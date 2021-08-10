Каким будет новое поколение складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 3/Z Fold 3

Гибкие смартфоны пока не стали по-настоящему массовым продуктом, но, скорее всего, это лишь дело времени. Уже 11 августа Samsung в очередной раз попытается удивить мир — на этот раз новыми устройствами серий Z Fold и Z Flip. Что же о них известно на данный момент?

Вкратце о Z-линейках

В рамках Z-серий компания Samsung создает по-настоящему инновационные смартфоны, главной фишкой которых являются гибкие дисплеи. Так, первый Galaxy Fold и его последователь Galaxy Z Fold 2 складываются подобно книге и имеют по два дисплея: классический на внешней панели и большой складной — внутри, на развороте. Galaxy Z Flip — более компактное устройство, складывающееся пополам сверху вниз, подобно телефонам-раскладушкам. Аппарат также имеет внешний экран, однако в силу своей миниатюрности он пригоден лишь для показа времени и уведомлений. Все эти смартфоны были представлены в 2019-2020 годах и с того времени успели изрядно подешеветь. Их можно выгодно купить на E-Katalog, сравнив расценки продавцов и подобрав оптимальное предложение.

Без Z Flip 2

Z-семейство ждет пополнение. В Samsung сообщили, что уже 11 августа будут презентованы новые гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 (отсутствие Z Flip 2 как такового — осознанная мера, которая позволит маркировкам обеих серий идти нога в ногу). Характеристики девайсов официально не разглашаются, однако в случае с громкими релизами мало кому удается хранить всю информацию в секрете. Так произошло и в этот раз: сеть буквально наводнилась всевозможными утечками, на основании которых можно составить примерный портрет будущих устройств.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Ожидается, что Z Fold 3 получит два дисплея: 6,2-дюймовый наружный и 7,6-дюймовый складной внутренний. Оба экрана должны поддерживать частоту обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на базе самого мощного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 888 5G и получит 12 ГБ оперативной памяти. Источники также твердят о тройной основной камере (12 + 12 + 12 Мп) и официальной поддержке стилусов S Pen, S Pen Pro и S Pen Pro Fold Edition — два последних работают по протоколу Bluetooth LE и поддерживают жесты Air Actions. С их помощью можно будет даже управлять смартфоном удаленно: например, переключать треки в проигрывателе или спускать затвор камеры. Места для хранения стилусов в самом смартфоне нет, однако специальный карман для них уже разглядели на официальном защитном чехле модели. Еще один слив связан с фронтальной камерой — по инсайдерской информации, у Z Fold 3 она будет подэкранной, а ее разрешение составит всего-навсего 4 Мп.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Новый Galaxy Z Flip 3 должен получить 6,7-дюймовый основной экран (120 Гц) и 1,9-дюймовый внешний — почти в два раза крупнее, чем у предшественника. Основных камер у смартфона будет две (12 Мп + 12 Мп), а разрешение селфи-модуля составит 10 Мп. Девайс будет работать под управлением чипа Snapdragon 888, в помощь которому разработчики определили 8 ГБ ОЗУ.

Впервые с влагозащитой