Когда ценишь свое время: израильский доктор в Новосибирске возвращает зубы без костной пластики за один день

Встречают по зубам

Однако немногие знают, что сейчас имплантацию зубов можно провести по протоколу немедленной нагрузки . В международном центре имплантологии iDent , куда приезжают пациенты из разных уголков России и даже зарубежья, успешно применяют имплантацию, после которой пациент сразу после процедуры уходит из клиники с зубами. Это подтверждает и известный новосибирский врач, хирург-имплантолог Михаил Тодер.

Но даже несмотря на эту простую истину, которую можно перефразировать «встречают не по одёжке, а по зубам», многие люди вынуждены мало улыбаться. Нежелание идти к стоматологу объясняют нехваткой личного времени, боязнью выпасть из рабочего процесса на какое-то время.

«Эта услуга идеально подходит для тех, кто не живет в Новосибирске и приехал в нашу клинику. В кратчайшие после операции сроки можно будет отправиться домой, тем самым сэкономить время и деньги при нахождении в Новосибирске. Сразу же после процедуры или на следующий день устанавливается конструкция, которая дает возможность пациенту не оставаться на долгое время, до приживления имплантов, без зубов. В клинике успешно практикуют имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, такой способ давно стал популярным во всем мире», - рассказал доктор.

Быстрое решение

Михаил Тодер работает врачом более 33 лет, из которых 20 лет он работал в Израиле. Доктор отмечает, что успех операции часто зависит от профессионализма и навыков самого хирурга, а импланты в опытных руках – всего лишь уникальное решение проблемы пациента. После имплантации по протоколу немедленной нагрузки можно сразу без стеснения разговаривать.

В первый визит пациенту предлагают пройти диагностику зубов. Она представляет собой консилиум врачей различного профиля — хирурга, ортопеда, парадонтолога, ортодонта и других экспертов. Также всем первичным пациентам проводится КТ-диагностика. В течение получаса пациент сможет получить объективную картину своего стоматологического здоровья и ознакомиться с индивидуальным планом лечения.

Сама имплантация проводится под местной анестезией и абсолютно безболезненна для пациента. Реабилитация после процедуры во многих случаях тоже проходит легко, однако все зависит от индивидуальных особенностей человека.

Имплантация в Международном центре имплантологии iDent в городе Новосибирске успешно практикуется более 10 лет!

Наиболее частый вопрос у пациентов, надолго ли имплантация решит проблему? Если выполнять все рекомендации врача, то имплантаты прослужат бессрочно.

К каждому пациенту специалисты клиники iDent подберут индивидуальный подход и предложат решение в самых сложных случаях – даже тогда, когда пациенту везде отказали. Как отмечает Михаил Тодер, пациенты с самой тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости могут быстро восстановить свою улыбку. Для этого применяются имплантаты Zygoma – они фиксируются в более плотной и стабильной скуловой кости. iDent – единственная на территории Восточной Европы и России клиника, которая входит в сообщество Zaga Центров (ZygomaZAGA Centers) – экспертов мирового уровня в области скуловой имплантации.

Еще один большой плюс клиники iDent в том, что здесь жители других городов могут получить удаленную консультацию. Пациент может прислать по электронной почте свои снимки, а в течение 3-4 дней доктор составит предварительный план лечения. После этого менеджер клиники свяжется с пациентом и обсудит дальнейшее лечение. Это дает возможность сразу пригласить пациента на прием, а не тратить драгоценное время на поездки и консультации.