славянской мифологии на иммерсивную выставку Юрия Шахояна. «Игра с вечностью» — это полное погружение в мир экспозиции с помощью мультимедийных средств, ощущений и переживаний.

Произведения новосибирского скульптора и ювелира Юрия Шахояна оживают при помощи видеопроекции Виталия Sacred и специально написанной музыки Романа Чёрного. Посетители переносятся в мир скифов и крестоносцев, ацтеков и шумеров. Благодаря теням и свету, музыке и 3D-проекции зрители тоже участвуют в творческом процессе.



Когда: до 31 августа

Где: Музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Пешеходные экскурсии по Томску

В субботу все желающие могут узнать «Тайны и легенды первой улицы Томска», послушать истории о домах, памятниках и судьбах людей, которые жили на улице Бакунина. Место встречи — в 14:00 у Музея истории Томска.

Вечером 12 июня томичей приглашают на новую пешеходную экскурсию «Загадки томских двориков». Здесь гиды обратят ваше внимание не на красоты странных зданий, а именно: на дворы, куда мало кто заглядывает. И напрасно. Участники прогулки узнают, через какой двор проходил подземный ход, по которому сбежал управляющий с мешком золотых монет, и много других тайн. Встреча — в 17:00 у памятника Чехову.

13 июня в 14:00 от Музея истории Томска стартует прогулка-экскурсия по Губернаторскому кварталу. Ее участники увидят жизнь Томска от основания и до наших дней и узнают, где находятся ворота города, какое у нас самое старое каменное здание и еще много чего интересного.

В воскресенье в 17:00 можно полюбоваться деревянной архитектурой Томска и послушать истории гида о купеческих особняках, выполненных в различных стилях. Старт — от арки Городского сада.

Обязательна предварительная запись по телефону: 65-72-55.

Когда: 12-13 июня Где: улицы города

Выходные в «2+Ку»

Фото: театр "2+Ку"

Если вы строите планы на длинные июньские выходные, обязательно включите туда поход в театр «2+Ку». Живые куклы подарят хорошее настроение и маленьким, и взрослым зрителям. Спектакли в театре будут идти все три дня.

Гости театра встретятся с Ежиком, Гномом Огоньком, Котом, мальчиком Дениской и другими героями. Подробная афиша спектаклей на выходные здесь.



Когда: 12-14 июня Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Старые песни о главном

Если вы подпеваете «Ricchi e Poveri», «Baccara» и «Boney M.», знаете наизусть песни Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Софии Ротару, специально для вас 15 июня «Крутятся диски» в органном зале. Любимые песни исполнит ансамбль народных инструментов «Сибирские узоры».

Перенестись во времена веселых дискотек, ярких ботинок и нарядов из журнала «Бурда» можно 15 июня. Если вы не можете сходить вечером в органный зал, присоединяйтесь к онлайн-трансляции концерта на сайте БКЗ.

Когда: 15 июня в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Сказка «Принцесса на горошине»

Фото: ДК "Концертно-театральное объединение"