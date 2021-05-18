Как выбрать ультрабук для командировок и путешествий
Ультрабуки компактные и легкие, поэтому идеально подходят для работы вне офиса. Количество доступных вариантов в интернет-магазинах электроники существенно усложняет выбор подходящей модели. Чтобы не ошибиться, лучше всего приобретать девайс, исходя из конкретных задач и с учетом системных требований приложений, которыми будете пользоваться. На какие характеристики обращать внимание прежде всего? Подробности — в материале.
Чем ультрабук отличается от ноутбука?
Ноутбуки — это привычные устройства с экраном диагональю 15–17 дюймов. Уровень производительности непосредственно зависит от комплектующих. Можно найти модели практически на любой вкус и кошелек — от недорогих для повседневных задач до топовых, на которых можно реализовать сложные проекты. Ноутбуки достаточно увесистые — от 2 до 3,5 кг. Это усложняет их переноску.
Ультрабуки — это легкие и надежные устройства, которые позволяют решать различные бизнес-задачи «на ходу» и развлекаться в дороге. Высокий уровень производительности, длительное время автономной работы, утонченный дизайн — отличительные черты моделей. Ультрабуки оснащены дисплеем диагональю 11–15 дюймов. Весят до 2 кг, поэтому их по достоинству оценят люди, которые много путешествуют и часто отправляются в рабочие поездки.
Как выбрать ультрабук: краткий ликбез
Ключевые параметры выбора — экран, процессор, объем оперативной памяти, набор интерфейсов, клавиатура и тачпад. Чем современнее и новее электронные компоненты, тем проще лэптопу справиться со сложными задачами. Но вместе с уровнем производительности растет и цена. Учитывайте этот момент.
Экран. Если в приоритете — ультракомпактность, то выбирайте 11–13-дюймовые модели. На дисплеях диагональю 14–15 дюймов отображается больше информации, и они более удобные для работы с текстами и таблицами. При выборе матрицы лучше всего отдать предпочтение IPS, как у Asus ZenBook. Они привлекают естественной цветопередачей, а также высоким уровнем яркости и контрастности. Углы обзора достигают 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали.
Процессор. Основной критерий — количество ядер. Для несложной работы подходят 2–4-ядерные процессоры. С требовательными приложениями лучше всего справятся 6–8-ядерные CPU. Устройство для повседневного использования можно найти в линейке Lenovo ThinkBook 14. Для задач повышенной сложности — Apple MacBook Air 13.
Объем оперативной памяти. От объема оперативной памяти зависит общая работоспособность системы и уровень производительности при многозадачности. Требуемый минимум сегодня — 4 ГБ. Но лучше выбирать модели с 8 и более гигабайтами на борту.
Набор интерфейсов. Ультрабуки тонкие и обладают минимальным количеством портов для подключения периферии. Убедитесь, что у девайса есть все необходимые вам разъемы. Наиболее востребованные: USB-А, HDMI, LAN. Если некоторые порты отсутствуют, можно дополнительно приобрести USB-хаб.
Клавиатура и тачпад. Многие пользуются сочетанием горячих клавиш, поэтому хорошая клавиатура является одним из решающих критериев при выборе. С большими таблицами и презентациями удобно работать с мышкой, но она не всегда может оказаться под рукой. Отзывчивый тачпад с поддержкой жестов и распознавания множества касаний будет кстати.
Если вы точно знаете, какими программами будете пользоваться, то изучите их системные требования. Это поможет безошибочно подобрать уровень производительности процессора и объем ОЗУ. Ориентируйтесь на бренды, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке — Apple, Asus, Dell, Lenovo, MSI, Samsung.
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