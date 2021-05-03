Добрые новости
03 мая,
2021
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Кошки и коты ищут дом

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Если вы ищете друга, то присмотритесь к этим малышам и пушистикам постарше. Все они оказались в непростой жизненной ситуации и с нетерпением ждут, когда у них появится свой человек и дом, в котором они будут чувствовать себя в безопасности.


Если вы поймете, что среди этих кошек и котов есть тот, кто вам нужен или просто захотите помочь бездомным животным – обращайтесь к Ларисе Прохоровой по телефону: 89138616797.

Кошки и коты ищут дом

Алехандро. Этому котику примерно семь месяцев. Он здоров, привит, кастрирован. Как говорят волонтеры, у которых Алехандро живет на передержке, характер у парня золотой. Он любит и поиграть, и понежиться на руках у хозяина.

Кошки и коты ищут дом

Ангелина. Ей около года. Найдена на улице. Стерилизована, питается готовыми кормами. Кошка очень активная, веселая, игривая. При этом видно, что воспитанная. Пользуется двумя лотками.

Кошки и коты ищут дом

Этим симпатичным девочкам около полутора месяцев. Малыши очень хотят попасть в добрые руки. Кушают сухой и влажный корм. Лоток знают на «отлично».

Кошки и коты ищут дом

Кошечке полтора года. Она очень ласковая, мурлыкает так, что хозяин сразу же забудет про все заботы. Кушает все, к лотку приучена. Стерилизована. Ждет заботливых хозяев. Отдается в квартиру или в частный дом без самовыгула.

Кошки и коты ищут дом

Кошкам-подружкам по семь месяцев. Обе привиты, стерилизованы. Бело-серую зовут Яшма. Она активная, любопытная, любит играть. Черная — Баунти — более спокойная, постоянно мурчит. Девочки ждут своих хозяев, которым они станут верными друзьями.

Кошки и коты ищут дом

А это — кошка Морошка. Ей примерно четыре года. Стерилизована, привита. Очень спокойная, не любит навязчивости. Станет хорошей спутницей взрослому человеку, ведущему размеренный образ жизни.

Кошки и коты ищут дом

Ася — домашняя кошечка. Ей срочно нужен новый дом с добрыми людьми или длительная передержка, — хозяйка вынуждена уехать из города и не может взять ее с собой. 

Ася — очень добрая, ласковая и не навязчивая. К лотку приучена, даже кушает аккуратно. Придёт на зов, когда вам это будет нужно, одарит нежным взглядом и успокоит тихим мурчанием. В меру любопытна. Может быть активна, но в большей степени будет копировать состояние своего хозяина.

Кошки и коты ищут дом

Из этой троицы без дома остались только двое. Рыженькая кошечка очень спокойная. Котик, который лежит посередине, игривый, настоящий охотник: рычит на игрушечную мышку и любит мясо. К лотку приучены. 

Кошки и коты ищут дом

Этой ласковой и умной кошечке восемь месяцев. Она все время смотрит в окно в ожидании своего человека. Кушает все, ходит только в лоток. Приглядитесь, может, именно эту красотку вы ищете.

Кошки и коты ищут дом

Эта милая кошечка родилась 1 марта. Очень ласковая, игривая. Кушает уже самостоятельно, активно приучается к лотку. Ждёт, когда за ней придет заботливый хозяин. 

Кошки и коты ищут дом

Кошечке два месяца. Активная и очень контактная, не боится человека. Кушает самостоятельно, лоток уже знает. Есть возможность в будущем провести стерилизацию со скидкой. 

Кошки и коты ищут дом

Очаровательный малыш родился в середине марта. Умненький, активно познает мир. Ест самостоятельно, аппетит отменный. Ждёт своего человека, с которым можно поиграть и полежать на диване. 

Кошки и коты ищут дом

Знакомьтесь, это — Тоша. Брутальный шикарный кот шести лет. Ест все, но предпочитает все же домашнюю пищу. Лоток знает хорошо. Волонтеры рекомендуют брать Тошу в семью без питомцев. 

Кошки и коты ищут дом

Этим трем красоткам нет еще и года. Все кошечки аккуратные, стерилизованные. Девочки очень ласковые и игривые.

Кошки и коты ищут дом

Этому маленькому усатому джентльмену в черном фраке четыре месяца. Он интеллигентный, аккуратный, но в силу возраста любопытный и активно познает мир. В еде не прихотлив, к лотку приучен. Есть возможность кастрировать кота со скидкой.

Кошки и коты ищут дом

А это — Галстук. Он мечтает найти свой дом. Пока находится на передержке. Недавно кот заболел. Ветеринары назначили лечение стоимостью в 3,5 тысячи рублей. Сумма небольшая, но для бабушки, у которой он живет, неподъемная. Волонтеры просят томичей помочь финансово, чтобы обеспечить кота лечением, полноценным питанием и пройти все прописанные поддерживающие процедуры. По всем вопросам, связанным с Галстуком, обращаться к волонтеру Юлии Соколовой: 89521637625. Карта Сбербанка привязана к номеру телефона. 

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