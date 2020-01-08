Крысы дома: «за» и «против»

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Шоколад, шампанское, корица — это не только элементы изысканного фуршета или модные цвета сезона. Это оттенки окраса декоративных крыс и мышей. Сегодня их десятки. И селекционеры заботятся о том, чтобы число это с каждым годом увеличивалось, как и количество пород. Маленькие хвостатые питомцы пользуются большой популярностью во всем мире. Об особенностях поведения и о том, как содержать мышек, крыс и «супер-мышей», нам рассказали их хозяева.

Наталья Иванова, владелица декоративных крыс:

— Насколько сначала я была против крыс дома, настолько теперь восхищаюсь ими. Убеждена, что это одни из самых умных животных. Они всегда отзываются на свое имя, у каждого свой характер. Могут обижаться или хитрить, если нужно. Интеллект у них прямо в глазах видно. Я часто сажу крысенка на плечо, он любит закапываться в волосы. Очень ласковые животные.

Крысы должны жить парами. Если не хотите потомства — однополыми. У меня, к примеру, сейчас живут Эдвард с Джейком и Бэлла с Эсми. Прогуливаются по квартире крысомальчики и крысодевочки по отдельности.

Мария Избицкая, владелица крыс породы дамбо:

— Крысы дамбо — это очень умные и любопытные животные. Они стараются быть ближе к людям, тянутся к другим домашним животным, дружат с ними. Наш крысенок Сэм, например, любит сидеть верхом на собаке. Особенность дамбо в том, что они не подпускают к себе другие породы крыс, не уживаются с ними. Но в одиночестве тоже жить не могут. Если поселить такую крысу одну, она больше года не проживет. Поэтому селят их парами. У нас живут Сэм и Ася. Недавно у них родилось 11 крысят. Очень интересно наблюдать за ними.

К еде эти крысы очень неприхотливы. Кушают то же, что и мы: суп, овощи. Любят колбаской полакомиться.

Полина Новикова, владелица атласных мышек:

— Когда дети решили завести мышей, я была в шоке. Боялась даже. На деле они оказались такие милые, блестящие малыши, приятные на ощупь. Сатиновые или, как их еще называют, атласные мышки, конечно, не такие умные, как крысы. Но это компенсируется лаской. Они не кусаются, очень симпатичные. Когда привыкают к хозяевам, их легко приручить: берешь за хвостик и садишь на руку. Со временем они могут долго сидеть на ладони или на плече.

У них темпераменты и характеры разные, как и у людей. Бывает, дерутся в клетке двое. Потом рассадишь их с другими соседями — идиллия. Любят лапки мочить в водичке, умываться и целоваться. Как люди.

Ухаживать за ними проще простого: чистить клетку, вовремя менять наполнитель и кормить/поить. Едят все: и свой корм, и овощи, и фрукты. Единственное, я прошу людей, чтобы мясом не кормили, потому что тогда пахнуть начинают.

Наши Сникерс и Гермиона уже четыре раза становились родителями. По 7-8 мышат у них рождается. И так почти каждый месяц.

Анастасия, владелица мастомисов:

— Мастомисы – это что-то среднее между крысой и мышью. Отдельный вид. Его главные отличия от хвостатых собратьев – нет характерного мышиного запаха, живут немного дольше мышей и не подвержены крысиным болезням.

Уход такой же, как за другими грызунами. Я кормлю своих питомцев сухой кормовой смесью, каждый день даю овощи и фрукты, пару раз в неделю вареное мясо. На запах это никак не влияет. Его нет совсем.

Мастомисы не такие ручные, как крысы, но и не агрессивные. По интеллекту они тоже что-то среднее между мышкой и крысой.