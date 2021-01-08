Добрые новости
08 января,
2021
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Куда обращаться в Томске при травме глаза

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Много глазных травм из-за неосторожности с пиротехникой происходит в дни новогодних каникул, – пишут в телеграм-канале областного департамента здравоохранения @oblast_zdorovya. Не смотря на то, что Новый год настал, салюты и фейерверки продолжают каждый вечер греметь в томских дворах.

– По статистике 30-50% пострадавших от фейерверков – это дети, – комментирует руководитель офтальмологического медицинского центра ТОКБ Ирина Елманова. – Обычно такие травмы носят тяжёлый характер и зачастую проводят к необратимой потере зрения. Призываем вас категорически не допускать детей к использованию пиротехнических изделий, включая бенгальские огни. 

Куда обращаться в Томске при травме глаза
Фото: @oblast_zdorovya

В случае получения травмы глаза и любых других патологий органа зрения, требующих​ экстренной медпомощи, томичи могут обратиться в кабинет неотложной офтальмологической помощи. Он располагается по адресу: ул. Ивана Черных, 96, первый этаж главного корпуса Томской областной клинической больницы. Кабинет​ работает круглосуточно без выходных.


Иметь при себе: документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении) и полис ОМС.


При обращении за неотложной помощью необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в ожидании осмотра.

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