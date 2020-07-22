Куда лучше вложить деньги под проценты в 2020?

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Никто не хочет рисковать собственным капиталом, который был накоплен тяжелым трудом. Но и хранить его в условиях растущей инфляции не выгодно. Что в такой ситуации делать? Куда лучше вложить деньги под проценты? У непрофессиональных инвесторов небольшой выбор в этом плане. Самые популярные варианты: вложить под проценты в банк;

купить валюту;

приобрести драгоценные металлы;

инвестировать в акции и облигации;

купить готовый бизнес.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы сделать правильный выбор, нужно подробно разобрать каждый вариант инвестирования денег под проценты.

Открытие депозита в банке

Финансовая организация устанавливает низкие проценты на вклады. Они постоянно снижаются, хотя раньше банки боролись за вкладчиков, предлагая им нереальные на сегодняшний день 17-19% годовых. Тогда им нужны были ликвидные средства. Сейчас же ЦБ снижает общий процент и остальным финансовым организациям приходится играть по этим правилам. Банки с самыми высокими годовыми:

Тинькофф – до 5%;

Кредит Европа Банк – 6%;

Почтобанк – 4,8%;

Банк Россия – 5%;

БКС – 4,8%;

Металлинвестбанк – 4,8%.

Учитывая вышеуказанные цифры можно сказать, что это малоприбыльный способ вложения денег под проценты. Он подойдет людям, не ждущим большой прибыли в ближайшие годы и желающим получать стабильный доход без лишнего риска. Если вас интересуют более высокие проценты, то смотрите инвестиционные банковские услуги .

Покупка валюты

Курс валют зависит от множества объективных факторов – решений ЦБ, выборов, экономических кризисов, значимых политических событий. Заработать на подобных вложениях достаточно сложно. Ведь резкие скачки стоимости иностранной валюты случаются редко, а стабильное падение происходит часто. При этом, покупая валюту (доллары, евро и др.), инвесторы защищают себя от неожиданной девальвации национальной валюты.

Приобретение драгоценных металлов

В их число входят – палладий, золото, платина, серебро. Покупка металлов сопровождается минимальными рисками. Этот вариант подходит для тех, кто хочет сохранить капитал и получить прибыль в долгосрочной перспективе (чрез 5-15 лет). Можно купить драгоценные металлы у банка. Правда они останутся на хранение у финансового учреждения. Взамен вы получите обезличенный металлический счет. На нем будут храниться средства, которые вы предоставили банку, когда оформляли покупку драгметаллов. Доходность инвестиций будет зависеть от мировых котировок.

Акции и облигации

Чтобы купить акции компании на фондовой бирже, физическому лицу нужно заключить соглашение с брокером, имеющим лицензию на ведение торговли. Это может быть банк либо частная компания. После подписания договора следует пополнить счет и указать брокеру, какие именно акции необходимо приобрести. Котировки акций нестабильны. Поэтому такой способ инвестирования считается рискованным, но при этом очень прибыльным.

Облигации менее рискованные. Они приносят среднюю прибыль. Их продает государство по определенной стоимости. Любой гражданин может приобрести облигации, тем самым дав в долг государству. За это владельцу облигаций будет начисляться процент (он превосходит годовые по банковским вкладам).

Готовый бизнес