Какой iPhone вам нужен: экспресс-обзор актуальных линеек

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Начиная с осени 2019 года, линейка айфонов пополнилась 8 новыми моделями. Эксперты E-Katalog помогут разобраться в их главных фишках и ключевых отличиях.

iPhone 11 и iPhone 12iPhone 11 и iPhone 12

Базовая версия Apple iPhone 11 предлагает пользователю 6,1-дюймовый IPS-дисплей с поддержкой расширенного динамического диапазона (XDR), 6-тиядерный процессор Apple A13, 4 ГБ ОЗУ, а также классную двойную камеру с широкоугольным и сверхширокоугольным модулями, улучшенным ночным режимом, двукратным оптическим зумом, оптической стабилизацией. Влагозащита класса IP68 позволяет смартфону находиться на глубине двух метров до 30 минут.

Вышедший годом позднее iPhone 12 получил ряд улучшений в сравнении с предшественником (подробное сравнение всех iPhone доступно на E-Katalog). В первую очередь, речь идет о новом, на 20% более мощном процессоре. Помимо него, апгрейду подверглись экран (теперь он построен на матрице OLED и обладает разрешением 2K), аккумулятор и модуль камер (более высокая светосила упрощает съемку при плохом освещении). Среди других нововведений можно выделить поддержку сетей 5G и беспроводную зарядку MagSafe, которая подсоединяется к телефону за счет магнита.

По данным E-Katalog, стоимость базовых версий iPhone в интернет-магазинах России составляет:

· iPhone 11 — от 50 800 рублей; · iPhone 12 — от 67 800 рублей.

iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro

В айфонах с приставкой Pro упор сделан на фото- и видеовозможности. В сравнении с базовыми моделями они имеют больше камер, настроек, стилей и режимов. У iPhone 11 Pro объектива три (широкоугольный, сверхширокоугольный и телефото), у iPhone 12 Pro — четыре (к упомянутому набору добавлен датчик глубины ToF 3D, определяющий расстояние до объектов). Кроме того, у iPhone 12 Pro объем ОЗУ увеличен с 4 до 6 ГБ, что обеспечивает более быструю работу интерфейса.

Цена в интернет-магазинах: · iPhone 11 Pro — от 72 000 рублей; · iPhone 12 Pro — от 99 200 рублей.

Фото: pxhere.com

iPhone 11 Pro Max и iPhone 12 Pro Max

Серия Pro Max в функциональном плане идентична айфонам Pro-линейки, но при этом обладает более крупным и четким экраном (6,5 дюйма у 11 Pro Max и 6,7 дюйма у 12 Pro Max) и, соответственно, аккумулятором большей емкости. 12 Pro Max также может похвастать на 47% более крупным сенсором камеры, еще лучше улавливающим свет, и более мощным (2,5x против 2x у iPhone 12 Pro) оптическим зумом.

Цена в интернет-магазинах: · iPhone 11 Pro Max — от 78 300 рублей; · iPhone 12 Pro Max — от 105 500 рублей.

iPhone 12 mini

В 2020 году Apple впервые в истории не стала урезать функционал и производительность версии с приставкой mini. Поэтому iPhone 12 mini — это тот же iPhone 12, но с уменьшенным до 5,4 дюймов экраном, идеально подходящим для управления одной рукой.

Цена в интернет-магазинах — от 62 750 рублей.

iPhone SE 2020