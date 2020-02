Куда сходить в Томске на выходных

В ближайшие выходные уровень мимимишности будет зашкаливать. В одном месте соберутся десятки кошек всех расцветок и пород. Гостей и участников международной выставки «Магия кошек» ждут шоу окрасов, короткой и длинной шерсти, костюмированные и породные показы и много чего еще. Также пройдут WCF-ринги, где будут соревноваться коты и кошки разных пород. В конце каждого дня — выбор BEST OF BEST в каждой группе животных.



По традиции фонд «Зоозащита» в рамках выставки проведет благотворительный мини-маркет, а также познакомит посетителей со своими подопечными котами и кошками.



О том, как стать участником выставки, вы можете узнать в клубе «Фрейя».





Когда: 15-16 февраля с 10:00 до 18:00

Где: РК «Факел» (ул. Красноармейская, 120)