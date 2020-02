Куда сходить в Томске на выходных

Хотите погрузиться в Средневековье? Отправляйтесь на шоу Gregorian opera «The Mirror of enigma». Вас ждет аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых хитов «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein». Мистика григорианского хорала, красота европейской готики и многогранность нью-эйджа ставят Gregorian opera «The Mirror of enigma» в ряд лучших мировых шоу.



Пение хора «ENCHANTED VOICES», сильный голос Ksana, виртуозная игра музыкантов, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп – эта музыкальная история, воплотившая музыкальные традиции Европы, не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.



Когда: 28 февраля в 19:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)