Кошки и коты ищут дом

Полезно

Если вы ищете друга, то присмотритесь к этим малышам и пушистикам постарше. Все они оказались в непростой жизненной ситуации и с нетерпением ждут, когда у них появится свой человек и дом, в котором они будут чувствовать себя в безопасности.

Если вы поймете, что среди этих кошек и котов есть тот, кто вам нужен или просто захотите помочь бездомным животным – обращайтесь к Ларисе Прохоровой по телефону: 89138616797.

Алехандро. Этому котику примерно семь месяцев. Он здоров, привит, кастрирован. Как говорят волонтеры, у которых Алехандро живет на передержке, характер у парня золотой. Он любит и поиграть, и понежиться на руках у хозяина.

Ангелина. Ей около года. Найдена на улице. Стерилизована, питается готовыми кормами. Кошка очень активная, веселая, игривая. При этом видно, что воспитанная. Пользуется двумя лотками.

Этим симпатичным девочкам около полутора месяцев. Малыши очень хотят попасть в добрые руки. Кушают сухой и влажный корм. Лоток знают на «отлично».

Кошечке полтора года. Она очень ласковая, мурлыкает так, что хозяин сразу же забудет про все заботы. Кушает все, к лотку приучена. Стерилизована. Ждет заботливых хозяев. Отдается в квартиру или в частный дом без самовыгула.

Кошкам-подружкам по семь месяцев. Обе привиты, стерилизованы. Бело-серую зовут Яшма. Она активная, любопытная, любит играть. Черная — Баунти — более спокойная, постоянно мурчит. Девочки ждут своих хозяев, которым они станут верными друзьями.

А это — кошка Морошка. Ей примерно четыре года. Стерилизована, привита. Очень спокойная, не любит навязчивости. Станет хорошей спутницей взрослому человеку, ведущему размеренный образ жизни.

Ася — домашняя кошечка. Ей срочно нужен новый дом с добрыми людьми или длительная передержка, — хозяйка вынуждена уехать из города и не может взять ее с собой. Ася — очень добрая, ласковая и не навязчивая. К лотку приучена, даже кушает аккуратно. Придёт на зов, когда вам это будет нужно, одарит нежным взглядом и успокоит тихим мурчанием. В меру любопытна. Может быть активна, но в большей степени будет копировать состояние своего хозяина.

Из этой троицы без дома остались только двое. Рыженькая кошечка очень спокойная. Котик, который лежит посередине, игривый, настоящий охотник: рычит на игрушечную мышку и любит мясо. К лотку приучены.

Этой ласковой и умной кошечке восемь месяцев. Она все время смотрит в окно в ожидании своего человека. Кушает все, ходит только в лоток. Приглядитесь, может, именно эту красотку вы ищете.

Эта милая кошечка родилась 1 марта. Очень ласковая, игривая. Кушает уже самостоятельно, активно приучается к лотку. Ждёт, когда за ней придет заботливый хозяин.

Кошечке два месяца. Активная и очень контактная, не боится человека. Кушает самостоятельно, лоток уже знает. Есть возможность в будущем провести стерилизацию со скидкой.

Очаровательный малыш родился в середине марта. Умненький, активно познает мир. Ест самостоятельно, аппетит отменный. Ждёт своего человека, с которым можно поиграть и полежать на диване.

Знакомьтесь, это — Тоша. Брутальный шикарный кот шести лет. Ест все, но предпочитает все же домашнюю пищу. Лоток знает хорошо. Волонтеры рекомендуют брать Тошу в семью без питомцев.

Этим трем красоткам нет еще и года. Все кошечки аккуратные, стерилизованные. Девочки очень ласковые и игривые.

Этому маленькому усатому джентльмену в черном фраке четыре месяца. Он интеллигентный, аккуратный, но в силу возраста любопытный и активно познает мир. В еде не прихотлив, к лотку приучен. Есть возможность кастрировать кота со скидкой.