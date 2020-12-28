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28 декабря,
2020
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Как выбрать ручной миксер: 5 критериев, которые стоит учесть

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Подыскиваете новый кухонный миксер, но от изобилия вариантов уже начинает рябить в глазах? MagaZilla поможет быстро найти прибор, который устроит вас на все сто, и купить его по самой выгодной в интернете цене.

Как выбрать ручной миксер: 5 критериев, которые стоит учесть

Производитель

По данным портала MagaZilla, в российских интернет-магазинах продаются миксеры  более чем от 50 отечественных и зарубежных производителей. Малоизвестные бренды часто пытаются завлечь покупателя низкими ценами, но при этом качество их продукции оставляет желать лучшего. Покупка копеечного миксера сродни участию в лотерее: если повезет, прибор прослужит вам верой и правдой долгие годы. Если не повезет — начнет барахлить или вообще сломается через неделю-другую, причем во многих случаях ремонт неисправности обойдется вам почти в ту же сумму, что и покупка нового миксера.


С учетом вышесказанного, лучше немного переплатить, но взять качественную модель от проверенного бренда, пользующегося хорошей репутацией. Тем более что с помощью портала MagaZilla можно в пару кликов осуществить сравнение товаров и их цен в сотнях интернет-магазинов, найдя самое выгодное предложение и сведя расходы к минимуму.


Среди представленных в России производителей однозначно можно доверять продукции брендов Moulinex, Philips, Braun, Bosch. В бюджетном сегменте рекомендуем обратить внимание на миксеры Redmond, Vitek, Kitfort, Polaris, Scarlett.

Как выбрать ручной миксер: 5 критериев, которые стоит учесть
Фото: Pixabay.com

Мощность

Чем выше мощность кухонного миксера, тем лучше он приспособлен к нагрузкам. Модели с мотором до 300 Вт рекомендуется использовать для смешивания жидких продуктов, а для работы с плотными или твердыми ингредиентами лучше приобрести агрегат помощнее. У профессиональных моделей мощность может достигать 700-800 Вт. 


Еще один критерий, на который косвенно влияет мощность миксера, — это характеристики его насадок и рабочих элементов. Чем производительнее прибор, тем они прочнее и долговечнее.

Комплектация

Миксер должен комплектоваться, по меньшей мере, четырьмя рабочими насадками: парой венчиков для взбивания и парой крюков для замеса теста. Даже если вы не планируете пользоваться последними сейчас, лучше все же иметь их про запас. Хорошо, если в наборе также будут присутствовать мерный стакан или металлическая емкость для взбивания. Помимо основных насадок, производитель может включать в комплект и дополнительные: например, для приготовления пюре или измельчения продуктов.

Как выбрать ручной миксер: 5 критериев, которые стоит учесть
Фото: pxhere.com

Режимы

Чем больше у миксера рабочих скоростей, тем проще вам будет добиться желаемой консистенции продукта. Недорогие миксеры обычно имеют от двух до четырех скоростей, у продвинутых моделей скоростных режимов может быть даже 10. А наиболее удобным в использовании будет миксер с плавной регулировкой оборотов. К сожалению, на данный момент такая опция встречается лишь у моделей верхнего ценового сегмента.


Хорошим дополнением к функционалу миксера станет и турборежим. Он особо полезен на завершающем этапе подготовки продуктов, так как помогает устранить оставшиеся неоднородности. К слову, турборежим нежелательно активировать более чем на 20-30 секунд — это может привести к перегреву двигателя. 

Эргономика

Выбранный вами миксер должен удобно лежать в руке и обладать небольшим весом, ведь процесс взбивания продуктов может занимать немало времени. Плюсом будет и прорезиненная рукоятка — приятная на ощупь и предотвращающая выскальзывание прибора.



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