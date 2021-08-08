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Главная Полезно Котята, коты и кошки ищут дом
Полезно

Котята, коты и кошки ищут дом

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

8 августа отмечается Всемирный день кошек. Хозяева угощают своих питомцев и дарят им внимание и ласку. Но есть животные, которые попали в сложную жизненную ситуацию – оказались на улице. Главный подарок, который они хотели бы получить в свой праздник – попасть в заботливые руки и обрести дом.

В день кошек мы решили сделать подборку усатых-полосатых, которые сейчас живут в частных приютах и домах волонтеров. Все они ждут, когда за ними придет хозяин. Если среди этих котиков и кошечек вы увидели «своего» питомца, обращайтесь к Ларисе Прохоровой по телефону: 89138616797.

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Все питомцы здоровы. Взрослые животные стерилизованы. Если берете маленьких котят, то возможна скидка на кастрацию\стерилизацию.

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