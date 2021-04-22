Кедрокофе – это вам не кофе. Кто создал напиток из натурального кедрового ореха и как не попасть на подделку?

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Кедрокофе — уникальный напиток, созданный компанией СИБЕРЕКО в 2017 году. Оригинальность его рецептуры подтверждает официальный патент. Технология производства держится в секрете, и даже небольшое отклонение от нее существенно может испортить конечный вкус.

Как создавался Кедрокофе? Как у технологов компании получилось совместить вкусы Индии и Сибири? И что еще предлагает СИБЕРЕКО?

«Вкус, который должен попробовать каждый»

«Я участвовал в экспедиции на юге Красноярского края и там попробовал напиток, отдаленно похожий на Кедрокофе. Привез образцы домой и немного поэкспериментировал. Так получился первый прототип, и когда я его попробовал, то он меня очень сильно вдохновил. Вкус не был похож ни на какао, ни на кофе. Тогда у меня появилась идея, что этот вкус должен попробовать каждый», — рассказывает главный технолог и создатель Кедрокофе Дмитрий Салятов.

Он вспоминает, что изначально продукт назывался «Кедровый кофе». Работа над первой партией шла около года. Особое внимание уделялось основному сырью, которое нужно для изготовления – кедровому ореху.

«В нашей компании кедровые орехи всегда проходят многостадийный контроль. Первый этап осуществляется еще при сборе шишки. Мы учитываем влажность, внешний вид шишки. Дальше начинается длительный процесс переработки», — подчеркивает Дмитрий.

Обработка кедрового ореха в СИБЕРЕКО проходит восемь этапов на собственной высокотехнологичной ореховой линии. Весь орех калибруют — отделяют от скорлупы, плёнки и мелкого мусора. Готовые ядра на фотосепараторе сортируют по цвету и фракции, таким образом распределяют его по сортам. Для Кедрокофе используется орех высшего сорта.

С выходом Кедрокофе на рынок в компании решили не ограничиваться классическим вкусом и стали ориентироваться на различные запросы потребителей. Так у Кедрокофе появился вкус «Горячий шоколад», как полезная альтернатива зарубежных какао для детей, «Веганский спорт», не содержащий животного белка, в основе которого соевые сливки. Среди других вкусов — «Тропический» с тростниковым сахаром, «Диетический» с фруктозой, «Вегетарианский» без сахара, «Антиоксидантный с чагой», и одна из последних новинок — «С цикорием».

На сегодняшний день большой популярностью пользуется Кедрокофе Йоговский — необычный напиток со специями.

«В нем гармоничное сочетание куркумы, имбиря, кардамона, гвоздики. На это сочетание меня вдохновила Индия и их традиционный чай масала. Я несколько раз бывал в Индии — это уникальная страна с древней культурой. Конечно, при создании Кедрокофе я учитывал и местную сибирскую специфику… В результате, получился очень полезный напиток, особенно в межсезонье. Так как куркума и имбирь известны тем, что являются хорошим природным противовирусным средством», — говорит Дмитрий. — Сейчас мы работаем над тремя новинками Кедрокофе. Это будет необычно, очень полезно и с нежным вкусом. И все они будут без сахара».

Аналоги Кедрокофе существуют?

Так как воплощение идеи нашло отклик у потребителей, уникальный Кедрокофе стали пытаться повторить другие производители. На рынке появился кедровый кофе от других компаний. В итоге, одно из дел дошло до регионального Управления антимонопольной службы.

Поводом для разбирательства послужила продукция компании «Эко-фабрики Сибирский кедр» Cedro Coffee. Антимонопольщики подтвердили, что в СИБЕРЕКО начали выпускать «Кедрокофе» с ноября 2017 года, а Cedro Coffee появилось на рынке в декабре 2018 года. УФАС признал «Эко-фабрику Сибирский кедр» нарушителем закона о защите конкуренции и оштрафовал на 123 тысячи рублей. Однако аналоги кедрового кофе с рынка не исчезли.

«Нас много копируют, — признает Дмитрий Салятов. — С одной стороны это приятно, так как означает, что продукт пользуется популярностью. С другой стороны копируют очень некачественно. Из-за плохого качества сырья и нарушений в процессе его обработки у людей может сложиться впечатление, что Кедрокофе не очень вкусный напиток».

Как же отличить Кедрокофе от подделки?​

«Надежда на упаковку. Обращайте внимание на логотип — SIBERECO (по-английски) или СИБЕРЕКО (кириллицей), название — «Кедрокофе» (по-русски), рядом знак патента ®, он совсем скоро появится на всех наших упаковках, стилизованную шишку. Ну и конечно, нужно пробовать. Если вам попался неизвестный Кедрокофе и вкус вам не понравился, то скорее всего это из-за нарушения технологии при производстве. Есть некоторые нюансы, которые мы не раскрываем. Но они очень сильно влияют на конечный результат», — подчеркивает главный технолог компании.

Чагочай, экстракт из пихты и мармелад из калины

В СИБЕРЕКО можно приобрести не только уникальный Кедрокофе, но и другие натуральные продукты из дикоросов, которые выросли в дикой Сибири.

«Компания СИБЕРЕКО начинала с чаги, — рассказывает Дмитрий. — Не так давно у нас вышла запатентованная новинка — Чагочай в супергранулах. Мы выпускаем его в двух видах упаковки. Фасовкой 150 гр и в виде шоубокса с порционными пакетиками. Второй формат очень удобен для тех, кто желает взять Чагочай с собой в дорогу или угостить коллег в офисе. Одного порционного пакетика (2 грамма) достаточно, чтобы заварить в кружке. Высокая степень экстракции при заваривании раскрывает уникальные полифенольные соединения напитка. В отличие от кусковой чаги, наша чага дает чистый вкус и прозрачный цвет, сохраняя все полезные свойства напитка».

По словам главного технолога компании, коронавирус по-своему повлиял на популярность Чагочая. Ученые новосибирского центра вирусологии «Вектор» доказали, что гриб чага подавляет размножение коронавируса. После этой новости интерес к Чагочаю резко увеличился.