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Куда сходить на шопинг в Томске, чтобы купить к Новому году все и сразу?

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Новый год стремительно приближается. Итоги года, рабочие отчеты, завершение проектов и подготовка к утренникам. Что делать, если в будничной суете вы ничего не успеваете и уж тем более не имеете свободного времени, чтобы ездить в магазины по всему городу? Прийти в ТРК «Лето». Сотни идей для подарков, десятки магазинов с одеждой, парфюмерией, ювелирными изделиями, косметикой и товарами для дома. И главное — QR-коды для входа не требуются.

Новогодний образ

В магазинах торгово-развлекательного комплекса вы сможете подобрать не только праздничный наряд для корпоратива, вечеринок с друзьями и застолья с родными, но и комфортную новогоднюю одежду, в которой проведете предстоящие длинные выходные. Пайетки и блестки, плюш и помпоны, шерсть и шелк — вещи на любой вкус и повод.

Куда идти? Befree, Zarina, Sinsay, Gloria Jeans и Funday. 

Приятным бонусом для посетителей станут сезонные скидки и распродажи, подробнее узнать о которых можно на официальных сайтах магазинов.

Подарки найдутся для каждого

Уже решили, что подарите своим близким, друзьям и коллегам? Если да, точно найдете это в «Лето». Нет? Вдохновитесь обилием товаров и придумаете.

Техника и гаджеты? Двери «М.Видео» открыты для вас.

Уютный свитер, новогодняя пижама или бижутерия? Befree, Zarina, Sinsay, Gloria Jeans и Funday.

Ювелирные изделия, косметика или товары для ухода за собой? «Летуаль» и Sokolov.

А может быть подарить посуду, ароматные свечи или декор для дома? Добро пожаловать в Kuchenland Home и «Томлад».

Новогоднее преображение дома

В подготовке к Новому году и создании подходящего настроения важно и то, что вас окружает. Праздничный декор дома, новая новогодняя посуда и милые статуэтки отлично справятся с задачей.

Куда идти? В Kuchenland Home, Sinsay и «Томлад».

ТРК «Лето» уже подготовился к Новому году — интерьеры комплекса украшены новогодним декором, в здании открыт елочный базар. Можно просто наслаждаться праздничной атмосферой, а можно сделать красочные фотографии.

Также каждые выходные до Нового года на территории ТРК разворачивается новогодняя ярмарка, где можно приобрести изделия томских мастеров. А с пятницы по воскресенье в «Лето» работают аниматоры — Дед Мороз и Снегурочка.

«Лето» ждет всех!

Адрес: улица Нахимова, 8, строение 13.

Часы работы: каждый день с 10:00 до 22:00

Телефон: 8 (3822) 500-255

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