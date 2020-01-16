Колядки, спектакли, баттлы. Афиша Томска

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Воскресенье 19 января — время традиционных крещенских купаний. О том, где в нашем городе можно будет окунуться в прорубь и когда будут угощать чаем, смотрите здесь. О других интересных событиях в Томске читайте в афише.

Колядки в парке «Околица»

Фото: из группы парка vkontakte

Субботний день томичам предлагают провести на свежем воздухе. В сельском парке «Околица» 18 января пройдет семейный праздник «Раз в крещенский вечерок». В программе: всеми любимые зимние развлечения, интересные мастер-классы и колядки. С собой иметь хорошее настроение.

Начало праздника — в полдень. Дети до шести лет проходят бесплатно.

Когда: 18 января в 12:00 Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево)

Рождественская вечерка с «Пересеком»

Фото: из официальной группы ансамбля vkontakte

Ансамбль «Пересек» приглашает всех ценителей фольклора на Рождественскую вечерку. В этот вечер зрители перенесутся в далекое прошлое томской деревни с веселыми колядками, новогодними песнями, святочными гаданиями.

Традиционно дни от Рождества до Крещения называли Святками. Завершались они 19 января. В народе этот период называли от Звезды до Воды. В Сибири сложились свои традиции этих праздников: «Вождение козы», хождение по домам с Рождественской звездой. С этими и другими традициями и обычаями предлагают познакомиться томичам участники фольклорно-этнографического ансамбля.

Возрастное ограничение 6+.



Когда: 19 января в 17:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Чтение стихов Роберта Рождественского

Фото: pixaby.com

О любви и жизни, детях и родителях, войне и мире писал Роберт Рождественский. Вспомнить их предлагают томичам в пятницу в джаз-клубе «Синатра». Вечером 17 января там будут читать вслух стихи известного советского поэта.

Отличительная черта его произведений — использование тем и вопросов, которые актуальны всегда. Это вызывает доверие у читателей во все времена. Если вы давно не вспоминали творчество Рождественского, приходите.

Когда: 17 января в 19:00 Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23а)

Спектакли в театре «2+Ку»

Фото: из группы театра vkontakte

Те, кто любит сказочный мир живых кукол Владимира Захарова, могут сходить в пятницу вечером и в выходные в «2+Ку». Ученики и друзья знаменитого томского кукольника по-прежнему дают спектакли в уютном театре на переулке Южном. 18 и 19 января авторские сказки для детей и взрослых вслух с Котом читают Ольга Горелова и Леся Лукиных, Ксения Синегубова с театром теней «Старый чемодан» расскажет историю о Ежике и Медвежонке. Те, кто соскучился по творчеству Владимира Захарова, могут посмотреть видео его спектаклей «Как найти Солнце» и «Ручейные сказки». Подробную афишу смотрите на сайте театра.

Когда: 17-19 января Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)

Занятие в студии набросков

Фото: из группы студии vkontakte

Если вы давно мечтали научиться рисовать, но все откладывали, время пришло. В воскресенье в студии набросков вам расскажут, как координировать работу глаза и руки, фотографически точно схватывать движения, работать с объектами в пространстве и правильно передавать пропорции.

Натурщиками будут сами участники занятия. Они расположатся друг напротив друга, что позволит уловить и подметить самые тонкие детали внешности соседа, его естественное поведение. Благодаря этим навыкам вы сможете чаще совершать быстрые зарисовки окружающих вас людей в повседневной жизни.

С собой принести любые материалы для рисования. Вход платный. Занятие длится два часа.

Когда: 19 января в 14:00 Где: пространство FLAT (ул. Карла Маркса, 23а)

Эпоха романтизма с Брамсом и Шуманом

Шуман. Клара. Брамс. Тот, кто хоть немного интересуется классической музыкой, знает, что связывает эти имена. Клара Вик-Шуман – одна из лучших пианисток своего времени, композитор и супруга Роберта Шумана. После его смерти она стала ближайшим другом Иоганнеса Брамса. Их творчество тесно связано друг с другом.

Прочувствовать историю любви эпохи романтизма можно будет в воскресенье вечером в Большом концертном зале под аккомпанемент Томского симфонического оркестра.

Фортепиано — Анна Шелудько и Евгений Изотов, Санкт-Петербург. Дирижер — Михаил Грановский.

В программе:

И. Брамс. «Венгерские танцы» в четыре руки.

К. Вик. «Романс», вариации на тему Шумана, концерт для фортепиано с оркестром.

Р. Шуман. «Фантазия до мажор», концерт для фортепиано с оркестром.

Когда: 19 января в 18:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

«Муха-Цокотуха» в театре «Скоморох»

Фото: с официального сайта театра "Скоморох"

Эстрадно-цирковое представление по мотивам сказок Корнея Чуковского можно посмотреть в театре кукол и актера «Скоморох». По случаю Мухи-Цокотухи на сцену выходят клоуны, жонглеры, силачи и фокусники. Именинница, оказывается, знаменитая цирковая артистка, а ее друзья, букашки и козявки, — гимнасты, канатоходцы, укротители опасных хищников — лягушек.

Добрый и веселый спектакль поставлен с тонким чувством юмора. Посмотреть его можно в воскресенье в театре «Скоморох». Режиссер-постановщик: заслуженный артист РФ Александр Анкудинов.

Когда: 19 января в 12:00 Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

Вечеринка с баттлами