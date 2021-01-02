Куда сходить и что посмотреть в Томске. Большая афиша мероприятий на новогодние праздники

Полезно

Новый год наступил. И хотя, карантинные ограничения не сняты, все равно наступает вопрос: чем занять ребенка и куда выбраться.

Главное, не забывайте маски, мойти руки и соблюдайте социальную дистанцию.

Онлайн-мероприятия

Мэрия Томска подготовила больше 200 онлайн-мероприятий для детей и подростков. Это викторины, мастер-классы, выставки, показы спектаклей.

Так 2 января дом культуры «Маяк» в 14.00 проведет видеоподкаст «Чем заняться в праздники». Организаторы анонсируют его, как подборку развлечений для тех, кому надоело доедать салаты и смотреть голубой огонек. Трансляция будет доступна на Ютуб-канале по ссылке.

В этот же день, но в 15.00 в Инстаграм-аккаунте Томского перекрестка пройдет шуточная викторина «Помню — не помню».

С 3 по 5 января муниципальная библиотека «Дом семьи» проведет викторину «Зимние сказки на голубом экране». 4 января можно будет посетить виртуальную экскурсию «Мифы и легенды Рождества». А 5 января на базе библиотеки «Фрегат» пройдет мистический час «Таинственные святки».

6 января библиотека «Центральная» покажет виртуальный калейдоскоп открыток 19 века «Под сиянием Рождественской звезды».

8 января, в дни Святок Дом культуры «Маяк» подготовил для зрителей прямой эфир о гаданиях. Ведущие эфира расскажут и покажут зрителям, как гадали в старину и как гадают в современном мире.

В разные дни пройду мастер-классы по рисованию, изготовлению кукол, рождественских сувениров. С полным перечнем мероприятий, а также временем и местом можно ознакомиться на сайте мэрии Томска.

Что в кино?

Самая долгожданная новинка — сказка «Последний богатырь: Корень зла». Предыдущий фильм, «Последний богатырь», стал кассовым хитом 2017 года, собрав в прокате более 1,7 млрд рублей и установив на момент выхода рекорд по сборам за всю историю российского проката.

В центре сюжета — по-прежнему Иван. Выяснив, что он сын знаменитого богатыря, но без знаменитой силы, Иван разрывается на части между миром реальным и миром сказочным. А тем временем в сказочной стране пробудилось древнее зло, и, чтобы спасти своих новых друзей и близких, Ивану придется вновь отправиться на подвиги. В команде героев пополнение: выручать народ из беды помогают Финист и боевой Колобок, а на стороне зла вместе с княгиней Варварой сражается бывшая домработница Ивана, Галя, ставшая опасной колдуньей.

Одновременно со второй частью франшизы снималась третья. «Последний богатырь 3» выйдет в конце декабря 2021 года.

Какие новогодние каникулы без проекта от студии «Мельниц». В этом году выходит десятым фильмом «богатырской» франшизы.

Конь Юлий решил жениться. Да не на ком-нибудь, а на любимой кобылице султана Рашида. Их знакомство произошло на границе, когда Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович спасали султана от разбойников. Но пока у Юлия любовь, у богатырей — депрессия: в том сражении победил силач-хитрец Асхан. А коню срочно нужны титулованные сваты для невесты царских кровей! Пришлось падать в ноги к князю киевскому. Но у того своих забот хоть отбавляй: объявились кредиторы, а казна-то пустая. Однако Юлий не сдается и вместе с другом, ослом Моисеем, решает украсть князя и заставить его стать сватом.

Для любителей боевиков в прокат выходит экшн-комедия «Охота на Санту» с Мэлом Гибсоном в главной роли. Для Санта-Клауса настали трудные времена. Хороших детей с каждым годом становится все меньше и меньше, а дарить подарки малышам, которые сжигают дома или устраивают аварии на дорогах, он не имеет права. Поэтому количество рождественских доставок постоянно уменьшается. Вместе с ними тает и размер государственной субсидии. Тут жесткие правила: сколько подарков развез, столько денег и получил. Есть и еще одна проблема — дети, которым не нравятся подарки от Санты. Один из них разозлился настолько, что заказал Клауса киллеру по кличке Снеговик. И теперь судьба Рождества зависит от того, сможет Снеговик убить Санту или нет.

Что в театре?

2 января в 13 и 16 часов и в 10 и 13 часов в воскресенье в театре драмы покажут постановку «Тайна старого сундука». Это история о братьях-гномах и зайце, который случайно выпустил на свободу вредную ведьму.



2, 3 и 5 января в 13 часов и 4 января в 16 часов в БКЗ покажут мюзикл «Морозко». Над созданием работали режиссеры, балетмейстеры и художники из Санкт-Петербурга и Новосибирска, а Томский симфонический оркестр создал музыкальное оформление сказки.

В 12 часов 2 января, а также в 10 и 12 часов 3, 5 и 7 января в камерном зале филармонии ансамбль русских народных инструментов «Сибирские узоры» представит сказку на новый лад «По щучьему велению». Сказочник — Юрий Орлов, артист театра куклы и актера «Скоморох».

Со 2 по 10 января в 16 часов в «Аэлите» состоится премьера семейного спектакля от театра «Лес» — новогодний детский спектакль «Искпедиция к Северному Полюсу», поставленного по мотивам книги «Винни Пух и все-все-все».

В 10 и 18 часов 4 и 9 января, а также в 11 и 13 часов 7 января в ТЮЗе пройдут гастроли организации творческого процесса «ОткрытО!» с постановкой «Федя Булкин». Это история о серьезном мальчике, который старается все доказать, разузнать и проверить. Обязательна предварительная запись по телефонам: 210-333, 527-950.

В 13 и 16 часов 4 января и 10 и 13 часов 5 января в театре драмы покажут сказку по мотивам приключенческой повести Отфрида Пройслера «Маленькая Баба-яга». Это история о шаловливой, доброй и справедливой ведьмочке, которая нарушает все правила, принятые в обществе ее старших коллег.

В 10 часов 5 января, а также в 10 и 18 часов 8 января в ТЮЗе покажут спектакль «Маленькие человечки», поставленный по сказке братьев Гримм. Владимир Бутаков, режиссер спектакля, расскажет эту сказку языком игрового и теневого театра.

В 13 и 16 часов 6 января, в 10 и 13 часов 7 января, а также в 10 часов 8 января в театре драмы покажут музыкальную сказку о любви и дружбе «Как Иван за счастьем ходил». Вместе с обитателями волшебного леса Иван Седьмой сразится со злодеем Ненаша, спасет красавицу Дуню и поможет вернуть в сказочный мир порядок и доброту.

7 января в 19 часов в органном зале филармонии состоится концерт «Рождественские истории». В программе: колядки, песни, гимны, сочинения Баха, Бортнянского, Боельмана, Жигу, Мендельсона, Рейнбергера, Серова, Сен-Санса, Штамма и других.

8 января в 12 и 15 часов в пятницу и субботу в ТЮЗе будет идти постановка по книге британского классика Редьярда Киплинга «Маугли». А 9 января в 11 часов в ТЮЗе можно посмотреть музыкальный спектакль «Кентервильское привидение», поставленный по мотивам сказки Оскара Уайльда.

Другие мероприятия

Со 2 по 10 января с 12 до 14 часов в сельском парке «Околица» будет проходить развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп».