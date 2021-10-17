Какие выплаты может получать отец по уходу за ребенком

17 октября 2021 года россияне впервые отмечают День отца. В Госдуме рассказали , какие выплаты могут получать мужчины, воспитывающие детей.

Больничный по уходу за ребенком

Оформить больничный по уходу за ребенком могут только те родственники, у кого в принципе есть право на получение листка нетрудоспособности — человек должен быть трудоустроен.

Больничный по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи поочередно в пределах установленных сроков, но не нескольким одновременно.

Материнский (семейный) капитал

Как говорится на сайте Госдумы, капитал обычно называют материнским, в законе есть термин «семейный капитал». Получить его может и отец. Это возможно, если мама умерла или лишена родительских прав, усыновление в отношении матери отменено или отец — единственный усыновитель.

Даже когда сертификат получила мама, деньги можно потратить на погашение ипотеки, оформленной на супруга.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Один из родителей при рождении ребенка может получить единовременное пособие. С 1 февраля 2021 года оно составляет 18 886,32 руб. Обратиться за ним можно в течение 6 месяцев после рождения.

Если оба родителя работают или оба безработные, они сами решают, кто будет писать заявление на это пособие. Если работает только один родитель, то он и получит эту выплату. А если родители развелись, она положена тому, с кем живет ребенок.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Отпуск по уходу за ребенком тоже может взять и папа — в этом случае именно он и получит пособие.

Отпуск по уходу за ребенком можно дробить — например, первую часть возьмет мама, а вторую — папа.

Ежемесячная выплата до 3 лет

Такое пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 2018 года. Доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов в регионе. Выплата равна региональному прожиточному минимуму на ребенка.

Если речь идет о первом ребенке, подать заявление на эту выплату отец может, если мама умерла или лишена родительских прав. На второго ребенка выплату назначает Пенсионный фонд из маткапитала. Поэтому ее получит тот, на кого оформлен сертификат на маткапитал.

Ежемесячные выплаты с 3 до 7

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону, могут рассчитывать на пособие. Также для этой выплаты учитываются доходы и имущество. Сколько будут платить, зависит от дохода семьи: 50 %, 70 % или 100 % от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Эту выплату папа получит, если живет с ребенком, а мама не обращалась в соцзащиту за ней.

Выплаты для одиноких родителей

Одиноким отцам, воспитывающим ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, положены ежемесячные пособия. Норма об этом вступила в силу с 1 июля 2021 года. Претендовать на помощь можно, если в свидетельстве о рождении ребенка указан только один родитель (либо второй родитель умер, пропал без вести и т. д.), или родитель имеет право на получение алиментов. Еще одно условие — доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Также учитывается имущество.