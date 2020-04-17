Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки

Хочется чего-нибудь вкусненького, но не хотите нарушать режим самоизоляции? А, может, устали от приготовления бесконечных обедов и ужинов? Звоните в службу доставки «Антонов двор» . Томская кондитерская фабрика приходит на помощь хозяйкам, хозяевам и их детям.

— Служба доставки продуктов сегодня – необходимость, которая поможет сохранить здоровье всей семье, – говорит директор производства кондитерской фабрики «Антонов двор» Марина Антонова. – Для нас это не ново, мы уже 10 лет доставляем клиентам праздничные торты. Сейчас расширяем список продуктов. Заказать домой можно не только сладости: торты, пирожные, печенье, пироги с различными начинками. В ассортименте – мясные полуфабрикаты: пельмени, вареники, голубцы, котлеты, фаршированные перцы.

Доставка продуктов производится на рефрижераторах. Помимо этого, каждый заказ упакован в термосумку, поэтому о свежести и качестве продуктов можно не беспокоиться.





Курьера каждое утро осматривает врач и дает ему допуск. Впрочем, это, как и другие меры дезинфекции, на предприятии практикуются всегда, независимо от пандемии.





При заказе с 9:00 до 15:00 – доставка в течение дня. Если оставили заявку с 15:00 до 21:00, ваши продукты доставят на следующий день.





Продукты доставляются до подъезда. Оплатить их можно наличными или через терминал у курьера. Все бонусные карты действуют. Бесплатная доставка по Томску при стоимости заказа от 500 рублей. Если вы приобретаете товаров на сумму до 500, цена доставки – 100 рублей. Вопрос с загородными маршрутами обсуждается.