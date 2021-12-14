Контракт да любовь. Почему нужно заключать брачный договор

При вступлении в брак многие уверены, что супружеский союз вечен, но почти половина пар в России расторгают отношения в течение первых лет совместной жизни. После развода же зачастую начинаются судебные тяжбы о разделе имущества. Вот почему важно заранее подумать о том, каким образом регулируются имущественные вопросы между супругами. И дело здесь даже не столько в возможном отказе от договоренностей и дорогих спорах о разделе имущества после развода. Просто так принято демонстрировать свою взрослость и осознанность в цивилизованном обществе. По данным Федеральной нотариальной палаты, за последний год в России почти 100 тысяч пар заключили брачные договоры. Это, к примеру, в четыре раза больше, чем пять лет назад. О том, что стоит предусмотреть в брачном договоре, кому он необходим, можно ли включить в контракт пункт о запрете оскорблений или лишить супруга совместной квартиры за измену, расскажет управляющий партнер юридической фирмы «2Б Консалтинг» Анастасия Цымбал.

Автор: Фликр Автор: Фликр

С брачным договором и без него – в чем разница?

Статья 34 Семейного кодекса разделяет имущество и доходы супругов между ними в равных долях. Это значит, что если жена не работает, а муж зарабатывает, к примеру, 10 000 рублей, то каждый из них имеет право на 5 000 рублей. Еще пример: часто супруги вступают в долговые обязательства – берут кредиты, займы, микрозаймы. Любой долг по этому правилу считается общим долгом супругов, то есть ответственность за возврат денежных средств лежит на них в равных долях. И здесь неважно, кто из супругов получил кредит и расписался ли второй супруг в кредитном договоре. В брачном договоре супруги вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, а также указать имущество, которое будет передано каждому из них в случае расторжения брака (ст. 42 Семейного кодекса). «Вопросы денег и имущества в семье – очень чувствительные, и если пара не готова об этом говорить сразу, «на берегу», то впоследствии будет гораздо сложнее», — отмечает Анастасия Цымбал.

Брачный договор: ожидание и реальность

Брачные договоры в России распространены, не так, как, к примеру, за рубежом. СМИ приводят самые невероятные пункты соглашений звезд и публичных персон. Так, у Тома Круза и Кэти Холмс в контракте целых 900 пунктов, один из них — жена должна соглашаться со всем, что говорит муж. Билл Гейтс прописал право на измену один раз в год. Другая знаменитая пара, актриса Николь Кидман и ее муж Кид Урбан, задумались о здоровом образе жизни – за каждый год без наркотиков своего супруга Кидман платит ему $640 000. Голливудские сценарии пытались воплотить в жизнь и российские пары. Так, семья из Московской области заключила соглашение о том, что в случае измены мужа, тот лишается всего своего имущества. Однако позже Верховный суд признал этот пункт незаконным. В российском праве из договора нужно вычеркнуть все, что касается личных отношений. Брачный договор может решать следующие задачи: Изменение состава имущества каждого из супругов в зависимости от количества детей: как правило, двое-трое детей, родившиеся один за другим, не позволяют маме полноценно строить карьеру, а потому со временем ее материальное положение становится зависимым;

Положение о содержании экономически слабого супруга при расторжении брака. Как правило, это супруг, который не имел самостоятельного дохода, посвящал свое время и усилия детям и домашнему хозяйству. Договор поможет учесть его заслуги перед семьей;

Порядок несения семейных расходов в период брака. Это позволит сохранять взаимное уважение, особенно когда семья материально зависима от одного человека;

Защита личного имущества супругов, приобретенного до брака;

Прекращение режима совместной собственности на новое имущество;

Защита личных активов одного из супругов в случае финансовых сложностей или претензий к другому супругу;

Решение вопросов наследственного планирования.

Кстати! В России традиция заключения договора, подобного брачному, существует очень давно. Например, только благодаря условиям брачного контракта супруга Александра Пушкина, Наталья Николаевна, смогла получить обратно свое приданое — полотняные заводы, когда после гибели Александра Сергеевича большая часть его имущества была описана за долги.

Брачный договор поможет защитить бизнес

Сейчас, большую популярность брачные договоры имеют среди бизнесменов. Договор дает предпринимателям свободу в браке. То есть, фактически заключение брачного договора позволяет отделить бизнес и семью. Супруг или супруга может либо его продать, либо попытается реализовать свои корпоративные права: вмешиваться в дела фирмы, в том числе — из мести. Юристы «2Б Консалтинг» помогут организовать комплексное имущественное планирование для предпринимателей. Взрастив собственный бизнес, люди хотят, чтобы их дело продолжили. Вместе с завещательными распоряжениями в этом может помочь брачный договор.

Итак, подведем итоги: Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации брака, так и в любое время в период брака. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В брачном договоре супруги вправе определить лишь имущественные права и обязанности, как в браке, так и в случае его расторжения. Иные права и обязанности супругов регулированию брачным договором не подлежат.

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