Для родных, друзей и коллег: выбираем подарки к Новому году

Новый год совсем скоро, а значит, настало время волшебства и подарков, время радовать и вдохновлять родных и близких. И если вдруг вы не знаете, что подарить и как оригинально оформить ваш сюрприз, идите к тем, кто знает толк в подарках.
«УтроЗдесь» – это сеть бутиков подарков, чая, кофе и экзотических сладостей со всего мира. С 2015 года дружная команда бутиков помогла осчастливить тысячи томичей, говорят постоянные покупатели. Так что, если ищете оригинальные идеи и подарки, которые приятно и дарить, и получать – вам сюда.
В самое волшебное время года мы приглашаем томичей за подарками для самых близких. Мы знаем секреты идеального подарка и хотим поделиться ими с вами. В этом году мы приготовили дизайнерские коллекции новогодних сюрпризов: невероятно вкусные, полезные и красивые, собранные от чистого сердца. В составе подарков: плантационный кофе, премиальный чай, мед-суфле, бельгийский ремесленный шоколад ручной работы и не только. Главное, чем мы руководствуемся, при подборе продукции – качество, польза и натуральность. Наши лакомства не просто вкусные, они поддерживают здоровый образ жизни.
Коллекция «Сумерки».
Дизайнерская коллекция подарков, выполненная в лазурных, голубых и перламутровых тонах, создает ощущение тайны, и предвкушение чего-то магического в преддверии Нового года. Главная особенность этой коллекции – полезность. Такой набор захочется подарить и самому себе.
Коллекция «Иней».
Невероятно нежная и сияющая теплая коллекция подарков, которая никого не оставит равнодушным. Пудрово-розовые и перламутровые тона навевают романтичное настроение и умиротворение. В этой серии к сладостям добавлены необходимые для зимы аксессуары: теплые варежки и крем для рук. С одной стороны – это мило, с другой – проявление заботы о человеке. Таким подарком вы говорите: «Побалуй себя!».
Коллекция «Грин».
Главное в новогоднем подарке – это настроение праздника. Изумруд и золото – сочетание роскоши, восторга и мечты. Именно в зимний праздник с детства ожидаешь под елкой сладости, маленькие полезные вещи и что-то красочное, фантастически упакованное. А лучше – все это сразу. С коллекцией «Грин» новогодние мечты сбываются.
Коллекция «Голден».
Шикарная коллекция дизайнерских подарков. Наборы выполнены в теплой золотой, жемчужной и черной гамме, это делает подарок одновременно строгим и праздничным. Оттенки золота – символ благородства, черный цвет – мистический и загадочный. Это сочетание идеально подходит для праздничного подарка и мужчинам, и женщинам, и коллегам, и партнерам.
Коллекция «Марсала».
Цвет марсала, вобравший в себя пронзительность фуксии, тепло вишни и сдержанность коричневого не перестанет удивлять. Этот невероятно глубокий, благородный винный оттенок вдохновил сотрудников бутиков «УтроЗдесь» на создание премиального набора для женщин. Он придется по вкусу самым требовательным особам. Яркий, эмоциональный, фееричный подарок вызывает не только вкусовое, но и эстетическое удовольствие.
– Отличительная особенность нашего подхода при подборе подарка – душевное и внимательное отношение к каждому покупателю. Мы с удовольствием соберем набор по вашим предпочтениям. Наши подарки отличаются оригинальностью оформления и качественным наполнением. Философия бренда «УтроЗдесь» опирается на семейные традиции и ценности. Наша миссия – объединять вас за большим столом с душевными разговорами. Дизайнерская посуда ручной работы из наших бутиков дополнит атмосферой уюта теплые чаепития в семейном кругу.
Дарите близким и друзьям красивые и полезные подарки. Забирайте их в бутиках «УтроЗдесь». При заказе от 2000 рублей доставка по Томску бесплатно.
Сотрудники сети бутиков «УтроЗдесь» поздравляют томичей с наступающим Новым Годом!
Сеть бутиков «УтроЗдесь»:
г. Томск, ул. Гагарина, 2А
г. Томск, ул. Сибирская, 56
г. Томск, ул. Учебная, 38
Онлайн-Бутик utrozdes.ru
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