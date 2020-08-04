Как выбрать остекление для лоджии и балкона
Практически все собственники квартир в нашей стране рано или поздно задумываются об остеклении балкона или лоджии. Это позволяет максимально эффективно сохранить тепло внутри жилого пространства, расширить его размеры и добавить эстетичности в оформление недвижимости. Сам процесс остекления всегда считался трудоемким и финансово затратным. Но сегодня остеклить балкон может практически каждый.
Чтобы вы были довольны результатом работ, в первую очередь нужно правильно выбрать вид остекления лоджии или балкона. Эксперты рекомендуют отталкиваться от предназначения помещения, проще говоря — как вы хотите использовать балкон: как место для прогулок, кладовую или как продолжение комнаты. На основании этой информации происходит выбор материалов и способа оформления.
Разновидности остекления балконов
- Холодное остекление дает возможность качественно защитить жилое пространство от уличного шума, пыли, снега, дождя. Этот способ оформления балкона или лоджии считается самым доступным, так как позволяет максимально быстро и просто преобразовать эту часть недвижимости. Но стоит помнить, что при выборе холодного остекления в зимний период лоджия не будет являться жилым помещением. По этой причине эта методика выбирается собственниками квартир, которые планируют использовать балкон под хранение продовольствия, сушку белья и для других подобных целей.
- Теплое остекление помогает эффективно расширить жилое пространство. Методика характеризуется использованием современных технологий и качественных материалов, которые гарантированно сохранят комфортную температуру в помещении вне зависимости от погоды за окном. Такие условия открывают больше возможностей владельцам недвижимости, например, для расширения кухонной зоны, создания кабинета, игровой и других комнат.
Важно!
Эксперты рекомендуют учитывать тот факт, что теплое остекление подходит не всегда. К примеру, в домах, где балконные плиты сильно изношены и не способны справиться с увеличением массы конструкции, запрещено применение этого вида оформления.
Знание таких факторов, правильный выбор методики остекления и использование современных материалов позволят обеспечить в вашей квартире оптимальную комфортную температуру и уют.
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