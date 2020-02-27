Куда сходить в Томске на выходных

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Поесть блинов, сразиться в боях подушками, влезть на столб за подарками и сжечь самое большое в городе чучело Зимы – все это можно будет сделать в выходные. Томск отмечает Масленицу. О других интересных событиях в ближайшие дни читайте в афише.

Выставка «Томская «блошка»

Каждая вещь на блошином рынке – это история. И пусть большая часть экспонатов напоминает хлам, среди них всегда можно найти какое-то сокровище. Отправиться на поиски такого могут и томичи. 28 февраля в музее истории Томска открывается свой блошиный рынок.

Новая выставка «Томская «Блошка»: в поисках сокровищ» посвящена вещам, в которых чувствуется время. Здесь можно встретиться со своим детством или найти предметы, которыми пользовались наши бабушки: коллекция самоваров, антикварная мебель в стиле модерн и кованая мебель начала ХХ века, старинные книги с автографами авторов и картины томских художников, редкие экслибрисы, фотоаппараты, печатная машинка Ундервуд и много других удивительных вещей.

28 февраля в 17.00 – открытие выставки. Гостей ждёт рассказ об удивительных экспонатах выставки, просмотр тематических видеоматериалов и квест «Как найти сокровище».

Фото — с официальной страницы выставки ВКонтакте.

Когда: с 28 февраля Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Концерт студии «Акцент»

Известные песни и новые композиции в исполнении солистов, дуэтов, трио, квартетов и многоголосых ансамблей можно будет услышать на концерте студии «Акцент». Музыкальная студия уже почти 30 лет «кует» таланты в нашем городе. Бардовская и эстрадная музыка, акустический рок и вокально-инструментальное исполнение — артисты студии работают в разных направлениях под руководством Юрия Миргородского.

1 марта студия «Акцент» приглашает всех на новую программу «И это время называется весна». Руководитель – Юрий Миргородский, ведущая концерта – Наталия Цепилевич.

Когда: 1 марта в 18:00 Где: хрустальный зал музыкального колледжа им. Эдисона Денисова (пр. Ленина, 111)

Geek-ярмарка от фестиваля «Con.версия»

Если вы фанат комиксов, увлекаетесь фэнтези, жить не можете без аниме и манги и знаете, что такое «k-pop», значит, это событие для вас. На Geek-ярмарке можно найти все, что относится к Geek-культуре.

29 февраля во Дворце зрелищ и спорта пройдет 21-я ярмарка. Она соберет более пятидесяти магазинов из разных городов Сибири в одном месте. Это значит, что у поклонников косплея будет возможность посмотреть, примерить и пощупать товар своими руками.



Вход на ярмарку свободный.

Фото — со страницы ярмарки ВКонтакте.



Когда: 29 февраля в 13:00 Где: Дворец зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126)

Оперетта «Летучая мышь»

В первый день весны на томской сцене можно будет услышать одно из самых знаменитых творений Иоганна Штрауса – «Летучая мышь». Оперетта австрийского композитора считается одним из лучших произведений в этом жанре.



Сюжет «Летучей мыши» актуален во все времена. Он описывает вечные проблемы семейного быта и супружеских отношений, любви и ревности, радости и разочарований. Пикантная ситуация, в которую попадают главные герои, открывает перед зрителем всю палитру эмоций. На томской сцене легендарное произведение Штрауса сыграют артисты московских музыкальных театров.

Когда: 1 марта в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Дискотека «Союз»

«Зажигали» на дискотеках в 80-е и 90-е годы прошлого века? У вас есть шанс на несколько часов перенестись в прошлое и оказаться на празднике в школьном спортивном зале или на танцполе в доме культуры. Только хиты будут звучать не из магнитофонов, а вживую. Кумиры конца прошлого века выступят с концертом в Томске. В одном концерте соберутся больше 20 артистов: Татьяна Овсиенко, Алена Апина, Кай Метов, группы «Белый орел», «Божья коровка» и экс-«Фристайл».

Когда: 1 марта в 19:00 Где: Дворец зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126)

Выставка макрофотографии

В областном художественном музее пройдет первая персональная выставка макрофотографии Веры Леонтьевой «Мир под нашими ногами». Основная мысль фотопроекта — показать зрителям сложное и прекрасное в своем разнообразии существование целого мира пауков, насекомых и других маленьких, но полноправных хозяев нашей планеты, чья жизнь обычно протекает вне поля зрения человека.

В залах музея будут представлены фотографии, сделанные автором на территории Томска и в пригородной зоне за последние десять лет. Из фотоархива, насчитывающего около тысячи кадров, отобраны около сотни наиболее выразительных и разнообразных. «Ни одно насекомое при фотосъемке не пострадало, — утверждает автор проекта. — Практически все сфотографированы в естественных условиях обитания».

Открытие выставки – 29 февраля в 17:00.

Фотографии — с сайта музея.

Когда: 27 февраля – 25 марта Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Gregorian opera «The Mirror of enigma»