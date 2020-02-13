Куда сходить в Томске на выходных

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Международный фестиваль керамики в 15-й раз открывается в первом музее славянской мифологии. 14 февраля более 100 мастеров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся в Томске, чтобы обменяться опытом и познакомить томичей со своим искусством. О других интересных событиях Томска читайте в афише.

«Джаз для влюбленных» от ТГУ-62

Фото: из официальной группы коллектива vkontakte

В День Святого Валентина в Центре культуры ТГУ пройдет настоящий праздник любви. Его подарит джаз-оркестр «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера. Музыканты презентуют свою новую программу. В концерте принимают участие солист Северского музыкального театра и лауреат международного конкурса Закир Валиев и эстрадно-джазовая певица Нина Кукарцева.

Музыканты уверены: джазовый вокал с помощью романтических мотивов поможет зрителям с головой окунуться в праздник влюбленных. Ведь ничто так не передает чувства, как музыка.

Когда: 14 февраля в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Алтайские сказки для детей и взрослых

Томский областной художественный музей приглашает детей и взрослых почитать алтайские сказки в окружении картин Григория Чорос-Гуркина. Событие пройдет в рамках выставки «Царственный Алтай», приуроченной к 150-летию художника. Томичи познакомятся с фольклором малой родины самого известного живописца Сибири начала XX века. Перед гостями выступит ансамбль алтайского танца «Алас», в который входят представители алтайского землячества из числа студентов томских вузов. Сотрудники музея прочтут вслух книгу «Алтайские сказки», продолжат — артисты на алтайском языке с синхронным переводом.

Вход по билетам на выставку.

Когда: 15 февраля в 14:00 Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Показ короткометражки «Наставник»

Что происходит, когда подросток вдруг попадает в детский дом? Как он справляется с проблемами, оказавшись один? Что меняется, если на пути героя появляется друг, который становится опорой и помогает по-иному посмотреть на происходящее и свое будущее? На эти вопросы отвечает короткометражный фильм Василия Золотова «Наставник». Он иллюстрирует одноименный проект благотворительного фонда «Меркурия». Фильм снят для того, чтобы привлечь внимание к судьбам детей, оказавшимся без родителей в большом сложном мире.

Показ короткометражки пройдет 15 февраля в киноцентре «Киномакс». Вход по записи. Заявки оставлять здесь. После просмотра можно будет пообщаться с командой фонда и задать все вопросы о проекте «Наставник», который уже несколько лет реализуется у нас в городе.



Когда: 15 февраля в 13:00 Где: кинотеатр «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73)

Показ документального фильма «Лист ожидания»

Фильм режиссера и продюсера Натальи Маханько рассказывает о катастрофическом дефиците доноров костного мозга в стране, о том, как можно стать донором и помочь больным раком крови.

В фильме — три истории больных раком крови и три истории доноров, подаривших онкологическим больным шанс на выздоровление. В картине снялись врачи крупнейшего в России научного центра по проблемам крови — НМИЦ гематологии Минздрава России. «Лист ожидания» сняли на деньги обычных людей: осенью прошлого года проект поддержали 337 человек, в общей сложности было собрано 381,5 тыс. рублей. Оказали финансовую поддержку и несколько организаций.

Для справки: По данным Минздрава, каждый год в России около 30 тысяч человек заболевают раком лимфатической и кроветворной тканей. Регистр доноров костного мозга ничтожно мал: 84 тысячи при населении в 146 миллионов человек. В 2018 году около пяти тысяч человек нуждались в пересадке костного мозга, но сделали ее только полутора тысячам.

Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.

Когда: 16 февраля в 14:30 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Поездка на Звездный ключ

Фото: сайт ООПТ Томской области

Тех, кто не любит сидеть дома в выходные, Клуб вольных туристов приглашает в воскресенье на загородную прогулку по сибирской тайге. Цель — дойти до памятника природы Звездный ключ, который располагается в Ларинском заказнике. Источник бьет с высоты около двух метров и каскадом спускается вниз по травертиновым ступеням. Все желающие смогут напиться чистой родниковой воды, а самые смелые — окунуться в Тугояковку. С собой иметь чай и вкусности.

Экскурсия платная. Запись обязательна.

Когда: 16 февраля в 10:00 Где: сбор у корпуса ТПУ № 10 (пр. Ленина, 2)

Концерт атмосферной музыки

Эмбиент-формация «Спираль времени» совместно с проектом «Туманность» представляет традиционный зимний концерт атмосферной музыки. Гостям готовят особую тихую программу. Ее цель — погрузить присутствующих в состояние внутреннего созерцания и тихих размышлений о вечном. «Спираль времени» смахнет пыль с некоторых редких и никогда не исполнявшихся треков, а «Туманность» концептуально отразит контрасты настроений и переживаний жизни.

В месте проведения бонусом имеется смежная комната, из которой открывается отличный вид на ночной город. Можно занять места и там. Вход платный. Записаться на мероприятие можно здесь.



Когда: 15 февраля в 19:00 Где: #ПРОСТОЛАМПА (пр. Комсомольский, 70/1, 6 этаж, офис 615)

Международная выставка «Магия кошек»

В ближайшие выходные уровень мимимишности будет зашкаливать. В одном месте соберутся десятки кошек всех расцветок и пород. Гостей и участников международной выставки «Магия кошек» ждут шоу окрасов, короткой и длинной шерсти, костюмированные и породные показы и много чего еще. Также пройдут WCF-ринги, где будут соревноваться коты и кошки разных пород. В конце каждого дня — выбор BEST OF BEST в каждой группе животных.



По традиции фонд «Зоозащита» в рамках выставки проведет благотворительный мини-маркет, а также познакомит посетителей со своими подопечными котами и кошками.



О том, как стать участником выставки, вы можете узнать в клубе «Фрейя».

Когда: 15-16 февраля с 10:00 до 18:00 Где: РК «Факел» (ул. Красноармейская, 120)

Вечер итальянской музыки

Фото: pxhere.com

Вечером 16 февраля Томский академический симфонический оркестр приглашает вас в Италию – страну солнца, моря и хорошей музыки. Вас ждет необычное звучание: симфонический оркестр и гитара. За пультом оркестра – молодой дирижер Фаузия Тажина. В программе вечера – сочинения, которые открывают музыкальный мир Италии с разных сторон. В том числе и одно из редко исполняемых произведений — концерт для гитары с оркестром итало-американского композитора Марио Кастельнуово-Тедеско. Это произведение – прародитель современной неоклассики. Эксперты отмечают, что музыкальный стиль итальянского пианиста характеризуется сочетанием неоклассицизма и романтизма.



Италия XIX столетия будет представлена в концертной программе знаменитой «Кампанеллой» Паганини. Солирует сибирский скрипач-виртуоз Семен Промое.



Когда: 16 февраля в 18:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Фестиваль народного творчества

Фото: из группы ДНТ vkontakte