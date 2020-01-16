Колядки, спектакли, баттлы. Афиша Томска
Воскресенье 19 января — время традиционных крещенских купаний. О том, где в нашем городе можно будет окунуться в прорубь и когда будут угощать чаем, смотрите здесь. О других интересных событиях в Томске читайте в афише.
Колядки в парке «Околица»
Субботний день томичам предлагают провести на свежем воздухе. В сельском парке «Околица» 18 января пройдет семейный праздник «Раз в крещенский вечерок». В программе: всеми любимые зимние развлечения, интересные мастер-классы и колядки. С собой иметь хорошее настроение.
Начало праздника — в полдень. Дети до шести лет проходят бесплатно.
Когда: 18 января в 12:00
Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево)
Рождественская вечерка с «Пересеком»
Ансамбль «Пересек» приглашает всех ценителей фольклора на Рождественскую вечерку. В этот вечер зрители перенесутся в далекое прошлое томской деревни с веселыми колядками, новогодними песнями, святочными гаданиями.
Традиционно дни от Рождества до Крещения называли Святками. Завершались они 19 января. В народе этот период называли от Звезды до Воды. В Сибири сложились свои традиции этих праздников: «Вождение козы», хождение по домам с Рождественской звездой. С этими и другими традициями и обычаями предлагают познакомиться томичам участники фольклорно-этнографического ансамбля.
Возрастное ограничение 6+.
Когда: 19 января в 17:00
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)
Чтение стихов Роберта Рождественского
О любви и жизни, детях и родителях, войне и мире писал Роберт Рождественский. Вспомнить их предлагают томичам в пятницу в джаз-клубе «Синатра». Вечером 17 января там будут читать вслух стихи известного советского поэта.
Отличительная черта его произведений — использование тем и вопросов, которые актуальны всегда. Это вызывает доверие у читателей во все времена. Если вы давно не вспоминали творчество Рождественского, приходите.
Когда: 17 января в 19:00
Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23а)
Спектакли в театре «2+Ку»
Те, кто любит сказочный мир живых кукол Владимира Захарова, могут сходить в пятницу вечером и в выходные в «2+Ку». Ученики и друзья знаменитого томского кукольника по-прежнему дают спектакли в уютном театре на переулке Южном. 18 и 19 января авторские сказки для детей и взрослых вслух с Котом читают Ольга Горелова и Леся Лукиных, Ксения Синегубова с театром теней «Старый чемодан» расскажет историю о Ежике и Медвежонке. Те, кто соскучился по творчеству Владимира Захарова, могут посмотреть видео его спектаклей «Как найти Солнце» и «Ручейные сказки». Подробную афишу смотрите на сайте театра.
Когда: 17-19 января
Где: театр «2+Ку» (пер. Южный, 29)
Занятие в студии набросков
Если вы давно мечтали научиться рисовать, но все откладывали, время пришло. В воскресенье в студии набросков вам расскажут, как координировать работу глаза и руки, фотографически точно схватывать движения, работать с объектами в пространстве и правильно передавать пропорции.
Натурщиками будут сами участники занятия. Они расположатся друг напротив друга, что позволит уловить и подметить самые тонкие детали внешности соседа, его естественное поведение. Благодаря этим навыкам вы сможете чаще совершать быстрые зарисовки окружающих вас людей в повседневной жизни.
С собой принести любые материалы для рисования. Вход платный. Занятие длится два часа.
Когда: 19 января в 14:00
Где: пространство FLAT (ул. Карла Маркса, 23а)
Эпоха романтизма с Брамсом и Шуманом
Шуман. Клара. Брамс. Тот, кто хоть немного интересуется классической музыкой, знает, что связывает эти имена. Клара Вик-Шуман – одна из лучших пианисток своего времени, композитор и супруга Роберта Шумана. После его смерти она стала ближайшим другом Иоганнеса Брамса. Их творчество тесно связано друг с другом.
Прочувствовать историю любви эпохи романтизма можно будет в воскресенье вечером в Большом концертном зале под аккомпанемент Томского симфонического оркестра.
Фортепиано — Анна Шелудько и Евгений Изотов, Санкт-Петербург.
Дирижер — Михаил Грановский.
В программе:
И. Брамс. «Венгерские танцы» в четыре руки.
К. Вик. «Романс», вариации на тему Шумана, концерт для фортепиано с оркестром.
Р. Шуман. «Фантазия до мажор», концерт для фортепиано с оркестром.
Когда: 19 января в 18:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)
«Муха-Цокотуха» в театре «Скоморох»
Эстрадно-цирковое представление по мотивам сказок Корнея Чуковского можно посмотреть в театре кукол и актера «Скоморох».
По случаю Мухи-Цокотухи на сцену выходят клоуны, жонглеры, силачи и фокусники. Именинница, оказывается, знаменитая цирковая артистка, а ее друзья, букашки и козявки, — гимнасты, канатоходцы, укротители опасных хищников — лягушек.
Добрый и веселый спектакль поставлен с тонким чувством юмора. Посмотреть его можно в воскресенье в театре «Скоморох».
Режиссер-постановщик: заслуженный артист РФ Александр Анкудинов.
Когда: 19 января в 12:00
Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)
Вечеринка с баттлами
Тех, кто любит шумные вечеринки, приглашают субботней ночью в пространство FLAT. Организаторы решили объединить сразу два ночных события — вечеринку от Fau Fau и Томский All styles баттл. Понравится тем, кто любит двигаться на танцполе, и тем, кто любит смотреть на крутые танцы.
Гостей ждет хороший звук, модные диджеи, удобный танцпол. Баттлы пройдут по системе два на два в разных жанрах. Без судей и приглашенных звезд тоже не обойдется.
Когда: 18 января в 22:00
Где: пространство FLAT (ул. Карла Маркса, 23а)
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