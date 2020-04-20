Как защитить свои глаза от экранов и мониторов?

Смартфоны, мониторы, электронные книги, планшеты, телевизоры и даже искусственное освещение — всё это источники синего света. По рекомендациям специалистов, длительность работы за ПК или планшетом не должна превышать 4 часов в сутки. В повседневной жизни приборы с экранами окружают нас постоянно, а в текущих условиях нагрузка на наши глаза возросла многократно.

Каждый раз, используя гаджеты, мы подвергаем глаза воздействию опасного синего света высокой интенсивности и бликов от экрана, что вызывает визуальный стресс, усталость и сухость глаз, раздражение, головную боль, обострения болезней органов зрения и даже бессонницу.





Минимизировать нагрузку на зрение и сохранить свое здоровье помогут очки с защитой от синего света. Линзы с покрытием BLUE BLOCKER улучшают контрастность, повышают комфорт и внимание, сводя к минимуму усталость глаз и стресс.





В салонах «Эль Ликон» вы можете заказать очки с защитой от синего света любой сложности и дизайна. Если вам не требуется коррекция зрения, а только защита, то консультант поможет вам выбрать оправу и подберет очковые линзы в зависимости от ваших предпочтений.





Сейчас в «Эль Ликон» действует выгодное предложение – скидка 15 % на очки с защитой от синего света.





Кроме того, совершая заказы в «Эль Ликон» до конца апреля, вы можете сэкономить и получить приятные скидки и подарки:





При любой покупке в салонах «Эль Ликон» в Томске и Северске до 30 апреля – бесплатный подарочный сертификат на 1000 рублей* на заказ очков и подарочный сертификат 500 рублей* на покупку солнцезащитных очков.

Скидка 20%* на все солнцезащитные очки, даже из новой коллекции.

При покупке однодневных контактных линз 1-Day Acuvue Oasys и Dailies Total One – скидка 50% на вторую упаковку.





В «Эль Ликон» заработал сервис по доставке заказов на дом. Чтобы купить очки, линзы или, предположим, капли для глаз, вам не придется выходить из дома.





Доставка очков и оправ, а также контактных линз и аксессуаров при заказе от 2500 рублей «Эль Ликон» осуществляет бесплатно. Стоимость доставки при заказе на меньшую сумму составит 150 рублей.





Оформить доставку очень просто: для заказа линз, растворов или аксессуаров с доставкой на дом необходимо позвонить по телефону 700-366.