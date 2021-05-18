Как выбрать ультрабук для командировок и путешествий

Ультрабуки компактные и легкие, поэтому идеально подходят для работы вне офиса. Количество доступных вариантов в интернет-магазинах электроники существенно усложняет выбор подходящей модели. Чтобы не ошибиться, лучше всего приобретать девайс, исходя из конкретных задач и с учетом системных требований приложений, которыми будете пользоваться. На какие характеристики обращать внимание прежде всего? Подробности — в материале.

Ноутбуки — это привычные устройства с экраном диагональю 15–17 дюймов. Уровень производительности непосредственно зависит от комплектующих. Можно найти модели практически на любой вкус и кошелек — от недорогих для повседневных задач до топовых, на которых можно реализовать сложные проекты. Ноутбуки достаточно увесистые — от 2 до 3,5 кг. Это усложняет их переноску.



Ультрабуки — это легкие и надежные устройства, которые позволяют решать различные бизнес-задачи «на ходу» и развлекаться в дороге. Высокий уровень производительности, длительное время автономной работы, утонченный дизайн — отличительные черты моделей. Ультрабуки оснащены дисплеем диагональю 11–15 дюймов. Весят до 2 кг, поэтому их по достоинству оценят люди, которые много путешествуют и часто отправляются в рабочие поездки.