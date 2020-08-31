Капремонт. Ответы на частые вопросы

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Годовой план по капремонту в Томской области выполнен более чем на 40 %. Эта графа в платежках появилась в 2014 году, однако многие до сих пор не понимают, за что конкретно платят, какие виды работ можно сделать по капремонту и как продвинуться в очереди.

Ответы на самые распространенные вопросы в материале ТВ2.

Сколько платим?

В 2020 году плата за квадратный метр в Томской области составляет 7 рублей 46 копеек.

В 2014-2016 годах минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в регионе равнялся 6 рублям 15 копейкам, в 2017-2018 годах 6 рублям 55 копейкам, а в 2019 году — 7 рублям 08 копейкам.

От платы освобождаются владельцы новостроек (в течение пяти лет), а также жители домов, которые в установленном законодательством порядке признаны аварийными.

Полностью освобождаются от оплаты собственники квартир, достигшие возраста 80 лет. Льгота предоставляется одиноким пожилым людям либо тем, кто проживает совместно с неработающими пенсионерами. Кроме того, в размере 100 % освобождаются от внесения платы ветераны ВОВ, воины-интернационалисты, получившие ранения или награжденные государственными наградами.

На компенсацию в размере 50 % от полной стоимости капремонта могут рассчитывать неработающие пенсионеры старше 70 лет; инвалиды I или II группы, многодетные, а также неполные семьи при недостаточном уровне доходов; ликвидаторы аварии на ЧАЭС; семьи с детьми-инвалидами.

Сколько собираем?

По данным фонда капремонта, в Томской области уровень собираемости взносов составляет 94,39 %. Это превышает средний уровень по России (93,80 %) и по Сибирскому федеральному округу (89,48 %). При этом размер задолженности на 1 января 2020 года составляет 645 млн рублей. За год объем долга вырос на 18 млн.

Меньше всего платят за капремонт жители Кедрового, Александровского и Первомайского районов. Самыми дисциплинированными являются жители Северска — там уровень собираемости превышает 100 %.

Куда платить деньги?

Существует два способа аккумулирования средств для оплаты капремонта дома – на счетах регионального оператора или на спецсчете дома.

Первый способ подразумевает, что жильцы перечисляют средства на счета специального фонда – «регионального оператора», учрежденного правительства региона, который аккумулирует взносы, выступает техническим заказчиком ремонта и перечисляет средства подрядчикам. По сути, региональный оператор – это «общий котел», который ремонтирует дома в соответствии с очередностью, указанной в региональной программе: сначала – самые проблемные жилища, потом – остальные.

Второй способ – открытие специального счета, который будет аккумулировать средства жильцов для ремонта конкретного дома, причем сами жильцы должны определять сумму взноса, сроки ремонта, подрядчиков и материалы. Открыть такой счет можно, если за него проголосовали 2/3 собственников квартир на общедомовом собрании и не позднее шести месяцев с момента опубликования региональной программы. Счет может быть оформлен на ТСЖ как на юридическое лицо, управляющую компанию, жилищный кооператив, даже вышеупомянутый региональный оператор может выступать в качестве владельца счета (но в этом случае он не имеет права распоряжаться деньгами жильцов).

Что можно сделать?

Капитальный ремонт включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.

В 2020 году в Томской области работы были запланированы в 226 домах. В 147 пройдут строительно-монтажные работы, для 107 домов будут разработаны проекты для выполнения строительно-монтажных работ в 2021 году.



По состоянию на середину августа ремонт завершен в 81 доме, для 75 разработана проектно-сметная документация. Строительные работы ведутся в 58 домах, проектные — в 31, в шести домах проводятся электронные аукционы по отбору подрядчиков на выполнение работ.

Как формируется очередь?

Программа формируются на основе двух критериев: год постройки и срок эксплуатации здания.

Однако, есть еще два критерия. Если собственники дома собрали достаточное количество денег для проведения необходимого вида ремонта, то дом перемещается вверх по очереди.

Второй критерий — изменение технического состояния дома. Обычно, это происходит в результате аварии. Тогда жильцы собирают собрание, затем проводится экспертиза. И если в ней говорится, что нужен срочный капитальный ремонт, то работы могут проходить вне очереди.

Могут ли жители ознакомиться с планом и сметой проведения ремонтных работ?

Региональный оператор должен направить собственникам предложения о сроке начала ремонта, необходимом перечне и объеме работ, их стоимости. Собственники за три месяца с момента получения предложений обязаны их рассмотреть и принять на общем собрании. Они должны утвердить: перечень услуг и работ по капитальному ремонту;

предварительную смету расходов;

сроки проведения капитального ремонта;

источники финансирования капитального ремонта;

лицо, которое от имени всех собственников уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

При необходимости в протоколе общего собрания собственники могут обозначить «болевые точки» дома, принять решение об исключении каких-то видов работ. Протокол с решением направляется региональному оператору.

Если собственники не приняли решение о проведении капитального ремонта, то решение принимает муниципалитет и региональный оператор. Окончательную смету работ собственники могут получить по письменному запросу, направленному в Фонд.

Могут ли жители внести коррективы в проектно-сметную документацию?

Проектно-сметная документация согласовывается органами местного самоуправления и проходит экспертизу. Если во время ремонта, появляется необходимость проведения дополнительных работ, то подрядчик может составить дефектную ведомость. Однако стоимость дополнительных работ не может превышать 10% от общей сметной стоимости работ по договору.

Если ремонт сделан некачественно, кто должен исправлять недочеты?