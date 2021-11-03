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Как законно списать долги?

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Сложности в экономике привели к тому, что многие граждане и организации оказались в долговой яме. У людей объективно нет возможности оплачивать кредиты и нести иную долговую нагрузку. Образуются просрочки, которые как снежный ком увеличивают суммы очередных платежей.

К счастью, есть законный выход из данной ситуации. От долгов можно освободиться через процедуру банкротства, о которой расскажет помощник арбитражного управляющего Правового центра «ABC» Валентин Селиверстов.

Согласно закону о банкротстве от долгов могут быть освобождены граждане, имеющие задолженность свыше 50 000 руб., а также организации, имеющие задолженность свыше 300 000 руб. по займам, кредитам, налогам, поручительству. Для реализации права на списание долгов гражданам необходимо обратиться в суд либо МФЦ с соответствующим заявлением. В качестве приложений необходимы паспорт, СНИЛС, ИНН, документы на имущество и др. Для организаций данный перечень отличается.
Валентин Селиверстов, помощник арбитражного управляющего Правового центра «ABC»

Он отмечает, что основными последствиями банкротства для граждан являются лишь невозможность определенное время занимать руководящие должности в коммерческих организациях, а также в случае получения нового кредита — обязанность уведомлять банк о реализованной процедуре банкротства.       

За более подробной БЕСПЛАТНОЙ консультацией по процедуре банкротства можно обратиться в Правовой центр «ABC», специалисты которого уже более 10 лет оказывают услуги в данной сфере.

Предусмотрена система работы без предоплаты «на результат».

Подробную информацию можно узнать на сайте, а также в социальных сетях — ВКонтакте или Инстаграме.

Правовой центр «ABC»

Адрес: пр. 1905 года, 14/1 «Новый Гум», 5 этаж, офисы 6, 13;

Тел.: 20-20-11. Тел./факс: 8 (3822) 51-60-33.   

 

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