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17 апреля,
2020
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Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Хочется чего-нибудь вкусненького, но не хотите нарушать режим самоизоляции? А, может, устали от приготовления бесконечных обедов и ужинов? Звоните в службу доставки «Антонов двор». Томская кондитерская фабрика приходит на помощь хозяйкам, хозяевам и их детям. 

Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки
Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки
Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки
Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки
Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки
Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки
Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки
Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки

— Служба доставки продуктов сегодня – необходимость, которая поможет сохранить здоровье всей семье, –  говорит директор производства кондитерской фабрики «Антонов двор» Марина Антонова. –  Для нас это не ново, мы уже 10 лет доставляем клиентам праздничные торты. Сейчас расширяем список продуктов. Заказать домой можно не только сладости: торты, пирожные, печенье, пироги с различными начинками. В ассортименте – мясные полуфабрикаты: пельмени, вареники, голубцы, котлеты, фаршированные перцы. 

Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки

Условия доставки 

Доставка продуктов производится на рефрижераторах. Помимо этого, каждый заказ упакован в термосумку, поэтому о свежести и качестве продуктов можно не беспокоиться.


Курьера каждое утро осматривает врач и дает ему допуск. Впрочем, это, как и другие меры дезинфекции, на предприятии практикуются всегда, независимо от пандемии.


При заказе с 9:00 до 15:00 – доставка в течение дня. Если оставили заявку с 15:00 до 21:00, ваши продукты доставят на следующий день.


Продукты доставляются до подъезда. Оплатить их можно наличными или через терминал у курьера. Все бонусные карты действуют. Бесплатная доставка по Томску при стоимости заказа от 500 рублей. Если вы приобретаете товаров на сумму до 500, цена доставки – 100 рублей. Вопрос с загородными маршрутами обсуждается. 

Как оформить доставку

Заказ по телефонам: 8 800 350 00 55 или 8 923 440 4102.


Здесь же можно узнать все об условиях доставки и продукции. Посмотреть весь ассортимент кондитерской фабрики онлайн можно будет совсем скоро. На днях «Антонов двор» запускает новый сайт. 

Кондитерская фабрика «Антонов двор» открыла службу доставки

Самовывоз

Если вы каждый день ездите на работу, можете воспользоваться услугой самовывоза. Для этого закажите все, что нужно в ближайшей кондитерской по телефонам 8 800 350 00 55 или 8 923 440 4102, заказ подготовят и можно будет его забрать в удобное для вас время.

Список кондитерских «Антонов двор» можно посмотреть здесь.

А еще можете заказать доставку торта сюрпризом. Это прекрасная возможность порадовать друзей и родственников в самоизоляции или поздравить именинников на расстоянии. Потому что, вирус вирусом, а жизнь продолжается. 



Партнерский материал

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