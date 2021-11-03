Как законно списать долги?

Сложности в экономике привели к тому, что многие граждане и организации оказались в долговой яме. У людей объективно нет возможности оплачивать кредиты и нести иную долговую нагрузку. Образуются просрочки, которые как снежный ком увеличивают суммы очередных платежей.

К счастью, есть законный выход из данной ситуации. От долгов можно освободиться через процедуру банкротства, о которой расскажет помощник арбитражного управляющего Правового центра «ABC» Валентин Селиверстов.